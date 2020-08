Gewalt in Beziehungen

Edenkoben (ots) – Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattete am Mittwoch 26.08.2020 eine Frau, die von ihrem getrennt lebenden Ehemann einen Rucksack ins Gesicht geschlagen bekam. Dabei erlitt sie einen Nasenbeinbruch sowie eine Platzwunde am rechten Auge. Wegen ihren Verletzungen musste sie ein Krankenhaus aufsuchen.

In einem anderen Fall stellte eine Frau Strafanzeige gegen ihren Ehemann, weil dieser ihr einen Stoß auf die Wange versetzte. Hierbei schleuderte die Anzeigenerstatterin gegen den Kleiderschrank und verletzte sich im Gesicht.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei.

Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Einbruch in Hotel

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) – Ca. 1.500 Schaden entstand bei einem Einbruch in ein Hotel in Gleiszellen-Gleishorbach. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch 26.08.2020, in das Hotel ein und entwendeten Bargeld und Spirituosen.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel 06343-93340 oder per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Vor den Augen der Polizei parkte am 23.08.2020 gegen 11.25 Uhr, ein 25-jähriger Mann in Pleisweiler-Oberhofen, zwei PKW im öffentlichen Verkehrsraum um. Im Rahmen der Ermittlungen kam heraus, dass er nicht im Besitz eine Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Angebrannte Kartoffeln lösen Einsatz aus

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) – Am Mittwoch 26.08.2020 gegen 11.15 Uhr, wurde die Feuerwehr, das DRK und die Polizei Bad Bergzabern aufgrund eines aktiven Rauchmelders in Gleiszellen-Gleishorbach alarmiert.

Vor Ort konnte durch die Feuerwehr festgestellt werden, dass Grund der Auslösung des Rauchmelders angebrannte Kartoffeln auf dem Herd der Küche war. Es entstand kein Sach- oder Personenschaden.

Verkehrsunfallflucht

Klingenmünster (ots) – Am Mittwoch 26.08.2020 in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen gelben Mercedes-Benz, welcher in Klingenmünster auf dem Parkplatz der Klingbachhalle abgestellt war. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel 06343-93340 oder per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Innerhalb einer Stunde wurden Dienstagmorgen (25.08.2020, 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr) 18 Autofahrer sanktioniert, weil sie in der Weinstraße zu schnell unterwegs waren. Im Bereich des Schulzentrums gilt Tempo 30. Der schnellste Autofahrer war mit 55 km/h unterwegs.

Eine 36-jährige Autofahrerin erledigte telefonisch ihre Angelegenheiten, während sie an der Polizei in der Luitpoldstraße vorbeifuhr. Sie erwartet ein Bußgeld von 100 Euro. Zudem kassiert sie einen Punkt in Flensburg.