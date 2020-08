Darmstadt

Schneller Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt – 42-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Darmstadt (ots) – Nachdem am Samstagmorgen 22.8.2020 ein Streit zwischen zwei Männern in der Darmstädter Innenstadt eskalierte und ein 45-jähriger Mann in diesem Zusammenhang durch Messerstiche schwer verletzt wurde, kann die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 von der Kriminalpolizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat, ergaben sich rasch Hinweise, die die Polizeibeamten auf die Spur des 42-jährigen Tatverdächtigen führten. Bei der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchgeführten Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten am Dienstag (25.8.), stellten die Ermittler zudem Beweismaterial sicher.

Weil sich hieraus der dringende Tatverdacht gegen den 42-jährigen Mann aus Griesheim weiter erhärtete wird der Beschuldigte noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Erstmeldung

Zeugen nach räuberischen Diebstahl in Supermarkt gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstagnachmittag (25.8.) in der Kirchstraße hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können.

Gegen 16.30 Uhr hatte der noch Unbekannte den dortigen Supermarkt betreten und versucht, drei Kaffeedosen zu entwenden. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von dem Ladendetektiv gestoppt und angesprochen. Hierauf schlug er sofort um sich, traf den Mitarbeiter am Kopf und flüchtete auf einem schwarzen Fahrrad in Richtung Stadtbibliothek. Die Tasche mit der Beute konnte dem Unbekannten von dem Ladendetektiv entrissen werden.

Der Flüchtende wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte lange, schwarze Haare und eine auffallend “hagere” Statur. Zum Zeitpunkt der Flucht war der Täter mit einem weißen Pullover der Marke “Champion” bekleidet.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Exhibitionist in der Pallaswiesenstraße – Polizei nimmt 48-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Beamte des 1. Polizeireviers in Darmstadt haben am Dienstagmittag 25.8.2020 nach ihrer Alarmierung und einer daraufhin umgehend eingeleiteten Fahndung, einen 48-jährigen Mann aus Darmstadt, im Nahbereich der Pallaswiesenstraße festgenommen.

Zeugen hatten gegen 12 Uhr die Beamten verständigt, nachdem sich der Beschuldigte dort auf einem Gehweg entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Er wird sich nun zukünftig in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten müssen.

Zwei Reifensätze abmontiert und entwendet – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Auf zwei komplette Reifensätze hatten es Diebe in der Zeit zwischen Freitag (21.8.), 15 Uhr und Montagmorgen (24.8.), 13 Uhr, abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen hatten die Täter, die beiden blauen Autos vom Hersteller Kia hochgebockt und die Räder abmontiert. Die Fahrzeuge standen zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage in der Otto-Röhm-Straße.

Möglicherweise konnten die Unbekannten bei ihrem kriminellen Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9693810).

29-Jähriger auf Kleingartenanlage festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein 29 Jahre alter Mann aus Frankfurt am Main wird sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstagabend 25.8.2020 wegen des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen. Kurz vor 21 Uhr hatten die alarmierten Beamten den Tatverdächtigen auf dem Gelände einer Kleingartenanlage im Heinrichwingertsweg angetroffen.

Dort hatte der Beschuldigte mutmaßlich mehrere Gartenhütten aufgebrochen und Alkohol sowie Lebensmittel entwendet. Der verursachte Schaden wird derzeit auf rund 200 Euro geschätzt.

Einbruch in Fotogeschäft – Täter erbeuten hochwertiges Equipment

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 25.-26.8.2020 sind noch unbekannte Täter in ein Fotogeschäft in der Rheinstraße eingebrochen und haben Beute gemacht. Gegen 2.45 Uhr hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und dort das hochwertige Equipment, darunter Kameras und Objektive, entwendet. Der Wert der Beute dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Mit den Wertgegenständen traten die Täter die Flucht an.

Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Ermittler gegeben.

Fahrradfahrerin mit 2,29 Promille gestoppt – Anzeige und Blutprobenentnahme

Darmstadt (ots) – Die Fahrt einer 24-jährigen Fahrradfahrerin endete am frühen Mittwochmorgen 26.8.2020 in der Heidelberger Straße. Hier wurde die junge Frau von Beamten des 1. Polizeireviers gestoppt, nachdem sie, aus Richtung der Riedeselstraße kommend, aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise die Aufmerksamkeit der Streife geweckt hatte.

Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Darmstädterin erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von 2,29 Promille. Die Beschuldigte musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde eine Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich die 24-Jährige nun strafrechtlich verantworten müssen.

Auto aufgebrochen – Lenkrad und Navi entwendet

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (23.8.) und Dienstag (25.8.) hatten es unbekannte Täter auf einen BMW, der in der Büdinger Straße parkte, abgesehen. Am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert worden. Die Kriminellen hatten eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und sich somit gewaltsam Zugang zu dem Wagen verschafft. Dort bauten sie das Lenkrad sowie das Navigationsgerät aus und flüchteten.

Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 2.600 Euro betragen. Die Kripo in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Mit 2,92 Promille unterwegs – Polizei stoppt 33-jährigen Autofahrer

Otzberg-Lengfeld (ots) – Zeugen meldeten am Dienstagabend (25.8.), gegen 18 Uhr, der Polizei im Bereich der Otzbergstraße einen vermeintlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer.

Eine Streife der Polizeistation Dieburg konnte den Tatverdächtigen schließlich auf einem Parkplatz “Auf der Dreispitz” feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte 2,92 Promille an. Daraufhin nahmen die Beamten den Fahrer vorläufig fest und brachten ihn für weitere Maßnahmen zur Polizeistation in Dieburg. Neben dem sichergestellten Führerschein musste der 33-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte er die Station verlassen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Groß-Gerau

Einbruch in Tankstelle mit Zielrichtung Zigaretten

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwochmorgen 26.08.2020 kurz vor 04:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner Scheibenklirren und eine laufende Alarmanlage von der dortigen Tankstelle. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife waren die Täter geflüchtet. Es soll sich nach ersten Erkenntnissen um drei Personen, alle mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet, gehandelt haben. Sie haben eine Scheibe der Tankstelle eingeworfen und Zigaretten in noch unbekannter Menge entwendet.

Intensive Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zu einer Ergreifung. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter 06105/4006-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Gernsheim (ots) – Am Samstag 08.08.2020 befuhr eine 56-jährige Gernsheimerin mit ihrem Fahrrad die Magdalenenstraße in Gernsheim. In Höhe der Hausnummer 3, an dem dortigen Imbiss, bremste ein vorrausfahrender Pkw unmittelbar ab, um anschließend den Rückwärtsgang einzulegen. Auf Grund dieses Fahrmanövers des Pkw-Fahrers, musste die Fahrradfahrerin ebenfalls abrupt abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad stürzte und erlitt einen Bruch des Fußes.

Umherstehende Passanten bemerkte den Unfall und kamen als Ersthelfer zum Unfallort. Von den Ersthelfern/Zeugen konnten jedoch keine Personalien festgehalten werden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Gernsheim zu melden.

Kreis Bergstraße

Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel erbeutet

Bürstadt (ots) – Ein in der Otto-Hahn-Straße geparkter Ford geriet in der Nacht zum Mittwoch (26.08.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend aus dem Innenraum unter anderem einen Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen