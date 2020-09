Heidelberg: 720 STUNDEN – Kunstfest „Zauberberg“ – vom 05. September bis 04. Oktober 2020

Heidelberg – Programmübersicht:

“Covid Art Trip”

Blitzausstellung am Eröffnungswochenende mit Arbeiten von Christine Kessler, Klaus Kern, Gunnar Fuchs, Judith Boy, Olga David, Larissa Dubjago, Cima Farahmandi, Christine Kassel, Elke Emma Edinger, Hilde Schlautmann-Dobler.

· HebelHalle UG/LEBENsraum, Vernissage 5.9.2020, 20:00 Uhr / Finissage 6.9.2020, 20:00 Uhr

Eintritt: Spendenbüchse

“Auf Augenhöhe”

Fotoausstellung von Ursula Wahl-Hepp

· Foyer HebelHalle, 11.-29.9.2020 – veranstaltungsbegleitend geöffnet

Ursula Wahl-Hepp lebt in der Region Bergstraße und ist hauptberuflich als Kinderkrankenschwester tätig. Der stetige Umgang mit kranken und behinderten Menschen unterschiedlichster Herkunft prägte ihr Leben. Persönliche Einschnitte brachten ihr neue Ziele und neue Perspektiven taten sich auf – Reisen wird zu ihrem Lebensmotto, ferne Länder zu entdecken eine Passion – und immer sind Menschen im Mittelpunkt.

Die Leidenschaft fürs Fotografieren bestand schon lange und der Blick für Details wurde geschärft. Ob Peru, Indien, China, Marokko, Ägypten oder Nepal – eine Spiegelreflex-Kamera mit verschiedenen Objektiven, sowie eine handliche Kleinbildkamera sind feste Reise-Utensilien. So entstehen die Foto-Porträts – Momentaufnahmen von Menschen aus aller Herren Länder. Aus meist großer Entfernung die Menschen mit ihren Gefühlen, ihre Aura und landestypische Kleidung einzufangen, wird Schwerpunkt der reisenden Fotografin. Ihr Motto lautet „Sende ein Lächeln aus und Du bekommst es tausendfach zurück“.

Die Besucher der Ausstellung erwarten Momentaufnahmen, die einen Augenblick festhalten. Nichts ist inszeniert, so dass die Betrachter die Skepsis, die Freude, das Lachen, die Scheu, die Zurückhaltung und die Unbekümmertheit regelrecht spüren können. Gezeigt werden die Portrait-Aufnahmen im rahmenlosen Direktdruck auf matt polierter Alu-Dibond-Platte, worauf die Farben satt und kräftig wirken.

Eintritt: Spendenbüchse

“In decent times”

Physical Theatre aus dem Ruhrpott, Gastspiel am 11.9.2020, 20:00 Uhr HebelHalle

Sie kommen aus Köln, Palästina, Essen, Hagen, Nigeria – und haben fast alle ein Diplom der Folkwang-Hochschule in der Tasche. Einer von Ihnen lebt derzeit in Heidelberg. Sie machen „physical theatre“. Nicht weit entfernt vom Tanz. Also passen Sie bestens in die HebelHalle. Wir freuen uns auf das mit dem KunstSalonTheaterpreis ausgezeichnete Gastspiel aus dem Ruhrpott!

In Decent Times – Constanin Hochkeppel & Collaborators – physical theatre – KunstSalonTheaterpreis 2020!,

· Freitag, 11.9.2020, 20:00 Uhr, HebelHalle UnterwegsTheater

Gesellschaftliches Zusammenleben bedarf Regeln. Doch müssen die nicht immer in Stein gemeißelt sein. Vier Männer setzen sich gemeinsam an einen Tisch und verhandeln in einem rasanten Reigen die Grundlagen der Gesellschaft neu. Sagt der Eine: Ende gut, alles gut. Daraufhin die Anderen: Aller Anfang ist heiter.

Das Physical Theatre Stück „in decent times“ setzt sich mit der Frage auseinander, wie wir Menschen als soziale Lebewesen miteinander umgehen wollen. Ausgehend von den Themenschwerpunkten Anstand und Verantwortung und eingebettet in eine Zeit, in der Personen, die viel von Letzterem haben, Ersteres vermissen lassen, ist ein Theaterstück entstanden, das scheinbar leichtfüßig die Grundfesten unserer Gesellschaft aushebelt und untersucht.

Vier Performer decken brutale Strukturen auf, die sich in unser Miteinander eingebürgert haben, stellen das Grundgesetz auf den Kopf, probieren Tanz, Gespräche, Händeschütteln aus, um sich näher zu kommen. Es wird geküsst, sich entschuldigt, gestritten, gemordet. Am Verhandlungstisch treffen sie sich. Immer und immer wieder.

Konzept& Regie: Constantin Hochkeppel

Stückentwicklung und Spiel: Micha Baum, Emmanuel Edoror, Wayne Götz, Faris Saleh

Bühne & Kostüm: Brigitte Schima

Original-Musik: Marco Mlynek

Musik: Camille Saint–Saëns, Deutsche Volksmusik

Outside-Eye: Marie–Lena Kaiser

in decent times ist eine Koproduktion von Maschinenhaus Essen und FULL SPIN International Physical Theatre Festival Essen. In Zusammenarbeit mit dem Studiengang Physical Theatre der Folkwang Universität der Künste Essen.

Das Kartenkontingent ist begrenzt auf 70 Personen. Bitte nutzen Sie den Vorverkauf. Online über www.reservix.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Karten gibt es zu 15,- €/10,- ermäßigt.

„Elektroladen II“

electronic music – visuals – gadgets and stuff with simraysir

chillen, tanzen (mit Abstand), spielen, live chat ….12.9.2020 – 20 bis 00 Uhr

· Samstag, 12.9.2020, 20:00 Uhr, HebelHalle UnterwegsTheater

Nils Herbstrieth aka simraysir war zuletzt bei Artort 2020 auf dem Airfield mit seiner raumgreifenden Videoinstallation zu sehen. Nun gibt es eine Weiterentwicklung des für das FEA 11 Anfang des Jahres realisierte Konzept “Elektroladen” in der HebelHalle zu erleben. Elektronische Musik, Visuals und Elektro-Spielzeuge für Erwachsene. Essen, Schlafen, Fern-sehen!

Karten an der Abendkasse: 5,- €/ 3,- € ermäßigt



Unterwegs Varieté – Zirkus in der HebelHalle

Seit Jahren ist es ein Anliegen von Prinzipal Bernhard Fauser, Mitte der 80er Jahre selbst Zirkusartist, der Kunstform Zirkus in Heidelberg eine nachhaltige Plattform zu geben. Gibt es in der Zirkuspädagogik bereits tolle Angebote, sind Auftrittsmöglichkeiten für professionelle ZirkusartistInnen in der Region recht spärlich gesät. Umso erfreuter war Fauser, von der Existenz des Unterwegs Varieté mit Sitz in Schriesheim zu hören. “Heidel-berg wird für fünf Tage Zauber-berg” – versprechen die internationalen Topartisten an Trapez, Strapaten, Hand auf Hand, Schwingendem Trapez, ein verzauberndes Fest der Sinne, serviert mit Comedy und Live-Musik, drinnen in der HebelHalle und draussen auf dem Hof.

Warum in die Ferne schweifen, wenn es vor Ort solchen artistischen Augenschmaus gibt?!

· Mittwoch – Samstag, 16.-19.9.2020, 20:00 Uhr, Sonntag, 20.9.2020, 15:00 Uhr, HebelHalle UnterwegsTheater

Das Kartenkontingent ist begrenzt auf 100 Personen. Bitte nutzen Sie den Vorverkauf. Online über www.reservix.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Karten gibt es zu 15,- €/10,- ermäßigt. Ab drei Kindern zahlen die Eltern 5,- € pro Kind.

Null Distanz / corona diary / im Grünen

Fotoausstellung mit Arbeiten von Dr. Günter Krämmer, Markus Kaesler, Oliver Mezger,

„Null Distanz – Straßenkarneval in Rio“ + „corona diary“ + „Mezger im Grünen“

· HebelHalle UG/LEBENsraum+SOUSOL, Vernissage am 18.9.2020, 20 Uhr, Finissage am 4.10.2020, 11 Uhr

Im vorletzten Jahr hat sich Günter Krämmer einen alten Traum erfüllt, den Straßenkarneval von Rio de Janeiro mitzuerleben und mit der Kamera einzufangen. Die besten Bilder zeigt er nun in der Fotoausstellung “Null Distanz” im Rahmen von 720 Stunden in der HebelHalle.

“Maximaler Abstand” gilt dagegen in diesem Jahr – und so erschien es als Kontrapunkt passend, die Schwarz-Weiß Bilder des “Corona diary” des Heidelberger Fotografen Markus Kaesler gegenüberzustellen. Die Natur betrachtet Stadtfotograf und Architekt Oliver Mezger, für den nicht nur zu Corona-Zeiten ein Blick ins Grüne Entspannung und Erdung bedeutet: “Mezger im Grünen”.

Die Ausstellung im UG HebelHalle/LEBENsraum und SOUSOL, ist immer Mittwochs bis Sonntags veranstaltungsbegleitend und in der Regel ab 18:00 Uhr geöffnet.

Eintritt: Spendenbüchse

Open Stage/UnterwegsTheater

„all stars night – TanzMusikVideo“

Seit über sieben Jahren gibt es in der HebelHalle das von Jai Gonzales initiierte Format „open stage“, das „Tanz at its best“ präsentiert, bei dem das „timing“ der entscheidende Faktor ist und auch nach vielen begeisternden Aufführungen bleibt. Die Kunst des Augenblicks, Kreativität schneller als das Denken, ausgewählte Spezialisten zeitgenössischer Ausdrucksformen; diesmal mit den Gitarristen Jochen Seiterle, Claus Boesser-Ferrari, den TänzerInnen Sade Mamedova, Tiana Lara Hogan, Amancio González, Joan Ferré Gómez, Peter Dániel Matkaicsek, dem Videokünstler Nils Herbstrieth und DJ Jai Gonzales sowie Bernhard Fauser am Licht.

· Sonntag, 20.9.2020, 20:00 Uhr

Das Kartenkontingent ist begrenzt auf 70 Personen. Bitte nutzen Sie den Vorverkauf. Online über www.reservix.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. Karten gibt es zu 15,- €/10,- ermäßigt.

Trio Variety – Jazz

Schlagzeuger Allen Blairman spielt mit seinem „Trio Variety“, das er gemeinsam mit seinem „Soul Brother“, Olaf Schönborn am Saxofon und dem Bassisten Mario Fadani vor über 20 Jahren gegründet hat, anläßlich seines 80ten Geburtstags im Rahmen der 720 STUNDEN in der HebelHalle. Wir sind begeistert!

· Freitag, 25.9.2020, 20:00 Uhr, HebelHalle UnterwegsTheater