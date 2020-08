Kaiserslautern – Im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern ist am 23.08.2020 ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Mitarbeiter befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Am Klinikum folgte das übliche Verfahren: Kollegen und Patienten, zu denen die infizierte Person Kontakt hatte, wurden ebenfalls getestet. Bis auf ein weiteres positives Testergebnis waren bislang alle Testergebnisse der Mitarbeiter negativ (Stand: 25.08.2020, 12:00 Uhr).

Rund 20 Mitarbeiter aus dem ärztlichen und pflegerischen Dienst, die nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts in die Kategorie Ib fallen, befinden sich aktuell in häuslicher Isolation.

In den vergangenen Monaten war es unter den Mitarbeitern des Westpfalz-Klinikums nur vereinzelt zu Infektionen mit dem Coronavirus gekommen.

„In solchen Fällen greifen unsere Schutzmaßnahmen, die wir zu Beginn der Pandemie etabliert haben und seitdem konsequent umsetzen“,

sagt Thorsten Hemmer, Vertreter des Geschäftsführers.

Um das Infektionsrisiko, das durch Reise-Rückkehrer entsteht, zu minimieren, sind Mitarbeiter, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, verpflichtet, sich für 14 Tage in die häusliche Quarantäne zu begeben, bevor sie ihre Tätigkeit am Krankenhaus wieder aufnehmen.

Darüber hinaus appelliert das Westpfalz-Klinikum an alle Besucher, die „AHA-Regeln“ – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – einzuhalten.

„Sollte sich die angespannte Situation weiter zuspitzen, ziehen wir in Erwägung, auch die Besucherregelung erneut zu verschärfen und wieder eine Einlasskontrolle einzuführen“,

sagt Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. habil. Christian Mönch, Ärztlicher Direktor.

Mit einer zunehmenden Belegung des Krankenhauses ist auch die Anzahl der Kontakte in den vergangenen Wochen gestiegen. Deshalb fordert das Klinikum nach wie vor an alle Angehörigen und Besucher, zu überprüfen, ob ihr Besuch zwingend notwendig ist. Denn mit jedem Besuch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Viren wie das Coronavirus auch im Krankenhaus verbreiten.

Derzeit befinden sich zwei Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, auf der Isolationsstation des Westpfalz-Klinikums.