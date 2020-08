Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Frankenthal (ots) – Ein 24-Jähriger befuhr am 24.08.2020 gegen 10:42 Uhr mit seinem Mercedes C 180 die Mahlastraße in Fahrtrichtung Studernheim. Auf Höhe einer Tankstelle fiel er offenbar in eine Art Sekundenschlaf und geriet mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem 69-jährigen Fahrer eines Ford B-Max.

Beide Fahrer verletzten sich durch den Unfall leicht in Form von Prellungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 20.000 EUR belaufen.

Versuchter Aufbruch eines DHL-Transporters

Frankenthal (ots) – Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 21.08.2020 19:00 Uhr bis 24.08.2020, 07:00 Uhr einen in der Carl-Benz-Straße (Parkplatz am Kreisverkehr) geparkten Transporter aufzubrechen. In der Seitenscheibe befand sich ein faustgroßes Loch und an der Hecktür und der Fahrertür konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden.

In das Fahrzeug konnte der oder die Täter glücklicherweise nicht gelangen, so dass nichts entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.