Worms – Zeugen nach Raub von Halskette gesucht

Worms (ots) – Am Samstag, dem 22.08.2020, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem

Straßenraub in der Güterhallenstraße in Worms. Die 74-jährige Geschädigte wollte

gerade ihren PKW aufschließen, als der männliche Täter von hinten an die

Seniorin herantrat und ihr die goldene Kette vom Hals riss. Die ältere Dame,

welche sich fürchterlich erschrak und am Hals leicht verletzt wurde, konnte den

Täter nur noch in Richtung Gautunnel davonrennen sehen. Mit dem Täter flüchtete

noch eine zweite Person, die an der Tatausführung selbst nicht beteiligt war.

Beide Personen werden wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt und schlank,

dunklerer Hauttyp und dunkle Haare. Zur Bekleidung konnte die Geschädigte

keinerlei Angaben machen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Nach Brand des Museumsschiffs Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen

Worms (ots) – Am 21.08.2020, gegen 04:30 Uhr kam es zu einem Brand im

Museumsschiff der „Marine Kameradschaft Rheindürkheim“. Nach Brandortbegehung

durch die Kriminalpolizei Worms mit einem Gutachter haben sich Anhaltspunkte

dafür ergeben, die den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung begründen. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich unbekannter Täter offenbar auf

noch bislang unbekannte Weise Zugang zum Schiffsinneren und legte den Brand

vorsätzlich. Das Schiff brannte völlig aus, der materielle Schaden wird auf

25.000,- EUR beziffert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Dieb auf Fahrrad schlägt dreimal zu

Worms (ots) – Im Laufe des gestrigen Tages wurden drei Frauen Opfer des Täters

auf dem Fahrrad, der es auf deren Handtaschen abgesehen hatte. Um 09:00 Uhr

ereignete sich die erste Tat auf einem Parkplatz am Sixtusplatz. Die 61-jährige

Wormserin war von ihrem Fahrrad abgestiegen und gerade im Begriff dies gegen

Wegnahme zu sichern, als unbekannter Täter auf dem Fahrrad vorbeifuhr. Dieser

schnappte sich die Handtasche, die sich im vorderen Fahrradkorb befand und

flüchtete über die Blauhandgasse in Richtung Lauergasse. Zwischen 14.00 und

15:00 Uhr trat der Täter im Friedrichsweg erneut auf den Plan. Eine 75-jährige

Wormserin schob ihr Fahrrad in Höhe der Schützengesellschaft, als der Täter von

hinten nahte. Er wollte deren Handtasche vom Gepäckträger entwenden, was jedoch

scheiterte. Die Frau hatte die Trageriemen um den Sattel gelegt, weswegen der

Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt davon radelte. Um 19:30 Uhr war

unbekannter Täter in der Nikolaus-Reuß-Straße erfolgreich. Aus dem hinteren

Fahrradkorb einer 66-jährigen Radlerin gelang es ihm im Vorbeifahren die

Handtasche zu entnehmen und sich in Richtung Schäferstraße aus dem Staub zu

machen. Der Täter wird beschrieben: 20-30 Jahre alt, südländischer Phänotyp,

schlank, dunkle kurze Haare und sei mit grau/schwarzem Kapuzenpullover, kurzer

Hose, schwarzer Kappe mit Aufschrift bekleidet gewesen. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.