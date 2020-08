Neustadt: Kultur- Programm Saison 2020/2021  – Vorverkauf ab 01. September 2020

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Titel „Kultur trotz(t) Corona“ startet die Kulturabteilung Neustadt mit reduzierter Platzkapazität und an die Corona-Vorschriften angepassten Aufführungen in die neue Programm-Saison 2020/2021.

Um Ihnen den Alltag in diesen unsicheren, beispiellosen Zeiten etwas zu erhellen, präsentiert die Kulturabteilung hierzu das folgende attraktive Musik- und Theaterprogramm:

Das „Busch-Trio“ eröffnet am Di, 08.09.20 das Saisonprogramm mit einem Konzert rund um Franz Schubert. Mit den „Stuttgarter Philharmonikern“ (Di, 10.11.20), der „Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ (Do, 04.02. & Do, 22.04.21), dem „Tschechischen Bläsernonett“ (Di, 16.03.21) und der „Rheinischen Philharmonie“ (Di, 11.05.21) erwarten Sie gewohnt hochkarätige Konzerterlebnisse, für die auch wieder die beliebten Einführungen des Konzertberaters, Herrn Fritz Burkhardt, in dieser Saison im Konzertsaal stattfinden.

Für alle Schauspiel-Begeisterte werden spannende Klassiker mit hoher Aktualität und unterhaltsame Aufführungen geboten: mit „Das Abschiedsdinner“ (Do, 15.10.20) erwartet Sie ein Schlagabtausch um bloße Verpflichtungen, mit „Was ihr wollt“ (Do, 12.11.20), „Der Mann von La Mancha“ (Do, 14.01.21), „Mr. President First“ (Do, 28.01.21), „Drei Männer und ein Baby“ (Komödie nach dem gleichnamigen Kinohit) (Di, 02.02.21), „Die Räuber“ (Drama von Friedrich Schiller / Do, 18.02.21), „Bei Anruf Mord“ (Do, 11.03.21), „Sophie Scholl“ (Geschichte um eine studentische Widerstandsgruppe und die letzten Tage der Sophie Scholl / Di, 20.04.21) und „Onkel Wanja“ (Do, 20.05.21) ist gute, anspruchsvolle Unterhaltung garantiert!

Darüber hinaus werden im Rahmen von Sonderveranstaltungen wieder etliche Highlights angeboten:

Alle Drachenfans und Abenteurer ab vier Jahren können im Kindermusical „Der kleine Drache Kokosnuss“ am Di, 08.12.2020 eine Reise in märchenhafte Welten antreten. Der Ausflug mit dem Stachelschwein Matilda, dem Fressdrachen Oskar und dem Feuerdrachen Kokosnuss ist exklusiv für Kindergärten und Vorschulklassen reserviert.

Ab Oktober 2020 ist bei den „Treppenhauskonzerten“ vor allem dieses Jahr wieder „alles – außer gewöhnlich“. Aufgrund der Abstandsregelungen Covid-19 machen die Konzerte unserer wunderschönen Villa Böhm in dieser Saison „Corona-Urlaub“ in der attraktiven Location der „Tanzmanufaktur Neustadt“.

Die Kombination aus Hautnah-Konzert mit hochkarätigen Musiker/innen, Einzelausstellung regionaler Künstlerinnen und Künstlern und Ausschank/Fingerfood bilden den idealen Rahmen für ein perfektes Wochenende!

Die staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim präsentiert bei den „Kurpfalz-Konzerten“ wieder ihre jungen, beindruckenden Nachwuchstalente. Neben Orchesterkonzerten, einem Klavierkammerkonzert und zwei Oper-Terminen bieten wir auch wieder zwei Ballettabende an.

Aufgrund der Corona-Verordnungen und dem deutlich reduzierten Sitzplatzangebot, werden in der Saison 2020/2021 keine Kurpfalz-Abonnements angeboten. Dafür gibt es nun bei allen Aufführungen einen festen Sitzplatz – es ist also kein frühzeitiges Anstehen vor Ort mehr notwendig, um den besten Platz zu bekommen.

Gemeinsam sicher

Damit alle Besucher Kultur mit entsprechenden Sicherheits- und Hygienestandards genießen können, mussten einige Anpassungen für die Saison 2020/2021 vorgenommen werden:

Die Anzahl an Sitzplätzen im Saalbau wurde deutlich reduziert.

Karten für alle Veranstaltungen können daher nur noch vorab erworben werden.

Keine Abendkasse.

Ein Ansprechpartner für Fragen steht vor Ort zur Verfügung.

Ein Mund- und Nasenschutz muss bis zum Einnehmen des Platzes, beim Toilettengang und beim Verlassen der Veranstaltung getragen werden. Am Sitzplatz kann der Schutz abgenommen werden.

Die Belüftung im Saalbau sorgt für ausreichend Frischluftzufuhr.

Auf den Mindestabstand von 1,5 Metern wird mit entsprechenden Hinweisschildern und Markierungen hingewiesen.

Personen mit Krankheitssymptomen kann kein Zutritt gewährt werden.

Aufgrund der Wegführung im Saalbau können weder ein Getränkeausschank noch eine Garderobe angeboten werden.

Die Einführungen zu den Konzerten und einigen Schauspielen finden unter Vorbehalt im großen Saal statt.

Tageskartenverkauf

Alle Veranstaltungen können ab sofort auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu/Kultur-Veranstaltungen entdeckt werden.

Karten für das Saison-Programm sind ab Di, 01. September 2020 bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1), online unter ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak-Weiss & Media Markt Neustadt) erhältlich.

Karten für die Kurpfalz-Konzerte und Treppenhauskonzerte sind ab diesem Termin ausschließlich bei der Kulturabteilung Neustadt erhältlich. Kartenbestellungen nimmt die Kulturabteilung auch gerne telefonisch (06321 855-1404) entgegen.

Um möglichst vielen Besucher/innen einen Kulturgenuss zu ermöglichen, wird darum gebeten, Buchungen mit befreundeten Personen abzusprechen. Denn für Personengruppen aus verschiedenen Haushalten, ist eine Buchung zusammenhängender Sitzplätze möglich.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona-Verordnungen für alle Veranstaltungen vorbehalten.

Für Fragen steht die Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) telefonisch unter

06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu gerne zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Kulturabteilung:

Mo – Mi: 9.30 – 12:30 | 14.00 – 16.00 Uhr

Do: 9.30 – 12:30 | 14.00 – 17.00 Uhr

Fr: 9.30 – 12:30 Uhr