Schläfchen im Auto

Kaiserslautern (ots) – Ein Anwohner meldete am frühen Mittwochmorgen auf einem

Feldweg bei Erlenbach ein verdächtiges Auto. Das Fahrzeug parkte auf dem Weg. An

dem Wagen waren auswärtige Kennzeichen montiert. Die Polizei überprüfte die

Sache. Wie sich herausstellte, schlief der Fahrer in seinem Auto. Er war auf der

Durchreise nach Frankreich und hatte bei Erlenbach einen Zwischenstopp und ein

Nickerchen eingelegt. |erf

Zechkumpan schlägt zu

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung hat ein Mann aus

dem Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch erstattet. Wie der 38-Jährige kurz nach

halb 4 Uhr zu Protokoll gab, war ihm zuvor im Stadtpark von einem anderen Mann

mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Mit dem Täter hatte der 38-Jährige vorher noch zusammen „einige Biere“ gezischt,

aber als er nach Hause gehen wollte, habe der Mann ihn daran gehindert und ihm

ins Gesichts geboxt. Der 38-Jährige flüchtete daraufhin in seine Wohnung und

verständigte die Polizei.

Den Namen des Zechkumpans konnte er nicht nennen. Die Ermittlungen laufen. |cri

Motorroller gestohlen und im Wald entsorgt

Heiligenmoschel (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Wald zwischen Otterberg und

Schneckenhausen hat ein Zeuge am Dienstag einen Motorroller gefunden. Wie sich

herausstellte, war das Kleinkraftrad irgendwann zwischen Samstag und Dienstag

aus einer Lagerhalle in Heiligenmoschel gestohlen worden. Der Besitzer des

Rollers hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt. Beim Auffinden im Wald fehlte

das Versicherungskennzeichen. Die Diebe hatten es offensichtlich abmontiert und

mitgenommen. Außerdem beschädigten sie den Roller der Marke Honda. Die Polizei

ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist im genannten

Zeitraum ein Motorroller aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150

entgegen. |erf

Hausverbot missachtet, gespuckt und gekratzt

Kaiserslautern (ots) – Ihr Verhalten hat einer Frau aus dem Stadtgebiet am

Dienstagnachmittag eine Strafanzeige eingebracht. Die 43-Jährige tauchte gegen

16.30 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand in einem Kiosk in der

Richard-Wagner-Straße auf, obwohl sie dort bereits wegen früherer Vorfälle

Hausverbot hat. Als sie gebeten wurde, das Lokal zu verlassen, weigerte sich die

Frau und verhielt sich sehr aggressiv.

Bevor sie sich dann doch in Bewegung setzte, pöbelte die 43-Jährige aus Ärger

über den Rausschmiss andere Gäste an, spuckte einem aufs Hemd und kratzte die

Wirtin am Arm, so dass diese eine blutige Wunde erlitt.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife hatte die Frau das Weite

gesucht. Da ihre Personalien bekannt waren, wurde ihr zu Hause ein Besuch

abgestattet. Die 43-Jährige hatte einen Alkoholpegel von 2,44 Promille. Sie

wurde mit den Vorwürfen konfrontiert und ihr auch die möglichen Konsequenzen bei

weiteren Vorfällen erklärt. Gegen die Frau wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs

und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Bereits gegen 14.30 Uhr hatte es eine Streife am Fackelrondell mit einer

weiteren amtsbekannten Randaliererin zu tun. Unter anderem warf die 40-Jährige

in der Mall einen Stuhl vom dritten ins zweite Obergeschoss. Verletzt wurde zum

Glück niemand. Ein Sicherheitsmann hielt die Frau fest und verständigte die

Polizei. Der Rettungsdienst wurde ebenfalls hinzugezogen und brachte die

40-Jährige in eine Fachklinik. |cri

Katalysator von Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der

Haspelstraße den Katalysator eines Autos gestohlen. Die Diebe trennten das

Bauteil vermutlich mit einem Rohrschneider von dem schwarzen Opel Astra Caravan

ab. Die Langfinger dürften sich irgendwann zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr ans Werk

gemacht haben. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Zu tief ins Glas geschaut

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei hat eine alkoholisierte Autofahrerin am

Dienstag in der Marktstraße aus dem Verkehr gezogen. Während einer

Verkehrskontrolle um die Mittagszeit fiel den Beamten auf, dass die 33-jährige

Fahrerin nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Frau war

alkoholisiert – 1,35 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests. Die

Weiterfahrt wurde der 33-Jährigen untersagt. Der Autoschlüssel wurde

sichergestellt. Die Fahrerin musste die Beamten zur Polizeidienststelle

begleiten, dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Probe soll Aufschluss

über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Ihren Führerschein musste die

33-Jährige abgeben. Sie muss jetzt mit einem Strafverfahren und mit dem Entzug

der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Wer hat den Opel Astra gerammt?

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen eines Unfalls mit

Fahrerflucht ermittelt die Polizei in Reichenbach-Steegen. Hier wurde am

Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ein Opel Astra von

einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich

jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden.

Die betroffene Fahrzeughalterin entdeckte die „Bescherung“ gegen 16.45 Uhr: Ihr

Opel wurde am Heck beschädigt. Vermutlich war ein anderer Wagen beim Rangieren

dagegen gestoßen. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise auf das Verursacherfahrzeug und den verantwortlichen Fahrer nimmt

die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 – 2250, gern

entgegen. |cri

Einbrüche in Kellerräume

Kaiserslautern (ots) – Kellerräume sind für Einbrecher immer wieder ein

beliebtes Ziel. Am Dienstag wurden der Polizei gleich zwei Einbrüche in

Kellerräume im Stadtgebiet gemeldet.

In einem Mehrfamilienhaus am Opelkreisel stellte ein Bewohner am Dienstagmorgen

fest, dass unbefugte Eindringlinge in seinem Kellerverschlag waren. Um hinein zu

kommen, beschädigten die Täter das Kellerfenster und die Holztür. Ob und was

gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Von den Tätern fehlt derzeit jede

Spur.

In der Königsberger Straße verschafften sich Unbekannte ebenfalls gewaltsam

Zugang zu einem Kellerraum und durchwühlten alles. Sie fanden aber offenbar

nichts, was sie interessierte – gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der Schaden

an der Tür des Lattenverschlages.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Auch hier gibt es keine Hinweise auf den oder die

Täter. Die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 – 2250, ermittelt. |cri

Anhänger gestohlen

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Fahrzeug-Anhänger ist in den

vergangenen Tagen in Frankenstein gestohlen worden. Der Halter stellte den

Diebstahl am Dienstag fest und meldete ihn der Polizei.

Seinen Angaben zufolge hatte er den Anhänger der Marke Saris mit dem amtlichen

Kennzeichen NW – P 1082 vor einer Woche, am 18. August, am Bahnhof in

Frankenstein abgestellt. Als er ihn am Dienstag holen wollte, war er nicht mehr

da.

Wann genau der Anhänger verschwand, ist unklar. Bislang gibt es keine Hinweise

auf mögliche Täter. Zeugen, die eventuell gesehen haben, wer den Anhänger

mitgenommen hat, werden gebeten, sich unter 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Seniorin macht „kurzen Prozess“ mit Betrügerin

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen „kurzen Prozess“ hat eine Seniorin am Montag

mit einer Betrügerin am Telefon gemacht. Die unbekannte Frau rief gegen 15 Uhr

bei der über 90 Jahre alten Dame an und meldete sich mit „Polizei Frankfurt“.

Sie erklärte der Seniorin, dass in den nächsten zehn Minuten zwei Kriminalbeamte

zu ihre kämen, um sie festzunehmen, weil sie mehrere hundert Briefe nicht

abgeholt habe.

Die gewiefte Dame entgegnete der Anruferin, dass sie ihr das Gesagte nicht

glaube, und dass sie ihre Tür nicht öffnen werde. – Danach gingen keine weiteren

Anrufe ein, und es kam auch niemand zur Tür der Seniorin.

Umgekehrt erstattete die Dame bei der Polizei Anzeige wegen versuchten Betrugs.

Die Ermittlungen laufen. |cri

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Kaiserslautern (ots) – Einem falschen Microsoft-Mitarbeiter ist ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Montag auf den Leim gegangen. Der Senior erstattete am Dienstag

Anzeige bei der Polizei, nachdem ihn seine Bank auf den Betrug hingewiesen

hatte.

Nach Angaben des 78-Jährigen hatte er am Montagnachmittag gegen 17 Uhr den

ersten Anruf des Unbekannten erhalten. Dieser gab sich als Mitarbeiter von

Microsoft aus und behauptete, dass er den Rechner des Mannes nach Viren

überprüfen müsse.

Der Senior erlaubte dem Mann den Fernzugriff auf seinen PC. Nach einem Suchlauf

im System gaukelte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter dem 78-Jährigen vor, er

habe einen Virus gefunden, den er nun entfernen müsse.

In den folgenden Stunden erhielt der Senior mehrere Anrufe des Unbekannten. Am

Ende verlangte er für seine „Dienste“ 200 Euro. Der 78-Jährige zahlte per

Online-Banking auf ein Konto in Belgien.

Am Dienstag meldete sich jedoch die Bank des Seniors und teilte mit, dass sie

die Überweisung nicht ausgeführt habe, da es sich um eine bekannte Betrugsmasche

handele. Die Bankmitarbeiter empfahlen dem 78-Jährigen, Anzeige zu erstatten.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt. |cri

Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots) – Im Kaiserslauterer Stadtteil Erzhütten haben Autoknacker

zugeschlagen. Aus einem Pkw in der Kreuzhofstraße stahlen die Unbekannten einen

sogenannten Federspanner (Werkzeug) im Wert von mehreren hundert Euro. An dem

Seat Ibiza konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Besitzerin war

sich jedoch sicher, den Wagen verschlossen zu haben.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8

Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Kripo unter der

Nummer 0631 / 369 – 2620 jederzeit entgegen.

Auch in der Innenstadt machten sich Diebe in derselben Nacht an einem geparkten

Pkw zu schaffen. Die Unbekannten suchten sich einen Opel Astra am

St.-Marien-Platz und bauten an dem Wagen den Katalysator aus.

Kaiserslautern (ots) – Mit Falschgeld hat ein junger Mann am Dienstagabend an

einem Kiosk am Pfaffplatz bezahlt. Die Verkäuferin bemerkte die Fälschung des

20-Euro-Scheins erst, als der Täter sich bereits umgedreht und einige Schritte

entfernt hatte. Ein Zeuge lief dem Mann nach und forderte ihn auf, stehen zu

bleiben. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung

Paulstraße/Friedrich-Engels-Straße, wo der Zeuge ihn aus den Augen verlor.

Die sofort verständigte Polizeistreife suchte die Umgebung nach dem Täter ab,

konnte ihn aber nirgends mehr sichten.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,70

Meter groß, schmale Statur, spitze Nase, bekleidet mit Jeans und einem grauen

Kapuzenpullover, sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent.

Hinweise von Zeugen, die den Mann kennen oder ihn auf seiner Flucht gegen 19.30

Uhr gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2620 bei der Kripo zu melden.

Informationen zum Thema Falschgeld, woran man es erkennen kann und wie man sich

verhalten sollte, wenn man welches erhalten hat, finden Sie im Internet auf der

Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/VfERH |cri

Versuchter Raub mündet in Rangelei

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei

am Dienstagabend aus der Pariser Straße gemeldet worden. Eine Zeugin

verständigte kurz vor halb 9 die Polizei und teilte mit, dass sie beobachten

könne, wie sich ungefähr sechs Personen prügeln.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort lediglich noch zwei Beteiligte fest.

Einer der beiden berichtete, dass er von zwei unbekannten Männern zunächst

verbal attackiert und dann auch von ihnen geschlagen und getreten wurde.

Anschließend seien die Täter in Richtung Kotten geflüchtet. Um die Verletzungen

des 27-Jährigen zu versorgen, wurde der Rettungsdienst verständigt.

Unterdessen ging bei der Einsatzleitstelle ein Anruf eines Mannes aus der

Bierstraße ein. Er gab an, dass er von zwei Männern verletzt worden sei, als

diese versuchten, ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Der 18-Jährige wurde für

die weitere Vernehmung zur Dienststelle gebracht.

Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass

einer ungefähr 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig ist, der zweite etwa 16

Jahre alt, 1,60 Meter groß; beide schwarz gekleidet. Nach den Einschätzungen der

Geschädigten handelt es sich um Afghanen, die Urdu sprachen. |cri

