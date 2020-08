Landau: Die Polizei-News

Gurtmuffel und Handysünder unterwegs

Landau (ots) – Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Landau wurden durch die Polizei am Dienstag 19 Autofahrer festgestellt, die verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzen. 20 weitere Autofahrer waren nicht angeschnallt und in neun Fällen musste aufgrund von Mängeln am Fahrzeug oder nicht mitgeführten Fahrzeugpapieren ein Mängelbericht ausgestellt werden.

Die Kontrollen fanden in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 15.15 Uhr in der Annweiler Straße, der Wollmesheimer Straße und im Bereich der Queichheimer Brücke statt.

Verkehrskontrollen in der Waffenstraße

Landau (ots) – Am Montag 24.08.2020 wurde in der Zeit von 11 bis 12 Uhr das Durchfahrtsverbot in der Waffenstraße überwacht. In dieser Zeit befuhren 22 Autofahrer unberechtigt die Waffenstraße, auf sie kommt nun ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro zu.