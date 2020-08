Mannheim: SV Waldhof startet mit Flutlichtspiel in Drittligasasion

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim startet mit einem Flutlichtspiel in seine zweite Drittligasaison. Für das Team von Cheftrainer Patrick Glöckner geht es am Montag, 21.09.2020, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln wieder los.

Das Auswärtsspiel gegen die SG Dynamo Dresden findet am Sonntag, den 27.09.2020 um 13 Uhr statt. Der Neuling Türgücü München ist am Samstag, den 03.10.2020 um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion zu Gast. Das Derby beim 1. FC Kaiserslautern am 4.Spieltag findet am Samstag, 10.10.2020 um 14 Uhr statt. Die weiteren Spieltage sind noch nicht zeitgenau angesetzt.

Die Spiele in der Übersicht:

Montag, 21.09.2020 um 19 Uhr – Viktoria Köln (H)

Sonntag, 27.09.2020 um 13 Uhr – SG Dynamo Dresden (A)

Samstag, 03.10.2020 um 14 Uhr – Türgücü München

Samstag, 10.10.2020 um 14 Uhr – 1. FC Kaiserslautern