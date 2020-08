Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis – beim zu schnell Fahren aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Fahrermittlung zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung konnte festgestellt werden, dass der verantwortliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da ihm diese in der Vergangenheit entzogen wurde. Den 42-jährigen Neustadter erwartet jetzt, neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Grund des Geschwindigkeitsverstoßes, eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Neustadt: E-Bike trotz Diebstahlsicherung entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des 25.08.2020, in der Zeit zwischen 08:00 bis 13:00 Uhr, wurde das mittels Speichenschloss gesicherte E-Bike der Geschädigten durch unbekannte Täter entwendet. Das grau schwarze Pegasus Damenrad war im Fahrradständer vor einem Altenheim in der Konrad-Adenauer-Straße in Neustadt an der Weinstraße abgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu wenden.

Neustadt: Schussabgabe am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße – Zeugen gesucht

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am 25. August 2020, gegen 22:55 Uhr, bedrohten zwei unbekannte Täter eine Person. Sie hielten dem Mann, im RB 45 von Mußbach nach Neustadt a.d.W, eine Schusswaffe auf Kopfhöhe unmittelbar vor das Gesicht.

Nachdem der Geschädigte sowie die beiden Unbekannten den Zug in Neustadt verließen, wiederholte sich die Bedrohung am Treppenaufgang auf Höhe des Taxistands erneut. Ein Täter holte seine Waffe heraus, richtete sie auf den Kopf des Geschädigten, zog diese dann zurück, richtete die Waffe in den Himmel und gab einen Schuss ab. Die Täter flüchteten dann Richtung Stadtmitte.

Beide Täter sind männlich, ca. 180cm groß, ca. 20 Jahre alt, schwarzhaarig und trugen kurze Hosen. Die erste Person trug einen Drei-Tage-Bart, hatte eine Bauchtasche quer über den Körper hängen und war mit einem schwarz-weißem T-Shirt bekleidet.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können und bittet diese sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden (Tel. 0631/34073-0 oder per E-Mail bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit 13-jährigem Radfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.08.2020 gegen 17.00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße im Kreuzungsbereich zur Gutleutstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Autofahrerin von der Gutleutstraße nach links auf die Mannheimer Straße einbog, nachdem die Ampel ihr das grüne Lichtsignal angezeigt hatte. Ein 13-jähriger, der mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg befuhr, missachtete das Rotlicht des Fußgängerüberwegs, so dass es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise erlitt der Junge lediglich Prellungen und Schürfwunden. Bei der technischen Kontrolle des Rades stellte sich heraus, dass die Bremsen nicht funktionierten.

Haßloch: Rehbock befreit

Haßloch (ots) – Einen außergewöhnlichen Rettungseinsatz erlebten Polizisten der Polizeiinspektion Haßloch am frühen Dienstagmorgen (25.Aug 2020, 06:15 Uhr) in der Hans-Böckler-Straße (Haßloch). Ein junger Rehbock hat sich mit seinem Geweih im Zaun einer Pferdekoppel verfangen, so ein Anrufer. Die Beamten beruhigten das bereits erschöpfte Tier und befreiten es aus der misslichen Lage. Offensichtlich unverletzt konnte es in die Freiheit entlassen werden.

Haßloch: 100 Liter Diesel ausgelaufen…

Haßloch (ots) – …sind am 25. August nach einem Unfall auf dem Tankstellengelände in der Richard-Sang-Straße in Haßloch. Gegen 22:30 Uhr rangierte nach dem Betanken der Fahrer eines Sattelzuges rückwärts und blieb dabei an einem Poller aus Beton hängen. Neben dem Tank wurde auch der Unterfahrschutz der Zugmaschine beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 EUR beziffert. Feuerwehr und Bauhof waren im Einsatz. In die Kanalisation dürfte nach Einschätzung der Polizei Haßloch der Treibstoff nicht gelangt sein.

Grünstadt: Weitere Kontrollen aufgrund von Bürgerbeschwerden

Grünstadt, Uhlandstraße und Mörikestraße – 25.08.2020, 19:00 – 23:00 Uhr (ots) – Nach Bürgerbeschwerden über getunte, bzw. überlaute Autos und Motorräder hielten Beamte der PI Grünstadt 28 Fahrzeuge in einer Standkontrolle in der Uhlandstraße an. Bei ca. 75 % handelte es sich um Anwohner, die überwiegend vorschriftsmäßig unterwegs waren. Ein PKW-Fahrer hatte die Scheiben getönt, aber keine Betriebserlaubnis dafür. Andere hatten die erforderlichen Papiere nicht mitgeführt. Auch wurde das Gebiet rund um die Mörikestraße intensiv bestreift. Es konnten allerdings keine Raser und keine „Poser“ festgestellt werden.

Freinsheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Freinsheim (ots) – Am 25.08.2020 kam es auf der L522 zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand gegen 19.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine VW-Busfahrerin befuhr die L522 in Richtung Weisenheim am Sand. Zwischen den beiden Ortschaften setzte sie ihren Blinker, bremste ihr Fahrzeug ab, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Die hinter ihr befindliche 41-jährige Autofahrerin scherte zum Überholen aus und übersah hierbei den entgegenkommenden Opel Corsa, so dass es zwischen den beiden Pkw zum Frontalzusammenstoß kam. Sowohl der 54-jährige Corsa Fahrer, als auch die Unfallverursacherin wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die L522 wurde für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Obersülzen, Dirmstein: Polizei lasert – wenig Verstöße

Obersülzen / Dirmstein – 25.08.2020, 09:00 – 13:00 Uhr (ots) – Mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei wurden gestern Laser-Geschwindigkeitskontrollen in Obersülzen und Dirmstein durchgeführt. In der 30-er Zone in Obersülzen hatten wir in knapp 2 Stunden einen Durchfluss von ca. 600 Fahrzeugen. Es gab 6 Beanstandungen, die Vmax lag bei 55 km/h. Bei einem albanischen Fzg-Führer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 130EUR erhoben werden. In Dirmstein wurden ca. 400 Fahrzeuge gemessen, wobei 4 Autofahrer zu schnell waren. Der „Spitzenreiter“ hatte 71 km/h. Die Kontrollen wurden wegen Bürgerbeschwerden initiiert.