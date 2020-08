Warnung vor neuer Masche: ‘Shoulder-Surfing’

Ludwigshafen/Frankenthal (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es in Ludwigshafen und Frankenthal zu drei Taten von sogenanntem ‘Shoulder-Surfing’.

Am Freitagnachmittag 21.08.2020 gegen 14:00 Uhr wurde ein 85-jähriger in einer Bank in der Bismarckstraße in Ludwigshafen von einem unbekannten Mann angesprochen und unter einem Vorwand dazu gebracht, seine Bankkarte erneut in den Geldautomaten einzuführen. Der Geldautomat wurde offensichtlich zuvor manipuliert, weshalb die Bankkarte nicht mehr ausgegeben wurde.

Ähnlich erging es einem 58-jährigen Mann in Frankenthal. Diesem wurde am Samstag gegen 15:30 Uhr in einer Bank in der Speyerer Straße mit der gleichen Masche die Bankkarte entwendet.

Auch einer 82-jährigen Frau wurde am Sonntag gegen 10:00 Uhr die Bankkarte entwendet. Die Seniorin wurde in einer Bank in der August-Bebel-Straße in Frankenthal von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Hierbei wurde ihr dann ihre Bankkarte entwendet.

Bei allen Geschädigten wurden im Anschluss mehrere Abbuchungen vorgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Beim sogenannten ‘Shoulder-Surfing’ versuchen Täter durch verschiedene Ablenkungsmanöver an die Bankkarte und die Geheimzahl ihrer potentieller Opfer zu kommen. Oft wird dabei die Geheimzahl bei der Eingabe durch einen Blick über die Schulter ausgespäht, woher auch der Begriff ‘Shoulder-Surfing’ stammt.

Bitte beachten Sie die Hinweise Ihrer Polizei, um sich vor der neuen Masche zu schützen:

decken Sie die PIN-Eingabe mit ihrer freien Hand oder einem Gegenstand ab,

geben Sie ihren PIN-Nummer erst ein, wenn Sie sicher sind, dass Sie niemand beobachtet,

falls andere Personen Ihnen zu nahe kommen oder aufdringlich sind, bitten Sie höflich um die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes. Rufen Sie ggfls. Bankmitarbeiter dazu,

verzichten Sie auf eine Transaktion, wenn Ihnen Personen oder der Geldautomat verdächtig vorkommen,

prüfen Sie unmittelbar nach dem Bankgeschäft, ob sie Ihre Karte haben,

sollte Ihre Karte abhandengekommen sein oder wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Daten ausgespäht wurden, sperren Sie Ihre Bankkarte unverzüglich unter der Sperrhotline 116 116,

Um einen potentiellen Schaden zu begrenzen, empfiehlt es sich auch das Limit für Bargeldabhebung auf das Nötigste zu reduzieren. Weitere Tipps, wie Sie sich vor Betrügern und Trickdieben schützen können erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 24.08.2020 kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 33-jährigen E-Sccoter-Fahrer in der Westendstraße. Bei dem 33-Jährigen konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und THC.

Außerdem konnten die Beamten feststellen, dass der E-Scooter bis zu 30 km/h schnell fahren kann. Da das Fahrzeug dann nicht mehr unter die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung fällt, müsste er als Kraftfahrzeug zugelassen und versichert sein. Außerdem wird eine Fahrerlaubnis für das Führen benötigt. Da diese Voraussetzungen alle nicht erfüllt wurden, wird gegen den 33-Jährige neben der Fahrt unter Drogeneinfluss, auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 24.08.2020 gegen 08:00 Uhr kam es in der Hochfeldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die 35-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straße von einem 80-jährigen Autofahrer touchiert. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall zwischen Roller und Auto – 1 Person leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 24.08.2020 kurz vor 19 Uhr, kam es in der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Kleinkraftrad. Der 19-jährige Autofahrer fuhr in Richtung Industriestraße, als der 22-jährige Rollerfahrer die Vorfahrt missachtete, in dem er von der Hohenzollernstraße nach links in die Bgm.-Grünzweig-Straße abbiegen wollte.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von insgesamt knapp 4.000 Euro.

Smartphone aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 22.08.2020, 00:30 Uhr bis zum 24.08.2020, 14:00 Uhr wurde ein Smartphone im Wert von ca. 600 Euro aus einem geparkten grauen Mercedes-Benz in der Richinestraße entwendet. Wie der oder die Täter das verschlossene Auto öffnen konnten, ist derzeit noch unklar.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Richinestraße gemacht oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Grundschule

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende (21.08., 16:00 Uhr – 24.08.2020, 06:45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in die Mozartgrundschule in Rheingönheim ein. Aus der Schule wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Schlüssel, ein Laptop und eine Bankkarte entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hilgundstraße bzw. an der Grundschule beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Industrieverpackungsfirma

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende (21.08., 21:00 Uhr – 24.08.2020, 08:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten einer Industrieverpackungsfirma in der Großpartstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde lediglich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und Kleinwerkzeug entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Großpartstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Baucontainer

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 22.08.2020, 18:00 Uhr bis zum 24.08.20202, 06:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Baucontainer einer Baustelle in der Max-Bill-Straße ein. Aus den Containern wurde Leergut, eine Bohrmaschine und Tabakwaren im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Wer hat an der Baustelle verdächtige Personen beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .