Pfälzerwald: Neue Wanderkarte mit Tipps und Anregungen zum aktiven Naturgenuss

Kaiserslautern – Die Zentrum Pfälzerwald Touristik hat eine neue Wanderkarte herausgegeben. Sie enthält eine Auswahl der schönsten Wandertouren in der Pfälzerwaldregion zwischen Kaiserslautern, Neustadt/Weinstraße und Pirmasens.

Neben Teilstrecken der Pfälzer Jakobspilgerwege und dem Pfälzer Waldpfad sind weitere Wanderungen als Rundtouren beschrieben und mit Fotos gestaltet. Informationen zu Streckenlänge und Markierung sind übersichtlich dargestellt, ebenso Hinweise auf Sehens- und Wissenswertes entlang der Wege. Die Wanderungen sind zwischen 7 und 92 Kilometern lang, einige enthalten Varianten, um die Routen je nach Wunsch zu kürzen oder auszudehnen.

Insgesamt werden 16 Wander-Tipps vorgestellt, darunter Qualitätswanderwege wie der „Pfälzer Hüttensteig“ (Mehrtagestour), der durch die Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) führt, der „Trifterlebnispfad“ in Elmstein, welcher anhand von Infotafeln und einer Audiotour anschaulich über das Triften entlang des Legelbachs erzählt, der „Felsenwanderweg“ in Rodalben, der „Burg-Nanstein-Weg“ rund um die Stadt Landstuhl und der „Sickinger Höhenweg“ in Waldfischbach-Burgalben. Im Innenteil ist eine große topographische Karte im Maßstab 1:25.000 abgebildet, auf der Vorderseite sind alle Wanderungen mit Startpunkt, Kilometer, Höhenmeter und ÖPNV-Anschluss beschrieben.

Die Karte ist kostenlos erhältlich in allen Touristikbüros der Zentrum Pfälzerwald Touristik sowie bei der Geschäftsstelle:

Tourist Information Landstuhl, Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl, Tel.Nr. 06371 – 1300012 oder per Mail: info@zentrum-pfaelzerwald.de.

Online ist die Karte auch auf unserer Homepage www.zentrum-pfaelzerwald.de bestellbar.