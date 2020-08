Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am 25.08.2020 um 17 Uhr hatten Polizeibeamte den Verdacht, dass der 26-jährige Autofahrer Drogen genommen haben könnte. Ein Test bestätigte, dass der Mann zuvor Cannabis konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt.

Da er schon seit über zwei Jahren in Deutschland lebt, war sein ausländischer Führerschein nicht mehr gültig, so dass ihn auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet.

38 Verstöße bei der Überwachung des Straßenverkehrs festgestellt

Ludwigshafen (ots) – Am 25.08.2020 zwischen 7 und 13:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte der PI Ludwigshafen 2 an verschiedenen Stellen den Straßenverkehr. 31 Fahrzeuge wurden in der Freiastraße kontrolliert, davon verstießen 14 gegen das dortige Durchfahrtsverbot.

In der Deutschen Straße wurden bei 18 Kontrollen sieben Gurtverstöße und vier Handyverstöße geahndet. Weitere elf Gurtverstöße und zwei Handyverstöße sind das Ergebnis von 30 kontrollierten Fahrzeuge in der Hartmannstraße.

Unfall in Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam es in der Mundenheimer Straße am 25.08.2020, gegen 13:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Fahrradfahrer und einem 60-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten beide. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 1.100 Euro. Die Mundenheimer Straße musste wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt werden.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Zeugen. Sachdienliche Hinweise telefonisch bitte an 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter rief am 25.08.2020 gegen 13:30 Uhr, bei einer 44-Jährigen aus Ludwigshafen-Gartenstadt an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Er behauptete, dass der Laptop der Frau von Hackern infiltriert wäre. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter die 44-Jährige zu täuschen und davon zu überzeugen, Gutscheine eines Onlinehändlers zu kaufen. Als der Unbekannte sie dann aufforderte auch in einem Supermarkt Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro zu kaufen, wurde die Ludwigshafenerin skeptisch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.