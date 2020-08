Neustadt: Aktion „Sicherer Schulweg“ geht in die nächste Runde – „Willi Wachsam bleibt weiterhin achtsam“

Neustadt an der Weinstraße – „Bei Rot stehen, bei Grün gehen!“ – Nicht alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger wissen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten müssen oder haben Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit von anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer richtig einzuschätzen. Ihnen den Einstieg in das Schulleben zu erleichtern, ist das Ziel der Aktion „Sicherer Schulweg“.

In Beisein von Oberbürgermeister Marc Weigel, wurde das Holzkrokodil „Willi Wachsam“ am 27. August 2020 in der Grundschule am Storchennest in Geinsheim vorgestellt.

Willi Wachsam hat künftig die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler daran zu erinnern, auf den Straßenverkehr zu achten. Gleichzeitig sollen aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf Schulkinder aufmerksam gemacht und zu einem rücksichtsvollen Miteinander im Straßenverkehr sensibilisiert werden.

Unterstützt wird die Aktion auch in diesem Jahr von der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße und der Verkehrssicherheitsberaterin und dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Neustadt, Frau Dorothe Molter und Herrn Peter Euler.

Die Holzkrokodile, die seit dem Schulanfang wieder in der Nähe aller Grundschulen zu finden sind, wurden in Handarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schreinerei, der Malerwerkstatt und der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen des Christlichen Jugenddorfes angefertigt.

Im Rahmen der Veranstaltung konnte auch das im Frühjahr fertiggestellte „Grüne Klassenzimmer“, welches vom Förderkreis der Schule und mit Unterstützung der Stadt Neustadt an der Weinstraße errichtet wurde, eingeweiht werden. Das Klassenzimmer im Freien könne gerade in der aktuellen Situation wunderbar genutzt werden, betonte die Schulleiterin der Grundschule Storchennest, Frau Susanne Sappok.

Im Anschluss der Veranstaltung nahm sich Oberbürgermeister Marc Weigel Zeit, um sich ein Bild von der Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Schule zu machen.