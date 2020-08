Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 24.08.2020 um 17.40 Uhr, wollte ein 59-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus dem Kreis SÜW, von der Weinstraße nach links in die Wasgaustraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 46jährigen Radfahrer aus Bad Bergzabern.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem bevorrechtigten Radfahrer und dem Kleinkraftrad. Beide stürzten zu Boden. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfallflucht

Billigheim-Ingenheim (ots) – Ein Schaden von 300 EUR und viel Ärger bei der Geschädigten sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht in Billigheim-Ingenheim. Demnach hat die Geschädigte ihren schwarzen BMW gegen 06:20 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Firststraße abgestellt. Bei der Rückkehr gegen 13:00 Uhr wurden deutliche Beschädigungen in Form von Kratzspuren an der Heckstoßstange festgestellt. Offensichtlich ist ein Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken gegen den Pkw gestoßen und hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise geben Sie bitte an die aufnehmende Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Tel.Nr. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.