Rechtmäßiger Besitzer von Sportschuhen nach Feier in der Sudetenstraße gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots) – Die Polizei sucht nach einer Feier von Sonntagfrüh 23.08.2020 in einem Mehrfamilienhaus der Sudetenstraße nach einem Besitzer von Sportschuhen der Firma Asics. Nach ersten Erkenntnissen feierte ein 31-jähriger Marburger in einer unbekannten Wohnung mit Fremden. Gegen 04.00 Uhr wollte der Marburger nach Hause und zog sich offenbar infolge des Alkoholkonsums nicht seine Schuhe an, sondern die eines Fremden.

Damit verließ er das Mehrfamilienhaus. Erst später bemerkte er dann das Missgeschick, konnte sich allerdings nicht mehr an die Hausnummer des Mehrfamilienhauses erinnern und wandte sich am Dienstag 25.08.2020 an die Polizeistation Marburg.

Wer vermisst seine schwarz-orangefarbenen Sportschuhe und war am Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße? Wer kann Angaben zum Besitzer der Schuhe machen? Hinweise nimmt die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Polizei sucht nach Eigentümern zweier Fahrräder

Marburg-Biedenkopf (ots) – So stellten die Ordnungshüter bereits am Dienstag 30.06.2020 ein schwarzes Mountainbike von “Fuji”, Modell “Nevada One.9” sicher. Dieses war zuvor am Ende des Rollwiesenweges am Richtsberg aufgefunden worden. Die Polizei vermutet einen vorangegangenen Fahrraddiebstahl; allerdings ist bislang kein Geschädigter bekannt.

Auch den Eigentümer eines silberfarbenen Trekkingrades des Herstellers “Fore”, Modell “Omni” kennen die Ermittler derzeit nicht. Das Rad war am Samstag 15.08.2020 im Bereich der Brücke, aus Richtung Wehrda kommend am Ortseingang Cölbe, gefunden worden.

Die Marburger Polizei bittet die rechtmäßigen Eigentümer der beiden sichergestellten Bikes, sich unter Tel. 06421/406-274 zu melden.

Ladendieb schubst Mitarbeiter weg und flüchtet

Neustadt (ots) – Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Hindenburgstraße sprach am Mittwoch (27.08.) einen jungen Mann an, als dieser den Einkaufsmarkt gegen 17.35 Uhr mit unbezahlter Ware in seinem Rucksack verlassen wollte. Der 17-jährige aus Guinea reagierte daraufhin sofort aggressiv, schubste den Mitarbeiter weg und bedrohte ihn. Anschließend lief er in Richtung Bürgerpark davon. Der involvierte Mitarbeiter blieb unverletzt.

Später nahm die hinzugerufene Polizei den Dieb in der Flüchtlingsunterkunft in Neustadt fest. Auch die geklaute Ware fanden die Beamten bei dem 17-Jährigen und stellten sie sicher. Hierbei handelte es sich um Lebensmittel und Bier im Wert von etwa 20 Euro. Aufgrund seiner Alkoholisierung ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an.

Im Anschluss daran entließen die Beamten den 17-Jährigen wieder.

Diebstahl aus Keller

Marburg: Diebesgut im Wert von etwa 700 Euro nahmen Unbekannte in der Nacht von Dienstag (25.08.) auf Mittwoch (26.08.) an sich. Zwischen 22.30 Uhr und 08.30 Uhr brachen sie ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Cappeler Straße (im Bereich der dreistelligen Hausnummern) auf und verursachten dabei einen Schaden von etwa 200 Euro.

Anschließend durchsuchten sie alle Kellerräume und nahmen unter anderem einen Rollkoffer, einen Wandtresor ohne enthaltene Wertsachen, Turnschuhe und Antiquitäten an sich.

Die Polizeistation Marburg, tel. 06421/ 40-60, bittet um Zeugenhinweise.

