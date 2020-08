Biedenkopf: Unfallflucht am Parkplatz

Auf dem Parkplatz in der Schulstraße ist es am Mittwochvormittag zwischen 10.20 Uhr und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In deren Rahmen hinterließ ein Unbekannter an einem silbernen VW Tiguan mehrere Kratzer auf der Fahrerseite. Augenscheinlich beim Ein- oder Aussteigen aus einem anderen Fahrzeug neben dem abgestellten SUV muss der Schaden entstanden sein.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/92950.

Marburg: Automatenaufbruch misslingt

An einem Snackautomaten biss sich ein Unbekannter im Eingangsbereich des Klinikums auf den Lahnbergen sprichwörtlich die Zähne aus. Zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr hatte jemand versucht, das Gerät mit einiger Gewalt aufzuhebeln. Da die Aktion jedoch offenkundig nicht von Erfolg gekrönt war, machte sich der unbekannte Täter dann aus dem Staub. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, 06421/406-0.

Marburg: Einbrecher kommen durchs Fenster

Indem sie durch ein Fenster ins Gebäude einstiegen, verschafften sich zwischen Dienstagabend, 23.20 Uhr und Mittwochvormittag, 10.45 Uhr Kriminelle unberechtigten Zutritt in ein Restaurant in der Gießener Straße in Gisselberg. Die Diebe nahmen das in der Kasse befindliche Bargeld sowie zwei Handys mit. Die Marburger Kripo fragt: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise bitte unter 06421/406-0.

Stadtallendorf: grauen Audi beschädigt

Mehrere Hundert Euro Schaden an einem in der Albert-Schweitzer-Straße geparkten, grauen Audi hat ein Unbekannter zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr verursacht. Vermutlich hatte jemand mit derartiger Gewalt an einem Scheibenwischerarm gezogen, dass die Frontscheibe einriss und die Motorhaube einen Kratzer davontrug.

Der A6 stand im genannten Zeitraum auf einem Schotterparkplatz in Höhe der dortigen Apotheke.

Wer hatte den Vorfall beobachten können? Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf, 06428/93050.

Cölbe: Einbruch in Hofladen

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in den Hofladen Fleckenbühl in Schönstadt eingestiegen.

Sie brachen eine Kasse auf und entwendeten wenige Hundert Euro Bargeld. Zwischen 20.30 Uhr und 5.50 Uhr hatten die Einbrecher eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt.

Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise in dieser Sache bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg: Unfallflucht an Spielhalle

Einen schwarzen Kleinwagen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am gestrigen Dienstag auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Afföllerstraße (60er-Hausnummern) beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den am Hyundai i10 entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher dann das Weite. Hinweise bitte unter 06421/4060.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen