Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: Arbeitsteiliger Trickdiebstahl

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Sonntagnachmittag 23.08.2020 in Nieder-Weisel gekommen. Zwei Täter waren dabei arbeitsteilig vorgegangen und hatten so aus einem Verkaufsstand in der Butzbacher Straße einen Geldbeutel sowie mehrere Schlüssel gestohlen. Kurz nach 17 Uhr hatte ein 50 bis 60 Jahre alter Mann mit grauschwarzen Haaren und französischem Akzent die dortige Angestellte in ein Gespräch verwickelt und so geschickt abgelenkt. Währenddessen war dann eine Frau mit langen, schwarzen Haaren hinzugekommen, die sie zu einem Zopf geflochten hatte.

Auch die Frau sprach mit französischem Akzent. Offenbar nahm diese dann das Portmonee mit fast 200 Euro Bargeld sowie mehrere Schlüssel mit. Dies fiel jedoch erst einige Minuten später auf, als das Duo sich zu Fuß bereits in Richtung Nieder-Weisel entfernt hatte.

Hinweise bitte an die Kripo Friedberg, Tel: 06031/6010.

Büdingen: Spinde aufgehebelt

Ein Dieb hat am Montagmorgen mehrere Spinde in der Damenumkleide des Krankenhauses Am Schlag aufgebrochen und daraus einen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Tatzeit lässt sich auf 7.50 Uhr bis 8.30 Uhr eingrenzen. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Wölfersheim: Motorrad weg geschoben

Zwei Männer haben am Sonntagmorgen in Wohnbach versucht, ein Motorrad zu stehlen. Kurz nach 8 Uhr hatten sie die schwarze Suzuki in der Münzenberger Straße weggeschoben. Schließlich ließen sie es etwa 500 Meter weiter am Straßenrand stehen.

Zeugen hatten zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie das Krad davonschafften:

Demnach handelt es sich bei den beiden unbekannten Tätern um zwei etwa 170 – bis 180 cm große Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Einer trug eine kurze, graue Hose und ein weißes T-Shirt sowie eine Kappe. Er war an den Unterarmen tätowiert. Der andere trug ein weißes T-Shirt mit rotem Emblem auf der Brust, hatte dunkelblondes Haar und ebenfalls Tattoos an den Unterarmen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen