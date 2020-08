Gießen: 25-jährige Frau sexuell belästigt

(ots) – Eine 25-jährige Frau aus Gießen befand sich zwischen 17.50 und 18.00 Uhr in der Nähe einer Strandbar am Schwanenteich, als ein unbekannter Mann ihr folgte. Der dunkelhäutige Mann sprach sie dann auf Englisch an. Nach einem kurzen verbalen Kontakt wollte die Gießenerin weitergehen. Der Unbekannte griff ihr an die Brust und rannte davon.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Vorfall am Montagabend 24.08.2020 wegen sexueller Belästigung gegen Unbekannt und sucht nach Zeugen.

Beschreibung des Täters:

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß und Anfang/Mitte 20 Jahre alt. Er hat dunkle kurze Haare, einen dunklen Teint und einen dunklen Vollbart. Er sprach Englisch und trug ein weißes T-Shirt.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder wem ist der Unbekannte zwischen 17.50 und 18.00 Uhr am Schwanenteich aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Ein Hinweiszettel reicht nicht aus

(ots) – Ein Hinweiszettel reicht nach einer Unfallflucht nicht aus. Grundsätzlich wird in solchen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Diese Erfahrung musste dieses Jahr ein über 40-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis machen. Er musste in den letzten Tagen seinen Führerschein abgeben.

In der Nähe des Schiffenberger Wegs kam es Anfang des Jahres zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offenbar einen geparkten Mittelklassewagen touchiert. Der Verursacher hinterließ offenbar an dem Fahrzeug eine Nachricht und fuhr davon. Die Ermittlungen führten schnell zu dem Verursacher, welcher den Unfall einräumte. Er glaubte mit dem Hinweiszettel der gesetzlich festgelegten Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Da irrte er sich allerdings und die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Im August vollstreckten die Unfallfluchtermittler der Polizei Gießen einen Beschluss des Amtsgerichts Gießen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Autofahrers. Auf ihn kommt ein Gerichtsverfahren zu, in dem geprüft wird, wie lange der Beschuldigte noch auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss.

Die Polizei rät:

Bei jedem noch so kleinen Unfallschaden und der Abwesenheit des Unfallgegners sollte die Polizei verständigt werden. Nur so sparen Sie sich eine Menge unnötigen Ärger. Falls Sie einen Unfall oder eine Unfallflucht beobachten, dann stellen sie sich bitte als Zeuge zur Verfügung. Denn auch Sie möchten in solchen Fällen nicht auf Ihren Kosten sitzen bleiben. Eine Unfallflucht ist und bleibt unfair!

Angeblicher Polizeieinsatz im Dannenröder Forst

Alsfeld – (ots) – In den sozialen Medien wird aktuell über einen Polizeieinsatz im Dannenröder Forst berichtet, der im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Räumung stehen soll.

Hierzu teilt das Polizeipräsidium Osthessen mit, dass es am heutigen Mittwochvormittag 26.08.2020 anlässlich eines Besuchs des MdB Michael Brand bei der Polizeistation Alsfeld auch zu einer Begehung des Dannenröder Forstes, unter Beteiligung der Polizei gekommen ist. Dabei wurden weder Transparente abgehängt, noch haben polizeiliche Einsatzmaßnahmen stattgefunden.

Linden: E-Roller nicht zugelassen

Beamte erwischten Dienstagnachmittag (25. August) einen 22-jährigen Mann aus Linden, der in der Rathausstraße offenbar mit einem nicht zugelassenen E-Roller unterwegs war.

Gegen 15.10 Uhr überprüften sie den Lindener gegen den bereits am 10. August ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Dieses Mal war er wieder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ordnungshüter stellten das Fahrzeug sicher und leiteten erneut ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Gießen: Betriebserlaubnis erloschen

(ots) – Aus ihrer Streifentätigkeit heraus, kontrollierten am Dienstag (25. August) Beamte im Gießener Stadtgebiet acht offenbar getunte Fahrzeuge. Bei fünf Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis, weil zum Beispiel das Fahrwerk, das Luftfiltergehäuse oder lackierte Rückleuchten in den Fahrzeugpapieren nicht eingetragen waren.

Zwei Fahrzeuglenker müssen ihre Kennzeichen noch befestigen, da sie offenbar nicht ordnungsgemäß angebracht waren. Sie erhielten von den Kontrolleuren Mängelkarten und müssen nun innerhalb kurzer Zeit, den Mangel beseitigen.

Ein Fahrzeugführer hatte seine Kennzeichen hinter der Scheibe liegen und den EU-Stern überklebt.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Fernwald: Motorrad sichergestellt

(ots) – In Annerod kontrollierten Polizisten am Dienstag (25. August) ein lautes Motorrad mit auffälligen Kennzeichen. Das hintere Kennzeichen war nur noch bis auf die obere Hälfte vorhanden.

Obwohl der 37-jährige Mann angab, keine Ausweisdokumente mitzuführen, fanden die Ordnungshüter bei ihm eine Fahrerlaubnis.

Da an dem Motorrad offenbar technische Umbauten vorgenommen worden sind, stellten die Polizisten das Zweirad sicher. Eine Überprüfung wird bei einem Sachverständigen des TÜV Hessen vorgenommen. Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 37-Jährigen ein.

Gießen: Drogentest positiv

(ots) – Ein Drogentest bei einer Kontrolle in der Nordanlage reagierte Mittwochfrüh (26. August) bei einem 20-jährigen Golf-Fahrer positiv auf THC und Amphtamine. Bereits in der Westanlage fiel der junge Fahrer auf, da er die Reifen seines Autos “durchdrehen” ließ.

Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Er räumte bei seiner Überprüfung ein, keine Fahrerlaubnis zu haben. Es folgte die Mitnahme zur Wache und eine Blutentnahme. Die sichergestellten Fahrzeugschlüssel übergaben die Beamten später seiner Mutter.

Unfälle:

Gießen: Schranke beschädigt

Im Eichendorfring stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Schrankenbaum eines Parkplatzes. Der Unfall ereignete sich zwischen 16.00 Uhr am Freitag (21. August) und 07.00 Uhr am Montag (24. August). Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Stoßstange abgerissen

Im Schwalbachacker stieß am Sonntag der vorletzten Woche (16. August) ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten BMW und riss dabei offenbar dessen Stoßstange ab. Das blaue Auto stand dort zwischen 15.30 und 18.30 Uhr. Polizisten stellten am dem Auto grüne Fremdfarbe fest. Das Unfallverursacherfahrzeug könnte daher grün sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: BMW touchiert 500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einem Verkehrsunfall im Fasanenweg. Der Verursacher touchierte das braune Auto zwischen 03.00 Uhr am Montag (24. August) und 13.00 Uhr am Dienstag (25. August) offenbar bei einem Parkmanöver.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Polo beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag der bereits vergangenen Woche (20. August) zwischen 10.00 und 11.30 Uhr einen in der Gießener Straße geparkten Polo. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Der Kotflügelschaden an dem schwarzen Auto wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

