Darmstadt

47-Jähriger schlägt zu und entwendet Sonnenbrille – Festnahme

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Raubes hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und einen 42-jährigen Tatverdächtigen am Montagabend 24.8.2020 festgenommen. Der Festgenommene wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Kurz nach 19 Uhr hatte der Beschuldigte in der Bismarckstraße auf einen 47-jährigen Darmstädter eingeschlagen und ihm die Sonnenbrille entrissen. Durch das beherzte Eingreifen von hinzueilenden Passanten ließ der Beschuldigte von dem Fußgänger ab und ergriff die Flucht. Infolge der Schläge verletzte sich der Darmstädter leicht und wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

Im Rahmen der Fahndung wurde der Flüchtende in der Schleiermacher Straße festgenommen, wo er bereits mit einer weiteren Person in Streit geraten war. Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Diese hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) übernommen. Aktuell wird geprüft ob der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt wird.

Mit Haftbefehl gesucht – 30-Jähriger auf dem Marktplatz festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein 30-jähriger Mann wurde am Dienstag (25.8.) von Zivilfahndern in der Innenstadt aufgespürt und festgenommen. Der 30-Jährige wurde wegen eines Sexualdelikts, für das noch eine Haftstrafe von über zwei Jahren offen war, von der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht.

Der Zugriff der Fahnder erfolgte um kurz vor 15 Uhr auf dem Darmstädter Markplatz. Für die Verbüßung der Haftstrafe ist der Festgenommene direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Ford Fiesta aufgebrochen und nach Beute durchwühlt

Darmstadt (ots) – Ein roter Ford Fiesta, abgestellt in einer Tiefgarage in der Poststraße, geriet am Montagabend (24.8.) in das Visier eines Kriminellen. Zeugen hatten die Polizei gegen 19 Uhr informiert, nachdem sie auf den Verdächtigen im Bereich des Parkplatzes trafen. Der Unbekannte ergriff beim Erblicken der Zeugen sofort die Flucht in Richtung Hauptbahnhof. Zurück blieb das beschädigte Auto, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum nach Werteggenständen durchwühlt worden war.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der Flüchtende wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre alt und eine Körpergröße von etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt. Er hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Flucht mit einer kurzen blauen Sporthose sowie einem grauen T-Shirt bekleidet. Zudem führte er einen grauen Rucksack mit sich.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

18-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Dieburg (ots) – Nach seiner Festnahme am Samstagmorgen (22.8.) sitzt ein 18-jähriger Mann seit dem vergangenen Wochenende in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte ist dringend tatverdächtig, am frühen Samstagmorgen 22.08.2020 in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen zu sein und Geld sowie Schmuck erbeutet zu haben. Zudem wird derzeit geprüft ob er mit 2 weiteren, versuchten Einbrüchen in der Bahnhofstraße wenige Stunden zuvor, im Zusammenhang steht. Der Beschuldigte der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 5 Uhr hatte der Tatverdächtige sein Unwesen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße getrieben und ein offenstehendes Fenster als Zugangsmöglichkeit zu den Räumen genutzt. Auf der Suche nach Beute fielen ihm Schmuck und Bargeld in die Hände. Überrascht von den Bewohnern ergriff der Täter die Flucht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung und mithilfe von Zeugenhinweisen wurde der Flüchtende unweit des Tatortes festgenommen und zur Wache gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erfolgte eine Vorführung beim Haftrichter am Folgetag. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) übernommen. Diese dauern derweil an.

Ungebetene Gäste im Freibad – Täter erbeuten Geld

Schaafheim (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (23.8.), 19.45 Uhr und Montag (24.8.), 6.30 Uhr, haben ungebetene Gäste das Freibad im Schlierbacher Weg heimgesucht und Beute gemacht.

Über einen Zaun waren die Täter auf das Gelände gelangt, hatten dort mehrere Türen und Fenster aufgehebelt und sich, unter anderem, Zugang zu dem Kassenraum verschafft. Aus dem Kassenraum entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

Nach Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen und den Verursacher

Griesheim (ots) – Am Anfang der Lilienthalstr., Ecke Donaustr./Jahnstr. hatte ein 34jähriger Griesheimer seinen schwarzen Pkw ordnungsgemäß geparkt.

In der Zeit vom 23.08.2020, 16:00 Uhr bis zum 24.08.2020, 14:20 Uhr wurde der geparkte Pkw von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und hierbei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers müssen ebenfalls deutliche Unfallspuren entstanden sein.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu einem unfallbeschädigten Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Griesheim. Telefon: 06155/ 8385-0.

Sporthalle von Schule mit Graffiti beschmiert – Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Einen Schaden von mindestens 500 Euro haben noch unbekannte Vandalen in den zurückliegenden Tagen verursacht. Die Kriminellen besprühten die Sporthalle einer Grundschule “Am Steinbruch” an mehreren Stellen mit Farbe und flüchteten. Ihr Spuren wurden am Dienstagmorgen (25.8.) entdeckt und damit verbunden eine Anzeige erstattet.

Die Polizei in Ober- Ramstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Geklaute Handys und ein nicht zugelassenes Auto – Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn

Pfungstadt/ Weiterstadt (ots) – Zivilfahnder haben bei Verkehrskontrollen am Montag (24.8.) zwei geklaute Handys aufgefunden und ein Auto gestoppt, dass nicht für den Straßenverkehr zugelassen und versichert war.

An der Rastanlage Pfungstadt-Ost, Autobahn 67, kontrollierten die Polizisten gegen 17.15 Uhr einen VW Golf aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Bei der Überprüfung der Handys des 38 Jahre alten Beifahrers und der gleichaltrigen Mitfahrerin stellte sich heraus, dass die Geräte aus Einbruchsdiebstählen stammen. Ob das Duo mit den Einbrüchen im Zusammenhang steht, wird die zuständige Dienststelle im Südharz noch überprüfen müssen. Wegen des Verdachts der Hehlerei erstatteten die südhessischen Beamten Anzeige gegen das Duo. Die Handys wurden für die Strafverfahren sichergestellt.

Zum späteren Zeitpunkt, gegen 20 Uhr, fiel den Fahndern auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt ein Jaguar S-Type mit entstempelten Kennzeichen auf. An dem Parkplatz Täubcheshöhle in der Gemarkung Weiterstadt wurde das Auto schließlich gestoppt und der 64-jährige Fahrer, wie auch sein 23-jähriger Beifahrer kontrolliert. Neben dem, dass das Kennzeichen nicht zugelassen war, gehörte es auch gar nicht zu dem Jaguar. Wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde Anzeige erstattet. Zudem wurde für die Sicherung des bevorstehenden Strafverfahren 500 Euro Sicherheitsleistung von der Staatsanwaltschaft Darmstadt erhoben. Das Auto, welches kurz vorher in Heddesheim gekauft worden sein soll, blieb auf dem Parkplatz zurück. Kennzeichen, Papiere und Schlüssel wurden erst einmal von der Polizei bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse behördliche einbehalten.

Unfall mit Folgen – Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Nachdem Stunden später die Folgen eines Verkehrsunfalls eintraten, hat der geschädigte Rollstuhlfahrer jetzt die Polizei eingeschaltet. Der 22-jährige Weiterstädter wurde nach ersten Ermittlungen von einem grauen SUV angefahren und verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (25.08.), gegen 9.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße, Ecke Im Laukesgarten. Im Kreuzungsbereich habe ein grauer SUV verkehrsbedingt warten müssen. Der Weiterstädter kreuzte von rechts kommend mit seinem Rollstuhl die Fahrbahn. Als er vor dem wartenden Fahrzeug stand, fuhr der Fahrer plötzlich los. Der 22-Jährige stürzte zu Boden. Der Fahrer des SUV stieg aus und erkundigte sich zunächst noch nach ihm. Anschließend trennten sich die beiden Unfallbeteiligten, ohne die Polizei zu verständigen. Der Unfall wurde anscheinend von mehreren Zeugen beobachtet, da ein Zeuge sich das Kennzeichen des SUV notierte und dem geschädigten Mann übergab.

In diesem Zusammenhang sucht das 3. Polizeirevier Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder dem Verursacher geben können. Der Zeuge, der sich das Kennzeichen notiert hat, wird ebenfalls dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06151-9693810 zu erreichen.

Groß-Gerau

Holz von Wertstoffhof entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Bischofsheim (ots) – Auf dem Gelände eines Wertstoffhofs “Am Schindberg” entwendeten Kriminelle mehrere Holzbretter. Der Vorfall wurde am Montagmorgen (24.8.) bemerkt und kann bis zum Freitagnachmittag (21.8.) zurückliegen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände verschafften, hatten sie es auf dort gelagertes Holz abgesehen. Neben zahlreichen Holzbrettern erbeuteten sie auch mehrere Kabel und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wie sie ihre Beute abtransportierten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Zeugen nach Unfall auf B43 gesucht

Rüsselsheim (ots) – Nachdem eine Fahrerin mit ihrem silbernen Ford am Montagmittag (24.8.) über Gegenstände auf der Bundesstraße 43 fuhr und ihr Wagen hierbei beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Frau fuhr mit ihrem Ford gegen 12.20 Uhr von Rüsselsheim in Richtung Raunheim, als ein Taxi vor ihr plötzlich abbremste. Nach derzeitigem Kenntnisstand lagen auf der Fahrbahn mehrere eimerähnliche schwarze Gegenstände. Trotz eines sofortigen Ausweichmanövers, prallte die Fahrerin mit ihrem Auto gegen die auf der Fahrbahn liegenden Teile. Hierbei wurde der Ford beschädigt.

Die eimerähnlichen Gegenstände konnten jedoch, ersten Erkenntnissen zufolge, von der Polizeistreife nicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Rüsselsheim nach dem vorausfahrenden Taxifahrer oder anderen Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht – Blauer Ford beschädigt

Rüsselsheim-Königstädten (ots) – Als die Halterin am Montag (24.8.) zu ihrem Ford, der in der Astheimer Straße abgestellt war, zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck des Wagens fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand prallte der Verursacher vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (23.8.) und Montagmorgen (24.8.) mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des blauen Fords. Im Anschluss flüchtete der oder die Unbekannte. Der Unfallwagen könnte ersten Ermittlungen zufolge Hellblau sein. Am Ford entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich der der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Beim Parken gelben Audi beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Bislang Unbekannte beschädigten zwischen Samstagabend (22.8.) und Montagmorgen (24.8.) beim Parken einen gelben Audi auf dem Parkplatz “Mainufer”.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Audi und flüchtete im Anschluss vom Unfallort. Hierbei entstanden Kratzer am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite des Audis. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte der Wagen des Flüchtigen rot gewesen sein.

Wer Hinweise zum Unfall oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Unfallwagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Persönliche Dokumente aus grauem Opel gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Wie der Polizei am Montagnachmittag (24.8.) bekannt wurde, hatten Kriminelle aus einem Opel in der Niddastraße persönliche Dokumente entwendet.

Im Zeitraum zwischen Samstag- (22.8.) und Sonntagabend (23.8.) gelangten die Unbekannten in den Innenraum des grauen Opels. Ersten Erkenntnissen zufolge, war der Wagen zur Tatzeit unverschlossen. Nachdem die Kriminellen die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten erbeuteten, suchten sie das Weite.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen:

Versichern Sie sich, dass beim Verlassen Ihres Wagens, alle Türen und Fenster ge- und verschlossen sind.

Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine persönlichen Wertgegenstände im Fahrzeug liegen!

Auf frischer Tat ertappt – Polizei nimmt 22-jährigen Farbschmierer vorläufig fest

Kelsterbach (ots) – Aufmerksame Zeugen beobachteten am Montagabend (24.8.), gegen 20.14 Uhr, einen Mann, wie dieser im Bereich der Wiechertstraße eine Wand mit Farbe beschmierte.

Umgehend wurde die Polizei alarmiert. Auch als eine Streife der Polizeistation Kelsterbach an der dortigen Unterführung eintraf, beschmierte der Tatverdächtige die Wand mit Farbe. Auf frischer Tat ertappt, nahmen die Ordnungshüter den 22-Jährigen vorläufig fest. Da sich Hinweise auf den vorigen Alkoholkonsum ergaben, führten die Beamten mit dem Festgenommenen einen Test durch. Dieser zeigte 1,64 Promille an.

Zudem stellten die Ordnungshüter entsprechende Spraydosen sicher. Der hierbei entstandene Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen. Der 22-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Kreis Bergstraße

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Montag den 24.08.2020 war es gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sudetensraße in Viernheim gekommen. Als ein 10-jähriger Junge sein Fahrrad über den dortigen Fußgängerüberweg schieben wollte, kam ein dunkelblauer Pkw gefahren und stieß gegen das Fahrrad des Jungen. Der Junge kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt beschleunigt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel.-Nr. 06206 / 94400

Einbrecher in Grundschule – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (24.-25.8.) haben Einbrecher in der Grundschule in der Birkenstraße gezielt nach Geld gesucht. Hierfür wurden das Sekretariat sowie das Büro der Schulleiterin durchsucht. Um in das Schulgebäude am Rande des Wohngebiets Nordweststadt eindringen zu können, haben die Kriminellen ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr entdeckt. Aus den geplünderten Kassen fehlen mehrere Hundert Euro.

Wer Personen in der Nacht auf dem Schulgelände beobachtet hat und/ oder Hinweise geben kann, wendet sich unter der 06204 / 93770 an die Polizei in Viernheim.

Odenwaldkreis

Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr auf der B 45

Oberzent-Beerfelden (ots) – Am Montag 24.08.2020 führte die Verkehrsinspektion zusammen mit dem Bundesamt für Güterverkehr auf der Bundesstraße 45, bei Oberzent-Beerfelden, Schwerlastkontrollen durch.

Hierbei wurde unter anderem ein Sattelzug aus dem Kreis Heilbronn einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen. Bei dieser Fahrzeugkombination stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Berufskraftfahrer seit dem 01.10.2019 ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Auf eine geltende coronabedingte Ausnahme konnte sich der Fahrer somit nicht mehr berufen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt – die Spedition musste einen Ersatzfahrer an die Kontrollstelle senden, der den Sattelzug übernahm. Fahrer und der Verkehrsleiter der Firma werden wegen mehrfachem Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen hierzu angezeigt.

Weitere gemeinsame Kontrollen dieser Art werden angestrebt.

