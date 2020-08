Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro

waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Durlach ereignete.

Eine 29-jährige Seat-Fahrerin war gegen 13:45 Uhr auf der Liebensteinstraße

unterwegs. An der Einmündung zur Grötzinger Straße missachtete sie beim

Linksabbiegen eine bevorrechtigte 78-jährige Daimler-Fahrerin, weshalb es zum

Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die beiden Autofahrerinnen zogen sich dabei

leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Waghäusel – Beim Überholen Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 05.20 Uhr auf der

Landesstraße 555 vom Kreisel Philippsburg kommend in Richtung Waghäusel

unterwegs. In einer leichten Kurve setzte er zum Überholen des vorausfahrenden

Pkw eines 59-Jährigen an. Trotz eines entgegenkommenden Pkw setzte er seinen

Überholvorgang fort. Der 59-Jährige lenkte seinen Pkw nach rechts um eine

Kollision zu vermeiden. Auch der 50-Jährige lenkte nach rechts um einen

Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei streifte sein Fahrzeug das des

59-Jährigen. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer wich nach rechts aus, konnte einen

Streifunfall jedoch nicht verhindern. Er geriet in den Grünstreifen, schleuderte

über die Fahrbahn und kam neben der Gegenfahrbahn zum Stehen. Sein Pkw musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 8000 Euro

geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten.

Karlsruhe – 20-Jährige wurde Opfer einer versuchten Vergewaltigung

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde eine 20-Jährige Opfer einer

versuchten Vergewaltigung. Die junge Frau saß im Bahnhofsgebäude und wartete auf

den Zug nach Hause, als sie gegen 03.00 Uhr von einem Unbekannten angesprochen

wurde. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch und überredete sie mit ihm das

Bahnhofsgebäude über die Südseite zu verlassen. Dort legte er den Arm um ihre

Schultern und zog sie zu einem Gebüsch neben dem Parkhaus. Hier berührte die

20-Jährige zunächst unterhalb der Bekleidung und zog ihr dann die Hose aus. Als

die Frau um Hilfe rief würgte er sie und versuchte sie zu vergewaltigen. Die

junge Frau wehrte sich heftig und konnte schließlich in das Bahnhofsgebäude

flüchten und die Polizei verständigen. Der Täter wird als ca. 25 – 30 Jahre alt,

ca. 180 cm groß mit arabischem Aussehen beschrieben. Er hatte einen Vollbart und

sprach gebrochen deutsch. Bekleidet war er mit dunkler Hose und blauem Oberteil.

Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden

gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Fahrkartenautomaten in Bahnen aufgehebelt – Zeugen gesucht

Bruchsal (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der

Bruchsaler Zollhallenstraße zwei auf Abstellgleisen geparkte Stadtbahnen

aufgebrochen und im Innern die Fahrkartenautomaten aufgehebelt. Daraus stahlen

sie die Geldeinsätze. Die Höhe des Diebstahls- wie auch Sachschadens lässt sich

derzeit noch nicht beziffern. Weitere Ermittlungen der Polizei dauern hierzu an.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall bei Helmsheim

Bruchsal-Helmsheim (ots) – Ein Leichtverletzter Pkw-Fahrer und ein Schaden von

17.000 Euro waren am Montag gegen 11.30 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf

der Bundesstraße 35 an der Einmündung des Industriegebiets Mergelgrube.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Bruchsal wollte ein 80-jähriger

Pkw-Fahrer von der Mergelgrube kommend nach links auf die B 35 einbiegen. Dabei

stieß er mit einem bevorrechtigten, von rechts nahenden 82 Jahre alten

Pkw-Fahrer zusammen. Jener erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und kam

zur weiteren Untersuchung per Rettungswagen in ein Krankenhaus, während der

80-Jährige unverletzt blieb. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Ettlingen – Drei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Kiosk festgenommen

Karlsruhe (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte des

Polizeirevier Ettlingen in der Nacht auf Diensttag drei Tatverdächtige vorläufig

festnehmen, die zuvor versucht hatten, ein Kiosk in Ettlingen aufzubrechen.

Kurz nach 01 Uhr meldete ein Anwohner, dass er gerade drei verdächtige Personen

dabei beobachten konnte, wie sie sich an einem Kiosk an der Haltestelle Wasen zu

schaffen machten. Durch die nur wenig später eintreffenden Polizeibeamten

konnten daraufhin die drei Männer im Alter von 31, 35 und 43 Jahren in

unmittelbarer Nähe zum Kiosk angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass das Trio zuvor vergeblich versucht

hatte, mit einem Fahrradsattel die Scheibe des Kiosks einzuschlagen. Das Glas

hielt den Schlägen jedoch stand, sodass nichts entwendet wurde und

augenscheinlich auch kein Sachschaden entstand. Den Fahrradsattel hatten die

Täter zuvor von einem an der Haltestelle abgestellten Damenfahrrad entwendet.

Die drei alkoholisierten Männer wurden im Anschluss auf die Dienststelle

gebracht. Atemalkoholtests ergaben bei ihnen Werte zwischen 0,5 und 1,3

Promille. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die aus

Rumänien, Serbien und Polen stammenden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Starrsinniger Schwarzfahrer beschäftigt Bundespolizei

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am gestrigen Montagmorgen wurde die Bundespolizei am

Karlsruher Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Deutschen Bahn verständigt, dass

sich im ICE von Freiburg nach Karlsruhe eine männliche Person ohne Fahrschein

befinden würde. Der Mann soll sich zuvor gegenüber dem Zugpersonal aggressiv

verhalten haben. Weiterhin weigerte er sich Angaben zu seiner Identität

gegenüber den Bahnmitarbeitern zu machen und kam nicht der Aufforderung nach,

bereits in Baden-Baden auszusteigen. Nach der Ankunft am Karlsruher Hauptbahnhof

zeigte sich der Mann auch von den Aufforderungen der Bundespolizisten

unbeeindruckt und weigerte sich vehement den Zug zu verlassen. Da er sich so

stark gegen die Mitnahme zur Dienststelle zur Klärung seiner Identität wehrte,

musste er mit Handschließen gefesselt werden. Hierbei wurde ein Beamter leicht

an der Hand verletzt. Auf der Wache konnten die Bundespolizisten bei der

Durchsuchung des Mannes Dokumente auffinden. Der 32-jährige Eritreer war demnach

zuvor schon ohne Fahrschein von Basel nach Freiburg unterwegs gewesen. Da der

32-Jährige anschließend über Schmerzen in der Schulter klagte, wurde auf seinen

Wunsch hin ein Arzt angefordert. Als der Arzt auf der Wache eintraf lehnte er

jedoch eine ärztliche Untersuchung ab. Nach Abschluss der strafprozessualen

Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte,

Hausfriedensbruch und Beförderungserschleichung.

Karlsruhe – Mann randaliert in der Südweststadt

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher

Mann randalierte am Montag, zwischen 23:35 Uhr und 23:50 Uhr, im Bereich der

Karlsruher Südendstraße. Laut Aussagen von Zeugen trat der 40-Jährige gegen

Fahrzeuge und schmiss E-Scooter um. Ein Sachschaden konnte bislang nicht

festgestellt werden. Unklar ist derzeit noch, ob ein geparktes Auto einen

Schaden von einem umgeworfenen E-Scooter getragen hat. Der Mann wurde

festgestellt und in eine medizinische Einrichtung verbracht.

Karlsruhe – Zeugen nach Einbruch in Karlsruhe-Palmbach gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in

ein Wohnhaus in der Straße „Am Zollstock“ in Karlsruhe-Palmbach ein. Da ein

Nachbar Geräusche vernahm und die Geschädigten ab dem 21.08.2020 einen

steigenden Energiebedarf feststellen konnten, könnte sich der Einbruch in der

Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben. Die Einbrecher stiegen auf das

Garagendach und verschafften sich anschließend über ein eingeschlagenes Fenster

Zutritt in das Gebäude. Das vermutlich von den Dieben eingeschaltete Licht wurde

brennen gelassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das entwendete

Diebesgut konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/4907-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Verstärkte Kontrollen durch die Bundespolizei am Bahnhof Weingarten (Baden)

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Nach Bürgerhinweisen kommt es am Bahnhof Weingarten (Baden)

vermehrt zu Gleisüberschreitungen durch vornehmlich junge Personen. Neben dem

offensichtlich nicht tolerierbaren ordnungswidrigen Verhalten, birgt der

Aufenthalt auf Bahnanlagen einige Gefahren, die gerade von jungen Menschen

regelmäßig unterschätzt werden. Bahnen nähern sich fast lautlos und können je

nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Der Bremsweg eines

solchen Zuges mit einer Geschwindigkeit von 100km/h beträgt ca. einen Kilometer.

Daher ist es besonders wichtig das Gefahrenbewusstsein der Reisenden zu stärken

und über die meist tödlichen Folgen aufzuklären. Neben der Sensibilisierung der

Betroffenen zum sicheren Verhalten am Bahnhof wird jedoch auch die konsequente

Ahndung von Verstößen im Fokus der polizeilichen Maßnahmen stehen.