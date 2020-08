Heidelberg-Kirchheim: Brand in Einfamilienhaus –

Heidelberg-Kirchheim – Am Mittwochmittag, gegen 12.40 Uhr wurden Polizei

und Feuerwehr wegen eines Gebäudebrands im Heidelberger Stadtteil Kirchheim

alarmiert. Aus bislang unbekannten Gründen war in einem Einfamilienhaus in der

Straße „Leisberg“ ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

konnten sich alle Bewohner des Hauses rechtzeitig ins Freie begeben und blieben

unverletzt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen zur

Brandursache werden durch das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Heidelberg-Südstadt: Dreiste Einbrecher in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Südstadt – Zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 11:00 Uhr,

wurde in die Kleingartenanlage im Schrebergartenweg eingebrochen. Bislang

unbekannte Täter betraten vier Parzellen und brachen in zwei Gartenhütten ein,

indem sie die Scheiben mit unbekannten Werkzeug einschlugen. Anschließend

grillten sie in einer der Parzellen und konsumierten alkoholische Getränke. Ob

etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, ebenso wenig

steht der Sachschaden fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der

Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Unbekannte Täter beschädigen Scheiben des Völkerkundemuseums – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt – Zwischen Montag, 00:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr

beschädigten bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand,

mehrere Fenster des Völkerkundemuseums in der Hauptstraße. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Verkehrsbehinderung nach Unfall – hoher Sachschaden

Heidelberg-Altstadt – Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am

Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr am Adenauerplatz, als eine 47-jährige

Opel-Fahrerin beim Spurwechsel mit einer 43-jährige Audi-Fahrerin kollidierte.

Der Sachschaden liegt bei über 10.000EUR. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand.

Heidelberg-Handschuhsheim: Mit über 1,6 Promille Auffahrunfall verursacht

Heidelberg-Handschuhsheim – Am Dienstagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem

Auffahrunfall in der Dossenheimer Landstraße (B 3) in Fahrtrichtung Heidelberg,

kurz vor dem Hans-Thoma-Platz. Ein 60-jähriger Mann kollidierte an der

Kreuzungsampel zum Angelweg auf der rechten Spur mit einem vor ihm befindlichen

Mini-Cooper. Durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Mercedes-Benz, schob der

Mann den Mini wiederrum auf einen Skoda auf.

Während der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Nord

erheblichen Alkoholgeruch bei dem 60-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest zeigte,

dass der Mann fast 1,7 Promille hatte. Auf der Dienststelle wurde ihm daraufhin

eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. An allen

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs ermittelt.