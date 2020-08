Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Back-Shop – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – Dienstagmorgen 25.08.2020 vermutlich gegen 05:30 Uhr, wurde in Bad Wildungen in der Odershäuser Straße in den Back-Shop eines Einkaufscenters eingebrochen. Unbekannte Täter brachen die Außentür auf, öffneten im Innenraum gewaltsam einen kleinen Einbautresor und entwendeten daraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Zug mit Farbe besprüht

Bundespolizeiinspektion Kassel

Bad Wildungen (ots) – Bislang Unbekannte besprühten am vergangenen Wochenende im Bahnhof Bad Wildungen einen in der Abstellanlage geparkten Zug. Verunreinigt wurde eine Fläche von rund 18 Quadratmetern. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 1.500 Euro. Die Tatzeit liegt im Zeitraum zwischen dem 22.8., 23 Uhr und dem 23.8., 6.15 Uhr.

Ein Lokführer beobachtete einen möglichen Tatverdächtigen beim Fotografieren seines “Kunstwerkes” und erstattete Strafanzeige bei der Bundespolizei. Die Person soll eine dunkelblaue Regenjacke mit Kapuze und einem grünen Emblem auf der Vorderseite sowie eine Jeans getragen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. oder über www.bundespolizei.de zu melden.

