Versuchter Einbruch in Lagerraum

Rotenburg / Seifertshausen – In der Nacht zu Montag (24.08.) hatten es Unbekannte auf einen privaten Lagerraum in der Haseltalstraße abgesehen. Sie versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Friedewald – Vermutlich in der vergangenen Woche stahlen Unbekannte das amtliche Kennzeichen HEF-DR 400 von einem Anhänger der Marke „Meyer“. Der Geschädigte hatte den Hänger in der Straße „Im Gewerbegebiet“ abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Meldungen zu angeblichem Polizeieinsatz im Dannenröder Forst: Stellungnahme der Polizei Osthessen

Alsfeld – In den sozialen Medien wird aktuell über einen Polizeieinsatz im Dannenröder Forst berichtet, der im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Räumung stehen soll. Hierzu teilt das Polizeipräsidium Osthessen mit, dass es am heutigen Mittwochvormittag (26.08.) anlässlich eines Besuchs des MdB Michael Brand bei der Polizeistation Alsfeld auch zu einer Begehung des Dannenröder Forstes – unter Beteiligung der Polizei – gekommen ist. Dabei wurden weder Transparente abgehängt, noch haben polizeiliche Einsatzmaßnahmen stattgefunden.

Verkehrsunfall in Philippsthal mit Sachschaden

Philippsthal – Am Dienstag (25.08.), gegen 14:27 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Rasdorf mit einem Renault Senic die Heringer Straße von Heringen kommend in Richtung Heimboldshausen. Zur selben Zeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Philippsthal mit einem Mitsubishi Pajero die Friedewalder Straße von Philippsthal kommend in Richtung Friedewald. Der 57-jährige Mann aus Rasdorf missachtete an der Kreuzung beider Straßen die Vorfahrt des berechtigten 59-jährigen Mannes aus Philippsthal. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Renault Senic erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Friedewald – Dienstagmorgen (25.08.), gegen 07:55 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Eisenach mit einem Lkw bis 3,5 t die Bundesstraße 62 zwischen Friedewald und Unterneurode. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im dortigen Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der 35-jährige Eisenacher leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Untere Wasserbehörde sowie Hessen Mobil mussten verständigt werden, da aus dem Lkw Treibstoffe ausliefen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.