Fahrzeug beschädigt Blumenladen und flüchtet

Schifferstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 27.08.2020 ist der Unterstand und der Rollladen eines Blumenladens in der Lillengasse beschädigt worden. Vermutlich ist ein Fahrzeug beim Rangieren dagegen gestoßen und ist danach vom Unfallort geflüchtet. Vor Ort sind Teile eines Rücklichts festgestellt worden. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots) – In der Nacht zu Mittwoch 26.08.2020 ereignete sich in der Ludwigshafener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen stieß. Der Pkw war danach nicht mehr fahrbereit, der Fahrer blieb aber unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der 35-jährige musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein ist sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Laserkontrollen der Polizei

Böhl-Iggelheim/Neuhofen (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben in der Zeit von 11:00 bis 12:30 Uhr eine Laserkontrolle in der Langgasse in Böhl-Iggelheim durchgeführt. 22 Autofahrer verstießen dort gegen die zulässigen 30 km/h, der Schnellste ist mit 58 “Sachen” gemessen worden, was ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

Zwischen 13:20 und 15:00 Uhr ist dann die Woogstraße in Neuhofen überwacht worden. Hier haben sogar 29 Autofahrer die erlaubten 30 km/h überschritten, wobei die Spitze hier bei 63 km/h lag. Das bringt ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat mit sich.

Neben dem traurigen “Spitzenreiter” hat sich dann auch noch ein Radfahrer hervorgetan, der ein Bild mit seinem Handy von den Polizisten machte. Dabei saß er jedoch auf seinem Rad und fuhr an den Beamten vorbei. Also ist auch er angehalten und mit einem Verwarnungsgeld von Höhe von 25 Euro belegt worden.