Marburg – Schlägerei – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagmorgen, 23. August, um 07.30 Uhr kam es im Pilgrimstein an der Treppe vor einer Gaststätte zu einer Schlägerei mit mindestens drei Beteiligten. Ein zunächst verbaler Streit eskalierte aus unbekannten Gründen. Während der Auseinandersetzung schlug ein Beteiligter mit einer Bierflasche zu. Ein 19-Jähriger erlitt dadurch eine Platzwunde. Außerdem trat einer auf das heruntergefallene Handy des Verletzten und beschädigte es.

Der genaue Geschehensablauf und die Klärung von jeweiligen Tathandlungen gehören zum Umfang der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Einbruch in Büro – Tatort: Im Rudert

Mit dem im Schreibtisch gefundenen Bargeld und einem Mobiltelefon flüchtete ein Einbrecher aus dem Büro einer Waschanlage im Industriegebiet Im Rudert. Der Täter stieg nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum Dienstag, 25. August, gegen 02.40 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster ein und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lohra – Diebstahl aus einem Wohnmobil

In der Nacht zum Montag, 24. August kam es in der Hainbuchstraße zu einem Diebstahl aus einem Wohnmobil. Aus dem in Tatortnähe wiedergefundenen Rucksack fehlen eine Digitalkamera und ein Laptop. Wer hat zur Tatzeit zwischen 20 und 07 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen gesehen? Gibt es Zeugen die jemanden in das Wohnmobil haben ein- oder aussteigen sehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Auto verkratzt

Wer hat am Montag, 24. August, zwischen 07.50 und 15.05 Uhr auf dem Parkplatz in der Leopold-Lucas-Straße 20 den ordentlich geparkten schwarzen Peugeot 206 verkratzt? Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kellereinbrüche

Die Kripo Marburg ermittelt wegen mehrerer Kellereinbrüche zwischen 13 Uhr am Samstag, 22. August und 14.30 Uhr am Montag, 24. August. Betroffen waren mindestens fünf Keller in Mehrfamilienhäusern in der Straße Alter Kirchhainer Weg. Nach ersten Sichtungen fehlt offenbar nichts.

Wer hat in der fraglichen Zeit fremde Personen im Haus bemerkt?

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

…und übrigens

gab es noch die erdrückende Beweislast einer gestreamten Autofahrt eines Mannes ohne Führerschein. Tatsächlich hatte der Sohn die Autofahrt seines Vaters live über ein soziales Medium im Internet übertragen.

Da auch die Polizei davon Wind bekam, stellte sie den persönlich bekannten Mann, zu der Zeit wieder als Fußgänger unterwegs, am Freitagnachmittag im Ostkreis von Marburg-Biedenkopf zur Rede. Sichtlich erstaunt über die vorhandenen Detailkenntnisse, räumte er nach kurzer Bedenkzeit die Fahrt ein.

