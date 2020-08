Friedberg: Die Polizei-News

Altenstadt: Breiter als der Bürgersteig (siehe Foto)

(ots) – Bei dem Versuch, verbotswidrig über den Gehweg in einer für den Verkehr gesperrten Baustelle zu fahren, ist am frühen Sonntagmorgen 23.08.2020 ein 20-jähriger Audifahrer kläglich gescheitert. Gegen 4 Uhr war der Gederner von Lindheim in Richtung Enzheim unterwegs. Dort aufgestellte Hinweisschilder, die eine Vollsperrung ankündigten, ignorierte der Mann offenkundig. Da die Fahrbahn im Baustellenbereich abgetragen worden war, nahm er kurzerhand den Bürgersteig.

Es kam, wie es kommen musste: Der A3 rutschte ein Stück weit über die dortige Fräskante, der Unterboden setzte auf, das Auto hing fest. Hörbar verärgert ließ der Mann laut Zeugenangaben kurz darauf den Audi zurück und ging zu Fuß in Richtung Glauberg.

Dort wurde er wenige Minuten später durch eine Polizeistreife angetroffen. Das Alkoholmessgerät zeigte 1,2 Promille. Daher nahmen ihn die Polizisten mit zur Dienststelle. Eine Blutentnahme folgte. Den Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.

Büdingen: nach Auseinandersetzung am Sportplatz – Spaziergänger bitte melden!

(ots) – Nachdem es am Wolferborner Sportplatz bereits Mitte April zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen war, sucht die Polizei nun dringend nach einem Spaziergänger als möglichen Zeugen.

Was war passiert? Am Dienstag, 14. April befand sich zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ein 30-jähriger Büdinger im Bereich des dortigen Tennisplatzes. Dort hatte er sich nach bisherigen Erkenntnissen mit zwei Frauen getroffen. Kurz darauf seien plötzlich zwei Männer aufgetaucht. Einer der beiden soll dann mit einem Knüppel auf den 30-Jährigen losgegangen sein, woraufhin eine Schlägerei entbrannte. Als in der Nähe ein Spaziergänger mit seinem Hund auftauchte, seien die beiden Frauen und Männer schließlich in Richtung Feld davongelaufen. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste der 30-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zwei Tatverdächtige sind den Ermittlern inzwischen bekannt. Bei diesen handelt es sich um zwei 32 und 41 Jahre alte Männer aus Büdingen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Büdingen den genannten Spaziergänger, der das Geschehen mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte beobachten können, darum, sich zu melden. Auch sollen in der Nähe des Tatortes zwei Bauarbeiter gearbeitet haben, die ebenso als mögliche Zeugen in Betracht kommen; Telefon 06042/96480.

A5 bei Butzbach: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

(ots) – Am Samstag 22.08.2020 kam es auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Butzbach und Bad Nauheim zu einem Verkehrsunfall beim Wechseln des Fahrstreifens. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war kurz nach 12.30 Uhr ein beigefarbener Kombi mit Anhänger auf der rechten Spur unterwegs. In Höhe Butzbach wechselte dieser auf den mittleren Fahrstreifen, ohne den dort fahrenden, gelben 3er BMW zu bemerken. Der 83-jährige BMW-Fahrer aus Münzenberg konnte nach links ausweichen, touchierte dabei jedoch den schwarzen S-Klasse-Mercedes eines 50-Jährigen aus Haiger, der auf der linken Spur gleichauf war.

BMW und Mercedes trugen Schäden davon. Der Kombi mit Anhänger, an dem Dortmunder Kennzeichen angebracht gewesen sein sollen, fuhr weiter. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Unfallfluchtermittler der mittelhessischen Autobahnpolizei haben nun die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen des Vorfalles darum, sich unter Tel. 06033/7043-5010 zu melden.

A5 bei Friedrichsdorf: LKW verliert Schaufel

(ots) – Ein LKW-Fahrer hat Anfang August auf der A5 in Richtung Basel eine Schaufel verloren. Diese erfasste ein weißer VW. Dadurch kam es zu mehreren Tausend Euro Schaden. Nun bittet die Autobahnpolizei Mittelhessen um Mithilfe. Was war passiert?

Am Mittwoch, 05.08.2020 fuhr gegen 13.35 Uhr ein LKW auf der rechten Spur in Richtung Basel. Etwa 1000 Meter nach dem Rastplatz Spießwald fiel eine Schaufel vom Fahrzeug. Diese wirbelte auf den linken Fahrstreifen, wo ein dort fahrender VW Tiguan sie erfasste.

Der 23-jährige Autofahrer aus dem Kreis Mainz-Bingen und dessen 18 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Der Lastwagen fuhr weiter. Die Autobahnpolizei Mittelhessen bittet mögliche Zeugen des Vorfalles, sich dort telefonisch unter 06033 / 7043-5010 zu melden.

Ranstadt: Golf angefahren

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 17 Uhr ist es in der Mönchsfeldstraße in Bobenhausen I zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei trug ein grauer VW Golf an der Fahrerseite nicht unerhebliche Beschädigungen. Der VW stand am dortigen Fahrbahnrand. Hinweise bitte unter 06042/96480 an die Polizei in Büdingen.

Nidda: Einbruchversuch scheitert

Einbrecher haben am Dienstag zwischen 12.15 Uhr und 17.40 Uhr vergeblich versucht, in ein Wohnhaus in der Brunnenstraße in Kohden einzusteigen. Die Eingangstür, an der sie hebelten, hielt jedoch stand. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

