Landau: Der virtuelle dm Firmenlauf Südpfalz am 07. Oktober 2020

Landau – Ein sportlicher Betriebsausflug mit dem ganzen Kollegium, zu Tausenden dicht gedrängt auf die 5 km-Laufstrecke gehen, um danach zusammen eine große Party zu feiern. Firmenlauf wie eh und je? – Nein, ein solches Laufformat ist in diesem Jahr leider nicht umsetzbar. Da eine neue Verordnung seitens der Landesregierung um weitere zwei Wochen nach hinten verschoben wurde, wird der dm Firmenlauf Südpfalz aufgrund der dann sehr kurzen Planungszeit rein virtuell stattfinden. Letztendlich steht die Gesundheit aller Teilnehmer/innen, Zuschauer/innen und Organisatoren an erster Stelle und das Risiko, dass neue Infektionsketten entstehen, ist schlichtweg zu hoch.

Das Firmenlauf-Team hat in den vergangenen Wochen die Köpfe zusammengesteckt, um für 2020 ein neues Veranstaltungsformat auf die Beine zu stellen – 100 % konform mit Abstands- und Kontaktregeln und ohne Risiko einer Ansteckung. Herausgekommen ist der virtuelle dm Firmenlauf Südpfalz, bei dem jeder für sich alleine die persönliche Lieblingsstrecke direkt vor der eigenen Haustür laufen kann – und das für den guten Zweck.

Die Teilnehmer/innen können bei der Online-Anmeldung zwischen der Teilnahme auf Zeit mit der App „viRACE“ oder der freien Distanz ohne Zeitnahme wählen. Die App „viRACE“ sorgt für die virtuelle Vernetzung und kombiniert den individuellen Lauf eines jeden einzelnen Firmenläufers, mit dem Spaß und Wettkampfgefühl einer echten Laufveranstaltung. Dank GPS-Tracking kann man die Zwischenergebnisse seiner ausgewählten Kolleg/innen und Freunde mitverfolgen und sich in einem Fernduell messen – von überall auf der Welt, live und in Echtzeit. „Wir haben selbst bereits mehrere Durchläufe als viRACE-Runner gemacht und alle Testläuferinnen und -läufer hatten großen Spaß. Die App bietet viel Potenzial und ist in diesem schwierigen Jahr ohne physische Events eine gute Alternative. So ist der virtuelle Firmenlauf mehr als nur ein herrkömmlicher Alltagslauf nach Feierabend“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH.

Wer am Live-Event auf Zeit teilnehmen möchte, startet am Mittwoch, 7. Oktober 2020, um Punkt 17.30 Uhr und absolviert die Firmenlauf-Distanz von 5 km auf einer Strecke seiner Wahl. Die Anmeldung erfolgt online über die Internetseite zur Veranstaltung. Danach werden die Virtual-Runner in der kostenlosen App „viRACE“ für den dm Firmenlauf Südpfalz freigeschaltet.

Ganz frei vom Wettkampf-Charakter ist die Katergorie „Freie Distanz ohne Zeitnahme“. Hierbei können die Teilnehmer/innen flexibel zwischen Mittwoch, 7. Oktober und Sonntag, 11. Oktober auf einer frei gewählten Distanz starten. Die zurückgelegte Strecke wird über eine beliebige Laufapp oder Fitness-Uhr getrackt und im Nachgang per E-Mail beim Veranstalter eingesendet. Dabei sein und das Unternehmensteam unterstützen ist alles. Ob laufbegeistert oder Gelegenheitsläufer/in – alle erhalten eine Medaille, die bereits mit dem Starterpaket ausgegeben werden sowie eine Online- Urkunde zum Herunterladen.

Laufen für den guten Zweck: Mitmachen bedeutet gleichzeitig, Laufschuhe schnüren und Gutes tun! Solidarität und Zusammenhalt sind in diesem turbulenten Jahr wichtiger denn je. Aus diesem Grund wird beim virtuellen Firmenlauf sogar die Hälfte aller Startgelder an regionale Vereine sowie an den offiziellen Charity-Partner, Plan International Deutschland e.V. gespendet.

Die Online-Anmeldung ist weiterhin geöffnet. Bereits getätigte Anmeldungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit und werden automatisch für den virtuellen Lauf mit Zeitnahme umgemeldet. Die Teilnahmegebühr beim Virtual Run beträgt 16,- € pro Person zzgl. MwSt. Alle Infos zur Anmeldung und zum Ablauf sind online zu finden unter www.firmenlauf-suedpfalz.de.

Weitere Informationen zum dm Firmenlauf Südpfalz unter www.firmenlauf-suedpfalz.de, firmenlauf-suedpfalz@nplussport.de oder auf Facebook www.facebook.com/firmenlaufsuedpfalz.