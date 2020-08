Haßloch: Aufgerissener Dieseltank mit auslaufendem Kraftstoff / Kind eingesperrt

Haßloch – Am späten Dienstagabend, 25.08.2020, wurde die Feuerwehr Haßloch um 22:46 Uhr alarmiert. In der Richard-Sang-Straße hatte sich ein Lkw den Dieseltank an einem Hindernis aufgerissen, größere Mengen Kraftstoff liefen aus.

Die Haßlocher Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Kräften aus. Der auslaufende Dieselkraftstoff wurde mittels Auffangwanne aufgefangen, gleichzeitig der Tank mit einer speziellen Dichtpaste abgedichtet. Bereits ausgetretener Diesel wurde mit Bindemittel auf der Verkehrsfläche abgestreut. Während dem gesamten Einsatz wurde an der Unfallörtlichkeit der Brandschutz sichergestellt. Das Fahrzeug wurde an eine Servicewerkstatt übergeben, die sich um Abtransport und Reparatur des Unfall-Lkw kümmerte.

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei Haßloch mit einer Streife vor Ort. Der Einsatz war nach ca. 2 Stunden beendet.

Am Morgen des Mittwoch erreichte die Feuerwehr um 9:20 Uhr der nächste Alarm. Eine junge Mutter wurde von ihrem zweijährigen Kind auf dem Balkon im 4. OG einer Wohnung ausgesperrt. Das Kind war alleine in der Wohnung und verängstigt am Schreien. Die Wohnungstür war von innen verschlossen.

Schnell erreichten ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter, der Haßlocher Wehr, die Einsatzstelle in der Lindenstraße. Während die Mutter auf dem Balkon von Wehrleuten über die Drehleiter beruhigt und betreut wurde, verschafften sich Wehrmänner von der Hofseite aus mittels einer Schiebleiter und speziellem Fensteröffnungswerkzeug Zugang über ein gekipptes Badfenster. So konnte ein Wehrmann zerstörungsfrei und ohne Sachschaden in die Wohnung gelangen, die Frau befreien, und den kleine Junge seiner überglücklichen Mutter übergeben. Beide blieben unverletzt.

Nach einer Stunde waren die 13 Wehrmänner wieder im Gerätehaus und die Fahrzeuge einsatzbereit.

Auch bei diesem Einsatz wurde die Feuerwehr durch die Polizei Haßloch vor Ort mit einer Streife unterstützt.