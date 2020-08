Angebliche Bankmitarbeiter erbeuten Geld mit erlangten Kontodaten

Schwalm-Eder-Kreis (ots) – 13.08.2020 – 2.000 Euro erlangten unbekannte Täter vor einigen Tagen durch eine Überweisung mit zuvor erlangten Kontodaten. Die Täter hatten bei einer Borkener Bankkundin angerufen und sich als Mitarbeiter der “Chip-Karten-Zentrale” ihrer Bank ausgegeben. In dem Telefongespräch mit der Bankkundin fragten sie persönliche Daten und Bankdaten ab, um angeblich eine neue Chip-Karte zu versenden. Mit diesen erlangten Bankdaten riefen die Täter kurzen Zeit später bei der Bank der Kundin an und veranlassten eine Überweisung in Höhe von 2.000 Euro auf ein Konto einer anderen deutschen Bank. Von dort wurde das Geld umgehend in die Türkei überwiesen.

Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten und Kontodaten:

Die PIN und Kontodaten dürfen nie an Dritte weitergegeben werden, nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen die PIN; weder Amtspersonen (z.B. Polizeibeamte) noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden deshalb legal nach der PIN fragen.

Bei Anrufen seien Sie sich bewusst, dass Rufnummernanzeigen gefälscht werden können!

Seien Sie immer skeptisch, wenn sich Personen am Telefon als Amtsträger oder Bankmitarbeiter ausgeben und persönliche Daten sowie Bankdaten abfragen.

Seien Sie immer skeptisch, wenn Personen am Telefon Zahlungen von Ihnen fordern.

Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrer örtlichen Bankfiliale bzw. der jeweiligen Behörde nach, ob der Anruf tatsächlich von dort kam.

Ihre Bank fragt niemals telefonisch Bankdaten und mögliche Passwörter ab. Sie erhalten immer eine schriftliche Nachricht auf dem Postweg. Aus diesem Schreiben ist der Absender immer klar erkennbar. Geben Sie Unbekannten am Telefon keine Auskunft über ihre persönlichen Daten!

Unbekannte Täter brechen zwei Verkaufswagen auf

Homberg (ots) – 22.08.2020, 01:30 Uhr bis 10:00 Uhr – Eine 50 cm lange Aluleiste entwendeten unbekannte Täter bei dem Aufbruch zweier Verkaufsstände im Stadtpark an der Parkstraße. Die Täter brachen die Verkaufsstände mit einem unbekannten Werkzeug auf und stahlen aus einem Verkaufsstand die Aluleiste. Bei einem angrenzenden Kühlwagen versuchten die Täter ebenfalls diesen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Der Gesamtschaden beträgt 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

