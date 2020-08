Brand bei psychiatrischem Krankenhaus – Derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung – Ermittlungen dauern an

Kassel-Niederzwehren (ots) – Am heutigen Donnerstagmorgen 27.08.2020 kam es um kurz nach 5 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines psychiatrischen Krankenhauses in der Dennhäuser Straße in Kassel. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass Teile des Dachstuhls durch das Feuer beschädigt worden waren. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die ersten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache führten am Morgen die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo. Wie sie berichten, ist das Feuer nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich im Bereich eines an der Außenfassade angebrachten elektrischen Lüfters ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und einem nicht auszuschließenden technischen Defekt werden von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Zweimal dasselbe E-Bike versucht zu stehlen

Kassel-Mitte (ots) – Ein 40-Jähriger aus Kassel ist seit Mittwochabend 26.08.2020 gleich zweimal an der gleichen Stelle in der Kasseler Innenstadt festgenommen worden. Nachdem der erheblich alkoholisierte Mann am Mittwochabend zunächst ein in der Hedwigstraße angeschlossenes E-Bike demoliert und einen Zeugen, der ihn ansprach, beleidigt hatte, wurde er gegen 22:30 Uhr von Polizisten des Reviers Mitte auf seiner Flucht in der Mauerstraße festgenommen.

Während die Beamten den äußerst aggressiven 40-Jährigen zur Ausnüchterung seines Alkoholrausches in das Polizeigewahrsam brachten, beleidigte er die Polizeibeamten auf das Übelste. Nach der Übernachtung in der Gewahrsamszelle wurde er schließlich am frühen Donnerstagmorgen 27.08.2020 auf freien Fuß entlassen.

Doch hiermit noch nicht genug: Gegen 9:20 Uhr rief er abermals die Polizei auf den Plan. Wieder machte er sich an demselben Fahrrad in der Hedwigstraße zu schaffen, indem er dieses Mal nach Mitteilung von Passanten das Vorderrad abmontierte und versuchte, das Schloss zu knacken. Erneut klickten in der Mauerstraße die Handschellen für den flüchtenden 40-Jährigen, den eine hinzugeeilte Streife des Innenstadtreviers mit dem gestohlenen Vorderrad in der Hand entdeckte.

Die Beteuerungen des Tatverdächtigen, es handele sich um sein eigenen E-Bike, konnten die Ermittlungen der Polizisten bei einem Fahrradgeschäft widerlegen. Daraufhin räumte der 40-Jährige, für den es nun erneut mit dem Streifenwagen auf das Revier ging, die Tat ein. An dem E-Bike, dessen Eigentümer die Polizeibeamten ermitteln konnten, entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Da sich der Kasseler bei seiner zweiten Festnahme deutlich ruhiger zeigte, wurde er in diesem Fall nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

Strohballen auf Feld angezündet – Polizei sucht Zeugen

Baunatal (ots) – Zu einem offenbar vorsätzlich gelegten Brand von Strohballen kam es am gestrigen Mittwochabend auf einem Feld bei Baunatal-Großenritte. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen Sachbeschädigung durch Brand und suchen nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Täter geben können.

Die Baunataler Feuerwehr war gegen 18:40 Uhr wegen der brennenden Strohballen auf dem Feld in der Verlängerung der Schillerstraße, zwischen Baunatal-Großenritte und Edermünde-Besse, ausgerückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und des Polizeireviers Süd-West standen etwa 30 Rundballen vollständig in Brand. Wie die eingesetzte Streife berichtet, gestalteten sich die Löscharbeiten der Feuerwehr wegen des Windes schwierig. Ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Maisfeld konnten die Feuerwehrleute aber verhindern. Eine Selbstentzündung kann nach bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter führte anschließend nicht zum Erfolg.

Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die am gestrigen Mittwochabend im Bereich der Brandstelle verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher des Feuers geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Mutmaßlicher Trickdieb sah sich bei Seniorin in Lerchenfeldstraße um – Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Harleshausen (ots) – Unter dem Vorwand, Tischler zu sein und sich für Antiquitäten zu interessieren, sah sich offenbar ein Trickdieb am gestrigen Mittwoch bei einer Seniorin in der Lerchenfeldstraße um. Letztlich ohne Wertsachen erbeutet zu haben, verschwand der Mann, abermals unter einem Vorwand, aus dem Haus und kehrte nicht zurück.

Die Beamten der für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen EG SÄM des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen versuchten Trickdiebstahls und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Der Unbekannte soll mit einem kleineren roten Pkw mit “EU”-Kennzeichen (Euskirchen) unterwegs gewesen sein.

Nach Angaben der Seniorin hatte der vermeintliche Tischler gegen Mittag bei ihr geklingelt und das Interesse für Antiquitäten vorgeben. Zunächst habe man sich im Erdgeschoss ihres Hauses umgesehen, wo sie ihm letztlich einige Bücher zum Kauf anbot. Unter dem Vorwand, Geld holen und in einigen Minuten zurückkehren zu wollen, verschwand der Mann. Als er aber auch nach längerer Zeit nicht wiederkam, wandte sich die hochbetagte Frau an die Polizei. Eine gründliche Prüfung ihrer Wertsachen ergab, dass der Unbekannte scheinbar nichts entwendet hatte.

Täterbeschreibung:

Es soll sich bei dem mutmaßlichen Trickdieb um einen etwa 45 Jahre alten, ca. 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur, dunklen kurzen Haaren und heller Hautfarbe gehandelt haben, der Deutsch ohne Akzent sprach. Der Unbekannte soll ein geschniegeltes Aussehen gehabt haben und stark parfümiert gewesen sein. Er trug einen beigen Anzug, ein weißes Hemd und grüne Turnschuhe.

Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen