Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Durchsuchungen und Festnahmen wegen Verdachts des Wuchers – Offenbach

(aa) Bei einer Durchsuchungsaktion am Mittwochmorgen in Offenbach und Eschborn nahm die Kriminalpolizei ein 45 Jahre altes Ehepaar vorläufig fest und stellte umfangreiches Beweismaterial sicher. Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt vor. Seit mehr als zwei Jahren ermitteln die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Betrugsfachkommissariat gegen die Eheleute, die Eigentümer mehrere Immobilien in Offenbach sind, wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Wuchers und der Urkundenfälschung. Hierbei sollen gezielt Wohnungen an ungelernte Arbeiter aus Bulgarien und Rumänien zu überteuerten Preisen vermietet worden sein. Die Wohnobjekte, in den die überwiegend nicht Deutsch sprechenden Geschädigten lediglich eine Schlafstätte gehabt haben sollen, sind teilweise in einem desolaten Zustand. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verdächtigen die geschäftliche Unerfahrenheit und die Sprachdefizite der Betroffenen ausgenutzt und diese unter Druck gesetzt haben, um weit überhöhte Mieten zu kassieren. Der 45-Jährige soll darüber hinaus mehrere Mieter mittels körperlicher Gewalt eingeschüchtert haben. Die Beschuldigten sollen in den Mietverträgen von sich selbst erfundene Personalien eingetragen haben, um die tatsächliche Vermietungssituation zu verschleiern. Ferner sollen sie Druck auf ihre Mieter ausgeübt haben, um zu verhindern, dass die Geschädigten Anträge – zum Beispiel für Wohngeld – bei den entsprechenden Behörden stellen. Bei der heutigen Durchsuchung wurden neben Geld unter anderem Vertragsunterlagen und ein Laptop sichergestellt. Bislang belaufen sich die Ermittlungen auf mehr als 40 Fälle. Der 45-Jährige wird im Laufe des Mittwochs zur richterlichen Vorführung gebracht. Seine Ehefrau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 26.08.2020

Bereich Offenbach

Erneuter Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt – Offenbach

(aa) Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Samstag, den 08. August 2020, gegen 3.30 Uhr, an einem 41-Jährigen wenden sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – und die Kriminalpolizei mit einem Fahndungsplakat an die Bevölkerung und bitten erneut um Hinweise. Wie berichtet wurde ein 41-Jähriger von einem 20- bis 30-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte entgegen erster Mutmaßungen der Wilhelmsplatz als Tatort verifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich der 41-Jährige und der Täter zuvor beim gemeinsamen Alkoholkonsum kennengelernt. Sie unterhielten sich auf Deutsch und der Unbekannte nannte sich „Valentin“. Er gab an, in der Wohnung seiner Schwester übernachten zu wollen. Diese soll sich zum Tatzeitpunkt nicht in Offenbach und nicht in ihrer Wohnung aufgehalten haben. Der Gesuchte ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und hatte dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und dunkler Jogginghose. Er hatte einen Rucksack bei sich.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem gesuchten „Valentin“, dessen Schwester und deren Wohnung unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Abschlepper landet auf Kreisel – Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Am Dienstagnachmittag war der 31 Jahre alter Fahrer eines Abschleppfahrzeugs auf der Landesstraße 3097 in Richtung Rollwald unterwegs und kam gegen 14.45 Uhr in Höhe des Rodgau-Kreisels aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der Abschlepper mit zwei Verkehrsschildern und kam letztlich auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Bei der anschließenden Bergung des Abschleppfahrzeugs kam es bei dem zu Hilfe gekommenen Abschleppwagen zu einem Defekt in der Hydraulikanlage, weshalb Öl auf die Straße floss. Dieses konnte jedoch durch das Hinzuziehen eines weiteren Abschleppunternehmens zeitnah bereinigt werden, sodass keine Gefahr für die Umwelt entstand. Der Kreisel war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen und die anschließende Reinigung bis kurz vor 17 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104-6908-0 zu melden.

Hund biss „Gassi-Geherin“ – Obertshausen

(mm) Eine 40-jährige Frau ist am Montag, gegen 8.15 Uhr, in der Albrecht-Dürer-Straße in Hausen von einem weiß-schwarzen Hund, der plötzlich aus einem Gebüsch im Bereich eines Holzgroßmarktes und eines Hotels gelaufen kam, mehrfach in die Hände gebissen worden. Die Frau war mit ihrem Hund und einer weiteren Gassi-Geherin unterwegs, als plötzlich der fremde Vierbeiner ihren Hund in den Hals biss. Beim Versuch die Tiere zu trennen, ist sie dann von dem fremden Hund in die Hände gebissen worden. Kurz darauf sei dann der vermeintliche Besitzer, ein 58 bis 65 Jahre alter, 1,85 Meter großer, 80 bis 85 Kilogramm schwerer Mann dazugekommen. Ohne seine Personalien bekanntzugeben, sei er dann mit einem weiteren Hund davongegangen. Der Mann trug ein dunkles T-Shirt, eine lange Hose und hatte grau/schwarz melierte Haare. Weitere Hinweise zu dem Hundebesitzer nehmen die Ermittler unter der Rufnummer der Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0) entgegen.

Unfallbeteiligter SUV-Fahrer bitte melden! – Neu-Isenburg

(mm) Die Polizei bittet einen SUV-Fahrer, der am Dienstag, 4. August, an einem Unfall mit einem 9-jährigen Kind in der Karlstraße, Höhe der Hausnummer 40, beteiligt war, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 der Unfallfluchtermittler zu melden. Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben, mögen ebenfalls auf dieser Telefonnummer anrufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Junge gegen 18.30 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Karlstraße aus Richtung „Am Bansapark“ überquert haben, ohne offensichtlich auf den Verkehr zu achten. Hierbei sei es dann zu einer Kollision am Hinterrad eines dunklen SUV mit silberfarbener Dachreling gekommen. Am Steuer des Geländewagens hätte ein Mann mit Glatze und Bauansatz gesessen, der allerdings, ohne sich um dem am Knie verletzten Jungen zu kümmern, weitergefahren sein soll.

Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern – Rödermark

(mm) Die Polizei bittet Zeugen, die am Montag, gegen 16.45 Uhr, einen Streit zwischen zwei Autofahrern in der Traminer Straße beobachtet haben, sich auf der Rufnummer der Dietzenbacher Wache (06074 837-0) zu melden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 62-jähriger Mann, der mit seinem Suzuki Jimmy aus einer Parklücke ausparken wollte, von einem von hinten heranfahrenden Porsche-Fahrer geschlagen worden. Der etwa 1,90 Meter große, etwa 65 Jahre alte Macan-Fahrer hätte hinter dem Suzuki angehalten und sei dann zu dem Suzuki gegangen. Er soll mehrfach gegen die Scheibe des Suzuki geklopft und den Fahrer beleidigt haben. Anschließend habe der fremde Brillenträger, der graue Haare und einen Oberlippenbart sowie einen Bauchansatz hatte den 62-Jährigen mit der Hand ins Gesicht geschlagen; dabei sei auch die Brille des Suzuki-Fahrers beschädigt worden. Danach ist der Porsche-Fahrer wieder in sein Auto gestiegen und in Richtung Robert-Bloch-Straße weitergefahren.

Bereich Main-Kinzig

Nach Einbruch vorläufig festgenommen – Schlüchtern

(mm) Noch auf der Anfahrt zu einem Einbruch in ein Büro in der Wassergasse (10er-Hausnummern) hat eine Polizeistreife den mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen. Der Verdächtige soll am Dienstag, kurz vor 20 Uhr, die Haupteingangstür zum Gebäude eingetreten haben und anschließend in die Räumlichkeiten vorgedrungen sein. Hier soll er dann vier Getränkeflaschen an sich genommen und zwei davon noch am Tatort ausgetrunken haben. Bevor er das Objekt wieder verlassen hätte, habe er mit einem Stift noch diverse Notizen auf Gegenständen hinterlassen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 24-Jährige gegen 18 Uhr bereits in ein Gebäude in der Lotichiusstraße (10er-Hausnummern) eingedrungen sein soll. Der junge Mann wurde am Mittwoch zur richterlichen Vorführung gebracht; gegen ihn wurde Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr angeordnet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Einbruch in Gaststätte – Gelnhausen

(mm) Nach ersten Erkenntnissen ist ein etwa 1,85 Meter großer Mann bekleidet mit einem Kapuzenpullover am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Brentanostraße (einstellige Hausnummern) eingebrochen. Der Unbekannte soll außerdem Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Über ein Treppenhaus war er kurz nach 4 Uhr auf die Terrasse der Gaststätte gelangt. Dort brach der Einbrecher die Terrassentür auf und stahl aus dem Gast- und Schankraum Geld, welches er in Gelbörsen vorfand. Anschließend flüchtete der Eindringling mit der Beute durch den Keller über eine Lieferantenluke auf die Straße. Weitere Hinweise nimmt die Kripo in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Feuer in Mehrfamilienhaus – Bad Soden-Salmünster

(mm) Zwei Wohnungseingangstüren in einem Mehrfamilienhaus in der Hegelstraße (10er-Hausnummern) im Stadtteil Bad Soden sind am Dienstagmorgen durch Feuer beschädigt worden. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus und bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich auf der Rufnummer 06051 827-0 zu melden. Das Feuer war kurz nach vier Uhr gemeldet worden. Hausbewohner konnten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei den Brandherd mit einem Feuerlöscher löschen. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Trotz der erheblichen Rauchentwicklung wurde glücklicher Weise niemand verletzt.

Vermisster ist wieder da – Bad Soden-Salmünster

(fg) Der seit Montagnachmittag vermisste Mann aus Bad Soden-Salmünster (wir berichteten) ist wieder da und wurde noch am Abend in eine Fachklinik gebracht.