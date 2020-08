21-Jähriger uriniert in Geschäft und schubst Rollschuhfahrerin um – Strafanzeigen und Ingewahrsamnahme

Otterstadt (ots) – 24.08.2020, 13:03 Uhr – Sprichwörtlich “wie die Axt im Walde” ist das Auftreten eines 21-jährigen Mannes aus Speyer am Montagnachmittag in Otterstadt zu bezeichnen, bei welchem dieser jegliche Form einer guten Kinderstube vermissen ließ. Eine Zeugin beobachtete den Beschuldigten zunächst dabei, wie er eine Rollschuhfahrerin aus nicht erkennbarem Grund so schubste, dass diese zu Sturz kam. Ob sie sich dabei verletzte, bedarf der weiteren Abklärung.

Danach verrichtete der Beschuldigte seine Notdurft auf einer Verkehrsinsel, bevor er in einem Lebensmittelgeschäft in der Welfenstraße aufschlug und Flaschen aus Regalen zu Boden warf, so dass diese zerbrachen. Nachdem der Wüterich sich dann ein weiteres Mal seine Notdurft entledigte, diesmal innerhalb des Marktes, verließ er das Lebensmittelgeschäft mit zwei nicht bezahlten Flaschen Hochprozentigem.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Beschuldigte auf dem Parkplatz des Marktes und drohte einem Passanten mit erhobenen Fäusten. Er wurde daraufhin durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und in Handfesseln auf die Dienststelle verbracht. Dort erfolgte die Ingewahrsamnahme des deutlich alkoholisierten Mannes sowie die Entnahme einer Blutprobe.

Die Nacht musste der Beschuldigte dann im Gewahrsam der Polizei Speyer verbringen. Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren strafrechtlichen Tatbeständen gegen den 21-Jährigen.

Die bislang unbekannte Inliner-Fahrerin, die am 24.08.2020, um 13.03 Uhr in Otterstadt von besagtem Mann gestoßen wurde und zu Fall kam, soll sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 in Verbindung setzen.

Durch Faustschlag Motorhaube beschädigt

Speyer (ots) – 24.08.2020, 13:38 Uhr – Am Montagmittag schlug ein 26-jähriger Mann aus Schifferstadt in der Wormser Landstraße beim Vorbeigehen ohne erkennbaren Grund mit der Faust gegen die Motorhaube eines dort parkenden Pkw. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Da der Halter des Pkw Augenzeuge des Vorfalls wurde, folgte er dem Beschuldigten und verständigte die Polizei. Diese konnten den Täter in Höhe der Kreuzung Rauschendes Wasser kontrollieren.

Gegenüber den Beamten wollte er sich zur Sache nicht äußern, so dass der Grund seines Handelns weiterhin unbekannt blieb. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Ladendiebinnen auf Diebestour in Maximilianstraße

Speyer (ots) – 24.08.2020, 17:42 Uhr – Zwei 18-jährige Jugendliche aus Speyer müssen sich wegen mehrere Ladendiebstähle in der Innenstadt am Montag verantworten. Da sie beim Verlassen eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße gegen 17:42 Uhr den akustischen Alarm des Geschäftes auslösten, wurden sie aufgefordert, ihre Taschen zu leeren.

Neben einem Parfüm im Wert von ca. 90 EUR das dem Drogeriemarkt entstammte, konnte bei den Jugendlichen weitere Kleidungs-, Schmuck- und Kosmetikartikel aufgefunden werden. Diese hatten sie nach eigenen Angaben zuvor in drei anderen Einkaufsgeschäften in der Maximilianstraße entwendet. Die genaue Schadenshöhe des sichergestellten Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest und bedarf weiteren Ermittlungen. Die jungen Frau wurden nach Erhebung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mehrere Enkeltrickanrufe

Speyer (ots) – 24.08.2020, 10:50 – 14:00 Uhr – Am Montag 24.08.2020 zwischen 10:50-14 Uhr kam es erneut zu vier Betrugsanrufen in Speyer. In drei Fällen wurden Bürger aus Speyer-West, in einem Fall eine Person in Speyer-Süd von einer männlichen Person angerufen. Der Anrufer gab sich als Familienangehöriger aus und schilderte eine finanzielle Notlage. In einem Fall kam es während des Telefonats auch zu einer konkreten Geldforderung. Ohne auf diese bzw. auf Fragen des Anrufers einzugehen, wurden alle Gespräche von den Angerufenen beendet, da man die “Masche” durchschaute und durch vorangegangene Berichterstattung sensibilisiert war.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: Seien Sie auch zukünftig misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Auch die Polizei wird sie niemals auffordern, solche Gegenstände an Sie zu übergeben. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei.