Cannabis in Handtasche gefunden

Germersheim (ots) – Eine geringe Menge Cannabis haben Polizeibeamte im Rahmen einer Fußstreife im Bereich des FMZ am Montagabend gegen 19 Uhr bei einer Jugendlichen aufgefunden und sichergestellt. Bei der durchgeführten Personenkontrolle konnten die Polizisten Cannabisgeruch wahrnehmen. Die 17-Jährige händigte daraufhin die Drogen aus.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Die Jugendliche wurde an ihre Eltern übergeben.

Einbruch ins Moby Dick

Rülzheim (ots) – Bislang unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Gaststättenbereich des ehemaligen Freizeitbades Moby Dick eingebrochen. Bei der Tatbegehung wurden mehrere Glasscheiben zerstört, hierdurch gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 5.000 EUR. Auch der Bereich der KITA wurde verwüstet.

Ob die Täter etwas erbeutet haben, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.