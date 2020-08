Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Merlau – Am Mittwoch (26.08.), gegen 11:25 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter grüner Suzuki in der Bahnhofsstraße, in Höhe eines Optikers in Merlau beschädigt.

Der Besitzer des Suzukis, ein 65 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Gießen, entdeckte eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite und dem linken Außenspiegel. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unbekannter Fahrzeugführer fuhr in Grundstücksmauer und flüchtet

Heringen – In der Zeit von Dienstag (25.08.), 15:00 Uhr bis Mittwoch (26.08.), 08:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Brunnenstraße in Widdershausen. Auf abschüssiger Straße kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine gemauerte Grundstückseinfriedung, die dadurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall – Frau leicht verletzt

Bad Hersfeld – Am Mittwochmorgen (26.08.) befuhren eine 43-jährige Frau aus Friedewald mit einem VW Golf und 19-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Audi A3 die Bundesstraße 62 in Bad Hersfeld-Sorga. Es kam zu einem Rückstau, durch den die Golffahrerin anhalten musste. Dies bemerkte die 19-jährige Frau aus Schenklengsfeld zu spät und fuhr mit ihrem Audi leicht auf den Golf auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Schaden in Gesamthöhe von circa 1.000 Euro. Nach dem Unfall klagte die 43-jährige Friedewälderin über Unwohlsein und Halsschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas beobachtet?

Bebra / Breitenbach – Am Sonntag (23.08.) zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hersfelder Straße in Richtung Ortsmitte. Im Bereich der Hersfelder Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab bzw. wollte sich in der Hofeinfahrt drehen. Hierbei stieß der Verursacher gegen die dort befindliche Mauer und beschädigte diese.

Es entstand Schaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise erbittet die Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer: O6623-937-0.

Pkw beschädigt

Homberg (Ohm) – Zwischen Samstag (22.08.) und Dienstag (25.08.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Toyota“Yaris“. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in der Straße „An der Stadtkirche“ abgestellt. Unbekannte traten vermutlich gegen die hintere rechte Tür. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Laptop aus Pkw gestohlen

Rotenburg – Am Mittwoch (26.08.), zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr, stahlen Unbekannte einen Laptop aus einem schwarzen BMW 390. Der Geschädigte hatte diesen im Bereich der Straße „Obertor“ für kurze Zeit unverschlossen abgestellt. Dies nutzten Unbekannte aus und stahlen den Laptop aus dem Innenraum. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (26.08.), zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Wilhelm-Engelhardt-Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das komplette Wohnhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Diebe einige Schmuckgegenstände. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Bad Hersfeld – Zwischen Dienstag (25.08.) und Mittwoch (26.08.) brachen Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Merßeberg“ ein. Sie durchsuchten die Wohnung, stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

PKW-Räder gestohlen

Petersberg – In der Nacht zu Mittwoch (26.8.) stahlen Unbekannte in der Alten Landstraße in Petersberg-Böckels die Räder eines auf einem Firmengelände geparkten 1er-BMWs. Das Auto wurde nach dem Abmontieren der Räder auf Betonpflastersteine abgelassen, wodurch die Seitenschweller beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro – der Wert des Diebesguts circa 2.500 Euro.

Auch in der Kurfürstenstraße in Fulda wurde zwischen Dienstagnachmittag (25.8.) und Mittwochmorgen (26.8.) das hintere rechte Rad eines Mercedes-Benz gestohlen und das Auto mit Pflastersteinen aufgebockt. Der weiße PKW stand auf einem Parkstreifen am Straßenrand – der Reifen befand sich auf der zum Gehweg zugewandten Seite. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 800 Euro; der Wert des Reifens samt Felge ebenfalls circa 800 Euro. Ob bei den beiden Diebstählen ein Tatzusammenhang besteht, ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl

Petersberg – Im Petersberger Stadtteil Marbach schlugen Unbekannte auf einem Firmengelände in der Straße „Brückenmühle“ in der Nacht zu Mittwoch (26.08.) die Seitenscheiben von zwei Autos ein. Die Fahrzeuge wurden durchwühlt – entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Hünfeld

Fulda (ots)

Am 25.08.2020 zwischen 08:40-13:30 Uhr, parkte eine 20-jährige Gersfelderin ihren schwarzen Audi vor der Konrad-Zuse-Schule, in der Jahnstraße in Hünfeld. Nachdem die junge Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine frische Beschädigung an ihrer Beifahrertür fest. Nach Spurenlage muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Öffnen seiner Fahrertür gegen die Beifahrertür der 20-jährigen gestoßen sein. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass er seinen Pflichten nachgekommen ist.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Umgestürzter Langholztransporter in Mackenzell

Fulda (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 45.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend (26.08.) in der Nüster Straße im Hünfelder Stadtteil Mackenzell. Ein 38-jähriger Eiterfelder wollte gegen 18:00 Uhr mit seinem voll beladenen Langholztransporter nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Beim Rangieren holte er aber zu weit nach rechts aus, wodurch der Anhänger von der Fahrbahn abkam und an einer Böschung auf die Seite kippte. In der Folge wurde die Zugmaschine ebenfalls umgeworfen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der dabei schwerverletzte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit und per RTW in ein Krankenhaus transportiert werden. Zur Heranführung des Notarztes war der Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Bergung des Langholztransporters wurde eine Spezialfirma hinzugezogen. Bis zur Beendigung der Bergungsarbeiten um 23:30 Uhr war die Nüster Straße voll gesperrt.

Unbekannte legen Steinplatten auf die Gleise

Großenlüder (Landkreis Fulda) (ots) – Bislang Unbekannte legten gestern Abend,

an der Bahnstrecke bei Großenlüder (Vogelsbergbahn – Fulda-Alsfeld), mehrere

kleinere Steinplatten (15x5x3 cm) auf die Schienen. Der Lokführer einer

Regionalbahn stoppte seinen Zug und entfernte die Hindernisse.

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda stellten später allerdings erneut Spuren

von überfahrenen Steinplatten in dem Bereich fest.

Ein Lokführer teilte der Bundespolizei mit, dass er den Eindruck hatte, beim

Entfernen der Steine beobachten worden zu sein. Nach ersten Ermittlungen ergaben

sich jedoch keine Hinweise auf Personen im Umfeld des Ereignisortes.

Beim Überfahren solcher Gegenstände spritzen diese mit hoher Geschwindigkeit weg

und gefährden umherstehende Personen erheblich. Verletzte gab es zum Glück

nicht. Durch den Zwischenfall wurde der Bahnbetrieb nur geringfügig

beeinträchtigt. Ein Zug verspätete sich um rund fünf Minuten.

Gefährliche Situationen durch Schnellbremsungen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kommt es in solchen Fällen zu Schnellbremsungen, so werden Reisende im Zug meist

überrascht. Die Gefahr, sich durch Stürze und umherfliegende Gegenstände zu

verletzen, ist groß. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Zeugenhinweise erbeten:

Wer Hinweise zu den Personen geben kann, welche im Bereich Großenlüder Steine

auf die Schienen gelegt haben, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561/81616-0 bzw. über Internet www.bundespolizei.de zu melden.

Sicherheitshinweis der Bundespolizei:

Das Auflegen von Gegenständen auf die Schienen erfordert immer, dass Personen

sich auf die Gleise begeben. Dies ist lebensgefährlich und verboten.

Züge können durch das Überfahren von Gegenständen entgleisen oder es entstehen

Schäden, die erst Wochen später zu Unfällen führen können. Solche Handlungen

haben in der Regel strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen. Neben einem

Strafverfahren müssen die Verursacher auch mit Schadenersatzansprüchen durch das

Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Privatpersonen rechnen.