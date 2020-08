Verkehrsunfall unter Alkoholwirkung

Bingen (ots)

Bingen, 25.08., Stromberger Straße, 08:16 Uhr. Ein alkoholisierter 26-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Opel Meriva auf der Stromberger Straße in Richtung Bingen. Er kam nach rechts ab, prallte auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Fox, welcher auf einen vorderen geparkten 5er BMW geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beim Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,53 Promille getestet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Reitunfall

Dienheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 23.08.2020 wird eine verletzte Frau im Bereich der Weinberge zwischen Dienheim und Uelversheim gemeldet.

Weitere Ermittlungen ergeben, dass die Frau zuvor mit einem Pferd ausgeritten ist.

Wie es letztlich zu dem Unfall / Unglücksfall gekommen ist, ist derzeit nicht geklärt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Mehrere Einbruchsdiebstähle in Mainz

Mainz (ots) – Montag, 24.08.2020 17:00 – Dienstag, 25.08.2020 08:16 Uhr

Montag auf Dienstagnacht begeben sich unbekannte Täter über das Gelände einer

Mainzer Grundschule in den rückwärtigen Bereich der dortigen Kindertagesstätte.

Dort hebeln die Täter ein Holzfenster im Erdgeschoss auf und gelangen hierüber

in die Räumlichkeiten der dort befindlichen Stadtteilbücherei. Die Suche nach

Diebesgut in zahlreichen Schubladen und Schränken verläuft für die Beschuldigten

jedoch erfolglos. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Montag, 24.08.2020 16:30 – Dienstag, 25.08.2020 07:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangen durch Aufhebeln eines Fensters in ein Büro einer

Wohnanlage in Mainz-Weisenau. Hier gelingt es den Tätern Bargeld in Höhe von

400EUR, sowie den Wohnungsschlüssel eines Bewohners zu entwenden.

Wie die Täter in die Wohnanlage gelangen konnten ist noch unklar und ist

derzeitiger Ermittlungsgegenstand der Polizei.

Montag, 24.08.2020 22:00 – Dienstag, 25.08.2020 06:00 Uhr

Zu einem Einbruchsversuch in ein Büro eines Pflegedienstes kam es vergangene

Montagnacht in Mainz-Gonsenheim. Die Täter versuchen auch hier durch Aufhebeln

eines Fensters in die Räumlichkeit zu gelangen, was jedoch misslingt.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mehrere Autos zerkratzt

Mainz-Weisenau (ots) – Dienstag, 25.08.2020, 22:00 Uhr

Am Dienstagabend meldet ein Zeuge der Polizei, dass er einen Mann und eine Frau

die Zollstraße auf dem linksseitigen Bürgersteig in Richtung Wormser Straße

entlanggehen gesehen habe. Vermutlich habe der Mann dabei ein Auto zerkratzt.

Als er den Mann darauf aufmerksam macht, erwidert dieser, er habe nichts

gemacht. Die Polizeibeamten können die beiden Personen nicht mehr antreffen.

Insgesamt sind in näherer Umgebung fünf Autos mit einem spitzen Gegenstand

zerkratzt worden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zwei Polizeibeamte bei Polizeieinsatz verletzt

Mainz (ots) – Freitag, 21.08.2020, 23:01 Uhr

Am späten Freitagabend kommt es am Fischtorplatz in Mainz zu einer

Sachbeschädigung eines Fahrrads. Der 20-jährige Täter wird durch zivil

gekleidete Polizeibeamte, die sich zufällig im Nahbereich aufhalten, unmittelbar

nach der Tat gestellt und einer Kontrolle unterzogen.

Die beiden Polizeibeamten weisen sich mittels Dienstausweis aus. Der deutlich

alkoholisierte Beschuldigte reagiert aggressiv auf die polizeiliche Maßnahme und

schlägt dem kontrollierenden Beamten den Dienstausweis aus der Hand. Im weiteren

Verlauf zieht der 20-Jährige seine Armbanduhr als Schlagwerkzeug über die

Fingerknöchel und schlägt den Polizeibeamten damit ins Gesicht.

Nachdem der Beschuldigte zu Boden gebracht und hier fixiert werden kann,

versucht sein 27-jähriger Begleiter zu ihn zu befreien. Hierbei kann er jedoch

durch eine Polizeibeamtin gehindert werden. Um sich loszureißen, tritt der

Jugendliche nach der Beamtin und trifft sie am Knie. Durch die Hilfe

hinzugeeilter Passanten gelingt es die beiden Beschuldigten bis zum Eintreffen

weiterer Einsatzkräfte festzuhalten.

Der Polizeibeamte trägt eine Platzwunde im Gesicht davon, die Polizeibeamtin

erleidet eine Verletzung am Bein und ist weiterhin dienstunfähig. Gegen die

Beschuldigten werden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Die Auseinandersetzung wurde durch Außenstehende beobachtet. Wir bitten Zeugen

ihre Beobachtungen bei der Polizei mitzuteilen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.