Besucherparkplatz der Polizeistation Dillenburg vorübergehend gesperrt (siehe Foto)

Dillenburg (ots) – Aufgrund notwendiger Baumaßnahmen bei der Polizeistation Dillenburg sind die Besucherparkplätze in der Hindenburgstraße von Montag 31.08.2020 bis Freitag 11.09.2020 gesperrt. Das Aufsuchen der Wache ist trotz der Maßnahmen möglich.

Besucher der Polizeistation werden gebeten, umliegende Parkplätze zu nutzen oder die Station zu Fuß bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufzusuchen.

Berauscht am Steuer

Wetzlar: Beim Abbiegen von der Bergstraße in die Brühlsbachstraße fiel einer Polizeistreife am Mittwoch (26.8.) gegen 00.55 Uhr ein PKW auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin, eine 48-Jährige aus dem Landkreis Gießen Anzeichen von Drogenkonsum zeigte. Ein Drogenschnelltest ergab Hinweise auf THC und Amphetamin, weshalb die Frau auf der Polizeistation eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Einen 21-Jährigen Wetzlarer hielten die Polizisten gegen 04.30 Uhr in der Nauborner Straße an. Auch er erweckte bei den Ordnungshütern den Verdacht, unter Drogeneinfluss mit seinem PKW unterwegs zu sein. Deshalb musste auch er die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten und zur Ader gelassen werden.

Bereits am Dienstag (25.8.) gegen 21.25 Uhr fuhr den Polizisten in der Hermannsteiner Straße ein Renault vor den Streifenwagen. Da der schwarze Kleinwagen in Schlangenlinien gesteuert wurde, hielten die Beamten das Fahrzeug an. Der 42-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis hatte offenbar zu tief in die zwischenzeitlich leere Wodkaflasche auf der Rückbank geschaut. Eine Atemalkoholmessung schaffte der Mann, offenbar aufgrund seines Zustandes, nicht mehr. Auch ihn nahmen die Polizisten mit zur Dienststelle und veranlassten eine Blutentnahme. Anhand des medizinischen Gutachtens über Menge und Art der Betäubungsmittel im Blut wird ein Richter entscheiden, ob die beiden ihre Führerscheine abgeben müssen.

Erfolgreiche Fahndung

Wetzlar: Der Detektiv eines Elektronik-Geschäfts im Forum sichtete am Dienstag (25.8.) gegen 17 Uhr die Aufnahmen der Überwachungskamera. Darauf waren zwei Männer zu sehen, die sich ca. 30 Minuten zuvor kabellose Kopfhörer im Wert von ca. 500 Euro in die Taschen steckten und den Shop verließen, ohne zu bezahlen. Zwischenzeitlich hatten die Gauner das Einkaufzentrum aber bereits verlassen und waren mitsamt Beute geflüchtet. Der Detektiv informierte die Polizei, die die Fahndung aufnahm.

Kurze Zeit darauf, gegen 17.15 Uhr waren die Beamten erfolgreich und es klickten die Handschellen für beide Diebe. Die Polizei nahm sie im Bereich Bahnhof fest und stellten die Kopfhörer sicher. Außerdem fand man bei den Langfingern noch Parfum im Wert von über 1000 Euro, das offenbar ebenfalls aus Diebstählen stammt. Die beiden 27- und 29-jährigen Algerier gingen hierbei geplant vor. Sie hatten präparierte Taschen bei sich, um die Diebstähle unerkannt durchführen zu können.

Während der Jüngere der beiden, mit Wohnsitz in Gießen, nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, besteht gegen den 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz bereits ein Haftbefehl mit dem Ziel der Abschiebung.

Gurtmuffel und andere Verkehrssünder

Wetzlar: Gemeinsam mit dem Verkehrsdienst richtete die Polizeistation Wetzlar am Dienstag 25.8. Kontrollstellen in der Stadt und auf der B49 ein. Im Laufe des Tages sahen die Beamten hier nach der Regeltreue der Verkehrsteilnehmer. Dabei fielen in der Braunfelser Straße 21 Personen auf, die nicht angeschnallt waren. In einem weiteren Fahrzeug saßen mehrere nicht gesicherte Kinder. 19 mal nutzten die Fahrer während der Fahrt ihre Handys. Bei gut 40 kontrollierten Fahrzeugen war also jeder Zweite nicht angeschnallt oder verbotenerweise am Handy. Auch einen Radfahrer hielten die Beamten an. Der Mann passierte die Kontrollstelle mit seinem Handy am Ohr.

Geschwindigkeitsverstößen gingen die Polizisten an einer Kontrollstelle im Karl-Kellner-Ring/Schützenstraße nach. Hier gab es insgesamt 10 Verstöße zu bemängeln, die jedoch moderat ausfielen. Ein Fahrverbot muss keiner der Verkehrssünder fürchten. Diesem entging der Fahrer eines Kleintransporters auf der B49 nur knapp. Bei Geschwindigkeitskontrollen in Fahrtrichtung Limburg zwischen 9 Uhr und 14 Uhr überschritt er die erlaubte Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern um 41 km/h. Neben diesem “Spitzenreiter” stellten die Schutzleute hier noch 39 weitere Geschwindigkeitsverstöße fest.

Durch den aufmerksamen Anhalteposten wurde außerdem ein rumänischer Sattelzug in die Kontrollstelle gelotst. Dieser fiel durch die ausgebeulte Plane am Dach und den Seitenwänden auf. Der Sattelzug war mit Hackschnitzel beladen und auf dem Weg nach Belgien. Die Ladung sorgte dafür, dass das Fahrzeug die vorgeschriebene Höhe überschritt und auch breiter als zulässig war. Außerdem rieselten die Hackschnitzel bereits auf die Fahrbahn. Die Kontrolleure untersagten die Weiterfahrt. Die Transportfirma musste eine Umladung organisieren, bevor der LKW seine Fahrt einige Stunden später fortsetzen konnte. Gegen den Transporteur wurde ein Verfahren zur Einziehung des Wertes von Taterträgen in einer Höhe von rund 1.400 EUR eingeleitet.

Fazit der Kontrollaktionen ist, dass sich bedauerlicherweise häufig über bestehende Regelungen hinweggesetzt wird. Da Einzelne die Verkehrssicherheit mit ihrem Verhalten gefährden, setzt die Polizei Wetzlar die Kontrollen auch in Zukunft fort.

Neben der Spur

Haiger: Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Motorrollers am Dienstag (25.8.) bei einem Unfall “Am Vogelgesang” zu. Gegen 22.55 Uhr fuhr der 59-Jähriger Haigerer mit seinem motorisierten Zweirad entlang des Radweges über der Schule am Budenberg. Er kam vom Weg ab und stürzte, mitsamt seinem Roller, einen kleinen Abhang hinunter. Ein Jogger beobachtete das Geschehen und alarmierte die Rettungskräfte.

Diese verbrachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus nach Dillenburg. Der Verunfallte schien alkoholisiert, weshalb die eingesetzten Polizisten einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab 1.94 Promille. Offenbar geriet der Fahrer aufgrund seines Rausches vom Weg ab.

Vereinsheime Ziel von Dieben

Wetzlar: Einen Flachbildfernseher samt Wandhalterung stahlen Diebe aus dem Vereinsheim des Tennisclub Solms “Am Schwimmbad”. Dazu beschädigten sie zwischen Montag (24.8.) 20.45 Uhr und Dienstag (25.8.) gegen 10 Uhr den Rollladen eines Fensters im Tennisheim in Burgsolms und hebelten das Fenster auf. Auch die Eingangstür hebelten die Einbrecher auf. Dabei ist der angerichtete Sachschaden mit ca. 1.000 Euro doppelt so groß, wie der Wert des Diebesguts.

Auch die Schützen des SC Tell Büblingshausen hatten ungebetenen Besuch in ihrem Vereinsheim „Am Pfingstwäldchen. Zwischen Freitagabend und Dienstag gegen 19 Uhr brachen die Ganoven die Tür auf und entwendeten fünf Ferngläser im Wert von ca. 200 Euro.

Immer wieder kam es in den letzten Wochen zu Einbrüchen in Wetzlar und umliegenden Gemeinden in Vereinshäuser. So unter anderem am Sportplatz in Hermannstein, beim Tennis Club Dutenhofen, dem Sportplatz Lahnau, Golfclub Waldsolms, beim Tennisclub Atzbach, dem Sportplatz Volpertshausen und dem Tennisheim in Rechtenbach. Meist ist der Sachschaden, den die Einbrecher beim gewaltsamen Öffnen der Fenster oder Türen anrichten weitaus größer, als der des Diebesguts.

Falls es überhaupt etwas zu erbeuten gibt. Ob für die Taten immer die gleichen Täter verantwortlich sind, ist bislang nicht bekannt. Das Einbruchskommissariat ermittelt.

Die Polizei in Wetzlar, Tel.: 06441/918-0 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Dies betrifft sowohl die zurückliegenden Taten, als auch aktuelle Feststellungen in der Nähe von Sportplätzen und Vereinsheimen.

