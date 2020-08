Groß-Gerau

Mutter mit Kinderwagen attackiert und bestohlen – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Ginsheim (ots) – An einer Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße, wurde am Mittwochmittag 26.08.2020 gegen 12.30 Uhr, eine 30-jährige Mutter mit ihrem 3-jährigen Sohn, von einer Frau zunächst beleidigt. Anschließend trat die Angreiferin der 30-Jährigen in den Bauch, wobei auch der Kinderwagen mit dem 3-Jährigen umfiel, griff sich nach derzeitigem Ermittlungsstand das aus dem Kinderwagen herausgefallene Mobiltelefon und flüchtete.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndung nahmen die Ordnungshüter in der Nähe des Tatorts eine 39-jährige Tatverdächtige fest. Das gestohlene Handy wurde auf dem Fluchtweg aufgefunden. Die Verdächtige hatte die Beute offenbar auf der Flucht weggeworfen.

Die 30-jährige Mutter wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ihr Sohn überstand den Vorfall nach bisherigem Kenntnisstand ohne Blessuren. Die 39-jährige Tatverdächtige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Raubes.

Diebstahl von Zigarettenautomat scheitert – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Mörfelden (ots) – Mit einem am Auto befestigten Seil, versuchten Kriminelle am Dienstagabend 26.08.2020 gegen 23.15 Uhr, in der Cranachstraße einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Der Versuch misslang. Es wurden lediglich zwei Pfeiler verbogen, an denen der Automat angebracht war.

Ein aufmerksamer Zeuge machte Fotos vom flüchtenden Fahrzeug und im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen stoppten die Ordnungshüter später auf der Bundesstraße 486 einen mit drei Männern im Alter von 18 bis 23 Jahren besetzten Audi. Im Kofferraum des Wagens konnte ein Seil aufgefunden werden. Das Trio wurde vorläufig festgenommen, das Fahrzeug von der Polizei sichergestellt. Die drei Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.

Jogger von Hund gebissen – Polizei sucht Hundebesitzer

Groß-Gerau (ots) – Ein 22-jähriger Mann wurde am Mittwochabend 26.08.2020 gegen 19.00 Uhr, beim Joggen in der Fasanerie von einem an einer sehr langen Leine geführten Hund in den Oberschenkel gebissen. Der Jogger stufte die Verletzung zunächst als gar nicht so gravierend ein und lief einfach weiter, musste aber anschließend doch im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Vorfall, den der Hundebesitzer möglicherweise gar nicht richtig mitbekam, ereignete sich auf einem schmalen Weg am Ausgang zur Jean-Bareth-Straße.

Bei dem Hund handelte es sich eventuell um einen Rottweiler. Der Hundebesitzer ist 50 bis 60 Jahre alt, hat graue, kurze Haare und einen leichten Bauchansatz.

Der Hundebesitzer oder Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Autofahrer prügeln sich

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Weil sie nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar bereits zuvor auf der A 671 in Form von Drängeln und ständigem gegenseitigen Überholen aneinander gerieten, entschieden sich zwei 29 und 42 Jahre alte Autofahrer am Mittwochabend 26.08.2020 gegen 21.00 Uhr die “Sache” zu klären und stoppten ihre Autos anschließend auf der Darmstädter Landstraße.

Die beiden Männer schlugen nach dem Aussteigen aufeinander ein, bis man schließlich auch auf dem Boden lag und sich prügelte. Beide Kontrahenten zogen sich hierbei Blessuren zu und wurden im Anschluss im Rettungswagen medizinisch versorgt. Auf die beiden Streithähne warten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Nötigung.

Darmstadt

35-Jähriger beleidigt Passanten auf rassistische Art und Weise – Staatsschutz ermittelt

Darmstadt (ots) – Nach der Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und weiteren Beteiligten am Dienstagnachmittag (26.8.) in der Nähe des Luisenplatzes, sucht die Polizei nun dringend, auch alle weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Personen, die bei Eintreffen der Polizei den Tatort bereits verlassen hatten.

Sie und Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen (ZK10) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Berauscht am Steuer – Polizei stoppt 27-jährigen Autofahrer

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 27.8.2020 gegen 0.20 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeistation Dieburg auf der Minnefelder Seestraße einen berauschten Autofahrer.

Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test, reagierte positiv auf Cannabis. An dieser Stelle endete die Fahrt des Mannes. Der 27-Jährige musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten, wo Anzeige erstattet wurde. Zudem fanden die Ordnungshüter bei dem Mann eine Kleinstmenge Haschisch und nahmen diese im amtliche Verwahrung.

Er wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, verantworten müssen.

Kreis Bergstraße

Arbeiter von Gerüst gestürzt und verletzt

Viernheim (ots) – Am Donnerstag 27.08.2020 ereignete sich “In den Brückengärten” ein Arbeitsunfall. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 56-jähriger Bauarbeiter hierbei von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt.

Gegen 8.50 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Der verletzte 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stürzte zuvor ein Teil des Baugerüstes im oberen Bereich aus bislang unbekannter Ursache ein.

Neben der Polizei war zudem die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Zur weiteren Klärung und Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auch das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt informiert.

Auto aufgebrochen – Werkzeuge erbeutet

Biblis (ots) – Ein in der Pfadgasse geparkter Mitsubishi-Kombi geriet in der Nacht zum Donnerstag 27.08.2020 in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Anschließend ließen die Unbekannten aus dem Auto mehrere Werkzeuge, wie unter anderem Akkubohrmaschinen, eine Rohrpresse und einen Winkelschleifer im Wert von insgesamt rund 5.000 Euro mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Wendemanöver mit Folgen

Wald-Michelbach/Kreidach (ots) – Mit mehreren Wendemanövern hat ein 47-jähriger Lastwagenfahrer am Mittwoch 26.8.2020 Schäden von insgesamt 22.000 Euro verursacht. Erst durch die Fahndung der Polizei und dank der Hinweise von aufmerksamen Zeugen, die sich das Kennzeichen notiert hatten und den Fahrer beschreiben konnte, wurde der Unfallverursacher Stunden später im Bereich des Friedhofs in Affolterbach aufgespürt.

Die Unfallfahrt nahm gegen 11.15 Uhr seinen Lauf, nachdem der 47-Jähriger vor der Baustelle auf der Landesstraße 3120, zwischen Kreidach und Kreidacher Höhe, stand. Der Lastwagenfahrer versuchte auf der Talstraße in Richtung Kreidacher Höhe auszuweichen. Nach mehreren Wendemanövern und Rückwärtsfahrten stieß der Brummi-Fahrer gegen vier Verteilerkästen und dem dortigen Andreaskreuz.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seinen Weg in Richtung Mörlenbach fort, bis er in Affolterbach von der Polizei kontrolliert wurde.

Wegen der Unfallflucht wird er sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen