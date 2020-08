Frankfurt: Fahrlässige Brandstiftung

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(wie) – Am 25.08.2020 kam es gegen 17:35 Uhr zu einer fahrlässigen Brandstiftung im Zentmarkweg.

Ein 13-jähriges Mädchen wollte sich etwas auf dem Herd braten, während ihre Mutter einkaufen war. Durch die hohe Hitzeeinwirkung fing das Öl an zu brennen und die Flammen schlugen auf die Dunstabzugshaube über, die daraufhin in Brand geriet. Geistesgegenwärtig schaltete die 13-Jährige noch den Ofen aus, bevor sie gemeinsam mit ihrer 3-jährigen Schwester die Flucht zur Nachbarin ergriff. Diese konnte dann die Feuerwehr alarmieren.

Der Brand wurde gelöscht. Es kam glücklicherweise niemand zu schaden. Lediglich die Küchenzeile und die Küchenwand sind durch die Flammen beschädigt worden. Es wurde von Amtswegen eine Anzeige wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Festnahme von drei Fahrraddieben

Frankfurt-Ostend (ots)-(wie) – Am 25.08.2020 kam es gegen 23:50 Uhr zu zwei Fahrraddiebstählen in der Geibelstraße. Im weiteren Verlauf konnten drei mutmaßliche Täter festgenommen werden.

Zwei Zeugen beobachteten von ihrem Balkon aus drei Männer in einem Hinterhof, die gemeinsam versuchten, das angeschlossene Kinderfahrrad einer Nachbarsfamilie aufzubrechen. Sie sprachen die Männer an, die sofort den Hinterhof verließen. Einen Anruf bei der Polizei und eine Personenbeschreibung später, wurden die drei Männer mit einem anderen Fahrrad im Nahbereich durch eine Streife angehalten und kontrolliert. Nicht nur, dass die Männer Aufbruchswerkzeug bei sich hatten, denn noch während der Kontrolle kam der Besitzer des Fahrrads auf die Streife zu und machte sie auf diesen Umstand aufmerksam. Das Fahrrad wechselte wieder zu seinem rechtmäßigen Besitzer und die drei Männer (26, 33 und 34 Jahre) wurden festgenommen.

Die Polizei entließ den 26-Jährigen, weil er einen festen Wohnsitz hatte.

Der 33-Jährige und der 34-Jährige werden am heutigen Tage dem Richter vorgeführt. Gegen alle drei Männer läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(wie) – Am 25.08.2020 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem versuchten Fahrraddiebstahl auf der Zeil. Der mutmaßliche Dieb konnte festgenommen werden.

Der Besitzer des Fahrrads schloss das Fahrrad an einen Fahrradständer an und ging auf das Plateau der Konstabler Wache. Dort unterhielt er sich mit einem Bekannten. Beide bemerkten kurze Zeit später, wie ein 24-Jähriger den Sattel des Fahrrads bereits abmontiert hatte. Der Besitzer rannte zum 24-Jährigen und wollte ihn zur Rede stellen. Dieser flüchtete in Richtung B-Ebene. Die Flucht wurde durch den sportlichen Fahrradeigentümer unterbrochen, als er den 24-Jährigen zu Fall brachte. Eine auf die Situation aufmerksam gewordene Streife nahm den mutmaßlichen Dieb fest.

Gegen den 24-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

