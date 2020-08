Neustadt: Baumfällung beim Projekt „Wasser in die Stadt“

Neustadt an der Weinstraße. Bei den laufenden Bauarbeiten zum Projekt „Wasser in die Stadt“ wurde am vergangenen Freitag festgestellt, dass die Wurzeln der 4-rer Baumgruppe am Klemmhof/ Ecke Badstubengasse, besonders die der nördlichen Roteiche, zu weit in die Pflasterfläche in Richtung der zukünftigen Wasserbecken hineinragen und eingekürzt werden müssten.

Bei der erforderlichen Begutachtung, bei der Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Grünflächen- und Tiefbauabteilung, der ausführenden Baufirma sowie ein Baumsachverständiger anwesend waren, zeigte sich, dass der Wurzelbereich des oben genannten Baumes durch bereits vorhandene Überbauung vorgeschädigt war.

Durch den geplanten Wurzelverlust wäre eine gesicherte Aussage zur Standsicherheit nicht mehr möglich gewesen, so die Fachleute.

Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass der Baum durch hohe Windlast unkontrolliert umstürzt, wurde entschieden, die fragliche Roteiche zu fällen.

In Abstimmung mit der städtischen Tiefbau- und Umweltabteilung hat eine Baumpflegefirma den Baum bereits am darauffolgenden Tag gefällt, um einen Baustillstand in diesem Bereich zu vermeiden.