Verlorener Anhänger auf B9 schleudert gegen dahinterfahrenden PKW

Speyer (ots) – 26.08.2020, 17:10 Uhr – Glücklicherweise nur zum Blechschaden kam es am Mittwochnachmittag 26.08.2020 bei einem Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Abfahrten Tankhof Schwegenheim und Römerberg/Dudenhofen. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich von einem VW Sharan der Anhänger und schleuderte gegen einen dahinter fahrenden VW Passat. Hierbei schlug das Stützrad des Anhängers auf der der Windschutzscheibe des Passats ein.

Das Fahrzeug war nach der Kollision mit dem Anhänger nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Anhänger wurde auf einen neben der B9 verlaufenden Feldweg geschoben, von wo aus der Fahrer des Zugfahrzeugs dessen Abholung veranlasste.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 EUR. Weitere Verkehrsteilnehmer waren glücklicherweise nicht vom Unfallgeschehen betroffen.

Tageswohnungseinbruch im Wohngebiet Vogelgesang

Speyer (ots) – 26.08.2020, 11:30 – 16:10 Uhr – Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 2.200 EUR erbeuteten unbekannte Einbrecher am Mittwoch zwischen 11:30-16:10 Uhr Im Palmer.

Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten sie ein Fenster der Doppelhaushälfte der Geschädigten auf und verschaffte sich so Zutritt in das Haus. Bei der Tatortaufnahme konnte die Polizei keine Täterhinweise erlangen. Auch die Befragung der Nachbarschaft verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Mittwoch verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich Speyer-Vogelgesang aufgefallen sind. Hinweise können über die Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei mitgeteilt werden.

Dreiste Ladendiebe flüchten in Pkw

Speyer (ots) – 26.08.2020, 18:19 Uhr – Am Mittwochabend 26.08.2020 kam es in einem Supermarkt Am Rübsamenwühl zum Ladendiebstahl durch derzeit unbekannte männliche Täter. Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete zwei Männer, die mit Taschen voller Waren (nach derzeitigen Erkenntnisstand Tabak, Socken und Unterwäsche) den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten.

Als sie daraufhin aufgefordert wurden, stehen zu bleiben, rannten sie mit dem Diebesgut aus dem Markt und flüchtetet mit einem auf dem Parkplatz stehenden blauen Peugeot 207 mit französischem Kennzeichen. In diesem befand sich eine weitere männliche Person. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg.

Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Peugeot, dessen Kennzeichen bekannt ist, bereits zurückliegend polizeilich kontrolliert wurde. Den daraus gewonnenen Hinweisen auf mögliche Nutzer des Pkw geht die Polizei derzeit nach. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden und ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.