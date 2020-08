Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 27.08.2020 gegen Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen eine 32-jährige E-Sccoter-Fahrerin in der Mundenheimer Straße. Bei der 32-Jährigen konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und THC.

Außerdem konnten die Beamten feststellen, dass der E-Scooter schneller als 20 km/h fahren kann. Da das Fahrzeug dann nicht mehr unter die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung fällt, müsste es als Kraftfahrzeug zugelassen und versichert sein. Außerdem wird eine Fahrerlaubnis für das Führen benötigt. Da diese Voraussetzungen alle nicht erfüllt wurden, wird gegen die 32-Jährige neben der Fahrt unter Drogeneinfluss, auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Wem gehört dieses Fahrrad? (siehe Foto)

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Alwin-Mittasch-Park wurden gestern Nachmittag (26.08.2020, gegen 17:20 Uhr) ein blaues Kinderfahrrad sowie zwei Federballschläger und ein Federball gefunden. Zeugen hatten beobachtet, dass zwei kleine Kinder zuvor mit den Gegenständen gespielt hatten.

Die Kinder waren in Begleitung eines Mannes.

Wir suchen Zeugen, die Hinweise auf die Besitzer des Fahrrads oder auf die Kinder bzw. den Mann, bei dem es sich um den Vater handeln dürfte, geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Motorhaube gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Die Motorhaube eines Mercedes wurde zwischen Dienstag 25.08.2020, 20 Uhr, und Mittwoch 26.08.2020, 15 Uhr, gestohlen. Die 30-jährige Autobesitzerin hatte ihr Fahrzeug in der Leuschnerstraße abgestellt und musste den Diebstahl bei ihrer Rückkehr feststellen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Zeit vom 24.08.2020, 12:00 Uhr bis zum 25.08.2020, 11:00 Uhr wurde ein weißer Mitsubishi Eclipse Cross in der Hans-Sachs-Straße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte, vermutlich beim Einparken, den stehenden Mitsubishi an der Heckstoßstange. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 26.08.2020 gegen 20:00 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 10-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Das Kind stieß mit einem einparkenden Auto zusammen und kam zu Fall.

Es wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand außerdem ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Mit Handy am Steuer erwischt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 26.08.2020 hielten Polizeibeamte gegen 12 Uhr in der Brunckstraße einen 55-Jährigen an, der während der Autofahrt mit seinem Handy am Ohr telefonierte. Auch in der Carl-Bosch-Straße, gegen 13:25 Uhr, fiel ein 37-jähriger Autofahrer durch die Nutzung seines Handys während der Fahrt auf.

Wer sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann im Straßenverkehr fatale Folgen haben. Der Verstoß gegen die Vorschrift, wird deswegen mit einer Geldbuße von mindestens 100 Euro sowie mit einem Punkt geahndet.

Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am 26.08.2020 gegen 12:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Stifterstraße/ Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger war von der Stifterstraße kommend nach links auf die Saarlandstraße in Richtung Wittelsbachstraße eingefahren, als er von einer Wespe am Unterarm gestochen wurde. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach links in die Abgrenzung einer Straßenbahnhaltestelle.

Am Fahrzeug und an der Straßenbahnhaltestelle entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. Die Saarlandstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.