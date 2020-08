Ramstein – Die beiden promovierten Chemiker Monika und Samir Charrak haben sich für das Ramsteiner Industriezentrum Westrich (IZW) als neuen Firmensitz für ihre Charrak Nutrition GmbH entschieden.

Dr. Samir Charrak hat das Unternehmen 2014 gegründet und führt es zusammen mit seiner Frau. Die Charrak Nutrition GmbH entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markenamen „Dr. Almond“ unter anderem kohlenhydratarme und glutenfreie Lebensmittel wie Brotback- oder Kuchenmischungen. Auf einem 2,8 Hektar großen Grundstück wird der neue Firmensitz mit Produktionsstätte entstehen. Das Unternehmen, das sich bislang auf den Online-Handel beschränkt hat, möchte in den nächsten Jahren hier einen neuen Standort mit 40 Arbeitsplätzen bieten.

Beim Spatenstich für das Bauvorhaben am 25. August betonte Landrat Ralf Leßmeister, man freue sich im Landkreis Kaiserslautern sehr, dass die Firma ihren derzeitigen Standort in Bobenheim-Roxheim nun komplett in die Westpfalz verlagere. Mit der Konzentration auf Low Carb Produkte sei man vielversprechend und zukunftsfähig aufgestellt.