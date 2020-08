Zwei Männer wollen die Zeche im Eiscafe nicht bezahlen

Speyer (ots) – 25.08.2020, 21:35 Uhr – Ein Strafverfahren wegen Zechbetrug leitete die Polizei am Dienstagabend 25.08.2020 gegen zwei Gäste eines Eiscafes in der Innenstadt ein. Ein 36- und ein 52-jähriger Mann aus Lettland, die beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, konsumierten dort über einen Zeitraum von ca. einer Stunde gemeinsam alkoholische Getränke im Wert von ca. 25 EUR. Als es ums Bezahlen ging, teilten sie mit, die Rechnung nicht begleichen zu können.

Auch die hinzugerufene Polizei konnte bei der Durchsuchung der Beschuldigten keinerlei Barschaften auffinden. Vor Ort konnten die Beamten die Personalien der Beiden erheben sowie einen Zustellungsbevollmächtigten festhalten, über welchen die postalische Erreichbarkeit der Beschuldigten für das weitere Strafverfahren gewährleistet ist.

Versuchter Einbruch in Lagercontainer an Woogbachschule (23/2508)

Speyer (ots) – 24.08. bis 25.08.2020, 10-08:30 Uhr – Unbekannte Täter versuchten zwischen Montag und Dienstag erfolglos in drei Lagercontainer, die sich auf dem Schulhof der Woogbachschule befinden, einzubrechen. Hierzu wurden an allen drei Containern die Schlossblenden abgehebelt, ein Eindringen in die Container misslang jedoch. An den Containern entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich der Woogbachschule aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.