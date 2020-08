Geschwisterpaar aus Jugendhilfeeinrichtung vermisst

Wiesbaden – Oestrich-Winkel, Kirchstraße, Außenstelle Marienhausen, seit

Samstag, 22.08.2020, 11.45 Uhr

(mhe)Seit Samstag, den 22.08.2020, 11.45 Uhr wird ein unter der Obhut des

Jugendamtes Groß-Gerau stehendes Geschwisterpaar aus einer

Jugendhilfeeinrichtung in Oestrich-Winkel, Außenstelle Marienhausen, vermisst.

Es handelt sich um den 14-jährigen Mahmoud Boshkar und seine 12-jährige

Schwester Mona Boshkar. Die beiden Vermissten haben nach dem derzeitigen

Ermittlungsstand Kontakte im Rheingau-Taunus-Kreis, aber auch aufgrund

familiärer Bezüge, in den Bereich Groß-Gerau. Alle von der Kriminalpolizei in

Wiesbaden durchgeführten Maßnahmen und Ermittlungen haben bisher nicht zum

Auffinden des Geschwisterpaares geführt.

Mona Boshkar ist 1,40 m groß, etwa 40 Kilogramm schwer, hat eine schlanke Figur

und braune, längere Haare, die sie oft zum Zopf gebunden trägt. Zuletzt

bekleidet war sie mit einem T-Shirt und Tarnfleckenshorts. Ihr Bruder ist 1,50 m

groß, zirka 45-50 Kilogramm schwer, hat eine schlanke Figur und schwarze, sehr

kurze Haare. Zur Bekleidung des Jungen liegen derzeit keine Hinweise vor.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, die Angaben zum Aufenthaltsort der beiden

Geschwister machen können, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Rufnummer 0611-345-0 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Raubüberfall auf Wettbüro – Polizei sucht Zeugen! Mainz-Kastel, Roonstraße, 25.08.2020, gg. 22.35 Uhr

Wiesbaden – (kk)Am Dienstagabend haben zwei unbekannte Täter ein Wettbüro

in der Roonstraße in Mainz-Kastel überfallen. Sie betraten, gegen 22.35 Uhr, das

Gebäude und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers die

Herausgabe des vorhandenen Bargeldes. Nach Erhalt des Bargeldes in Höhe von

mehreren Tausend Euro ergriffen die Täter die Flucht. Umfangreiche

Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Festnahme der beiden Täter. Einer

der Männer wurde als ca. 1,60 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur

beschrieben. Dieser sei mit einem Kapuzenpullover mit hellem Reißverschluss und

einer dunklen Hose bekleidet gewesen, habe helle Sneaker getragen und Deutsch

mit Akzent gesprochen. Der zweite Täter wurde als ca. 1,70 Meter groß und von

schlanker Statur beschrieben. Dieser habe einen grauen Pullover mit heller

Aufschrift „Everlast“, eine dunkle Jogginghose und dunkle Sneaker getragen. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. Dabei

sind vor allem Beobachtungen vor der Tat oder auf der Flucht für die

Kriminalpolizei von besonderer Bedeutung.

Achtung! Falsche Handwerker, Wiesbaden, 24.08.2020 und 25.08.2020

(kk)Am vergangenen Montag und Dienstag gaben sich dreiste Trickdiebe in zwei

Fällen als Handwerker aus, gelangten so in die Wohnungen ihrer Opfer und

entwendeten dort Bargeld, Schmuck und diverse Wertgegenstände. Der Schaden

beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Im ersten Fall in der Karl-Marx-Straße

hatte sich am Montag, gegen 11.30 Uhr, ein unbekannter Mann als Mitarbeiter der

Stadtwerke ausgegeben und sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen

zu müssen, Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares verschafft. Der falsche

Wasserwerker lenkte die Senioren ab, indem er schamlos ihre Hilfsbereitschaft

ausnutzte. Er beauftragte das Ehepaar mit der Beobachtung des Wasserflusses in

einem Zimmer. Diese Ablenkung nutzen weitere Täter, um durch die mutmaßlich

einen Spalt weit offenstehende Wohnungstür, ebenfalls in die Räumlichkeiten zu

gelangen und aus den diesen Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände zu

entwenden. Die Senioren beschrieben den falschen Wasserwerker als ca. 1,70 Meter

groß, mit einer kräftigen Statur und rundem Gesicht. Er habe eine schwarze

Wollmütze, ein schwarzes Langarmshirt, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe

getragen. Auffällig sei gewesen, dass er in einem Ohr einen In-Ear-Kopfhörer

getragen habe. In einem weiteren Fall in der Scharfensteiner Straße hatte sich

am Dienstag, gegen 14:10 Uhr, ein unbekannter Mann als Elektriker ausgegeben und

unter dem Vorwand die Stromleitungen prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung einer

Seniorin verschafft. Auch in diesem Fall wurde die Hilfsbereitschaft der

Seniorin schamlos ausgenutzt, indem der falsche Handwerker die Frau mit

Arbeitsaufträgen in allen Zimmern der Wohnung ablenkte und dies ausnutzte, um

Bargeld aus den übrigen Räumlichkeiten zu entwenden. Der falsche Elektriker

wurde durch die Dame als ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von

schlanker Statur mit dunkelblonden, kurzen Haaren beschrieben. Er habe eine

pinkfarbene Mund-Nase-Bedeckung, ein rosa Sweatshirt, beige Hosen und eine beige

Umhängetasche getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bitte Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Schnelle Festnahme nach Beschwerden, Jugendliche Motorrollerdiebe festgenommen, Wiesbaden, Elsässer Platz, August 2020

(kk)Nach Beschwerden aus der Bevölkerung, dass sich im Bereich des Elsässer

Platzes des Öfteren randalierende Jugendliche aufhalten würden, wurden durch das entsprechende Polizeirevier entsprechende Maßnahmen an der Örtlichkeit initiiert. Mit

Unterstützung weiterer Dienststellen der Polizeidirektion Wiesbaden wurden um

und auf dem Elsässer Platz unter anderem Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Hierbei

konnten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und

entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Darüber hinaus gelang am

18. August die Festnahme von drei Jugendlichen im Alter von 13, 15 und 16

Jahren, die im Verdacht stehen kurz zuvor drei Motorroller entwendet zu haben.

Ein Fluchtversuch konnte von den eingesetzten Beamten nach kurzer Verfolgung

unterbunden werden. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen

übernommen und prüft derzeit, ob die Festgenommenen auch für weitere,

gleichgelagerte Taten in Betracht kommen könnten. Die polizeilichen Maßnahmen in

diesem Bereich werden weiter fortgeführt und je nach Entwicklung weiter

intensiviert.

Ladendieb in Haft Wiesbaden, Kirchgasse, 25.08.2020, gg. 15.15 Uhr

(kk)Am Dienstagmittag endete ein Ladendiebstahl, den ein 47-jähriger Wiesbadener

in einem Drogeriemarkt in der Kirchgasse begangen haben soll, in einer

Justizvollzugsanstalt. Der Mann sei durch Zeugen dabei beobachtet worden, wie er

mehrere Paar Socken aus der Auslage in einer mitgeführten Tasche verschwinden

ließ. Die hinzugerufene Streife des 1. Polizeireviers konnte den 47-Jährigen

noch im Drogeriemarkt antreffen und bei der Durchsuchung seiner mitgeführten

Taschen und Koffer, neben den gestohlenen Socken, weiteres mutmaßliches

Diebesgut aus anderen Geschäften auffinden und sicherstellen. Außerdem war der

47-Jährige per Haftbefehl gesucht und wurde in eine Justizvollzugsanstalt

verbracht.

„Gemeinsam sicheres Wiesbaden“ – Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt Messer und Betäubungsmittel sichergestellt, Wiesbaden, 25.08.2020

(kk)Am Dienstag führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der

Hessischen Bereitschaftspolizei gemeinsam Kontrollen in der Wiesbadener

Innenstadt durch. Hierbei sollte unter anderem die Einhaltung der seit dem

01.09.2019 in der Waffenverbotszone geltenden Vorschriften überprüft werden. Im

Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms

„Gemeinsam sicheres Wiesbaden“ finden diese Kontrollen regelmäßig statt.

Am Dienstag waren die die Einsatzkräfte sowohl uniformiert, als auch zivil

unterwegs. Insgesamt wurden 15 Personen einer Kontrolle unterzogen. In diesem

Zusammenhang wurde bei einer Kontrolle ein Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz festgestellt und sichergestellt. Bei einer weiteren

Kontrolle wurde bei einer Person in der Waffenverbotszone ein Messer aufgefunden

und sichergestellt. Mehrere Einsätze im Wiesbadener Stadtgebiet forderten

darüber hinaus ebenfalls den Einsatz der Beamten.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus-Kreis

Sachbeschädigung an Obstbäumen, Gemarkung Idstein-Wörsdorf, Montag, 24.08.2020, 15.00 Uhr bis Dienstag, 25.08.2020, 18.30 Uhr

(mhe)Unbekannte beschädigten zwischen Dienstag und Mittwoch in Idstein-Wörsdorf

mehrere Obstbäume. Mit einem Schneidwerkzeug wurden, ersten Erkenntnissen

zufolge, sechs Pflaumenbäume eines Idsteiners zerstört, die auf einem

Gartengrundstück nahe der Bundesautobahn 3 standen. Es entstand ein Sachschaden

in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in

Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0 entgegen.

Motorradfahrerin verletzt, Idstein, Landesstraße 3026 zwischen Idstein und Wörsdorf, Dienstag, 25.08.2020 gegen 16.45 Uhr

(mhe)Am Dienstagnachmittag verlor eine Motorradfahrerin in der Gemarkung Idstein

die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte. Die 50-jährige Motorradfahrerin

einer Harley-Davidson war auf der Landesstraße 3026 in Fahrtrichtung Wörsdorf

unterwegs. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisel verlor die Bikerin die

Kontrolle über das Kraftrad und stürzte. Hierbei zog sich die Fahrerin leichte

Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. An der

Harley entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Nach Zusammenstoß flüchtig, Geisenheim, Pflänzerstraße, Montag, 24.08.2020, 13.00 Uhr bis Dienstag, 25.08.2020, 15.00 Uhr

(mhe)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß Anfang der Woche mit seinem

Fahrzeug in Geisenheim gegen einen anderen Pkw und flüchtete anschließend von

der Unfallstelle. Der Audi eines 30-jährigen Geisenheimers war ordnungsgemäß auf

einem Parkplatz in der Pflänzerstraße geparkt. Ersten Ermittlungen zufolge stieß

der/die Unbekannte zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag gegen das Heck

des Audis und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am

Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden

gebeten sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06722- 91120 in

Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Bad Schwalbach

Gestern Abend, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann aus Hünstetten mit seinem Pkw die L3275 und bog an der Kreuzung bei der „Hühnerkirche“ nach rechts auf die B417 in Richtung Wiesbaden ab. Beim Abbiegen geriet er zu weit nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 55 Jahre alten Mannes aus Hohenstein, der an der roten Ampel wartete. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 32-jährigen fest. Aus diesem Grunde wurde eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es kam während der Unfallaufnahme zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein (Tel: 06126/93940) in Verbindung zu setzen.