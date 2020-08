Mannheim-Rheinau: Bedienungsfehler mit Großer Wirkung – 10.000EUR Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Montag kam es gegen 14:40 Uhr auf der Lüderitzstraße

zu einem kuriosen Unfall. Ein 66-jähriger wollte seinen, wegen einer Panne,

liegen gebliebenen Volvo durch die Seitenscheibe des Wagens starten und kam

hierbei an den Schalthebel des Automatikfahrzeuges, der dabei auf „D“ verstellt

wurde. Der PKW rollte anschließend los und beschädiget einen Fiat, einen BMW und

einen Opel, die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Der

66-jährige wurde hierbei leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund

10.000EUR.

Mannheim-Neckarstadt-West: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Am Sonntag ereignete sich gegen 23:00 Uhr an

der Kreuzung Helmholtzstraße/ Dammstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der

Verursacher anschließend vom Unfallort flüchtete. Der bislang unbekannte Fahrer

eines Ford Transporters fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der

Helmholtzstraße in die Dammstraße ein und blieb an einem am rechten Fahrbahnrand

ordnungsgemäß abgestellten Kia hängen. Der Kia wurde dabei so stark beschädigt,

dass ein Sachschaden von über 5.000EUR entstand. Anschließend fuhr der

Verursacher einfach weiter.

Bei dem Transporter soll es sich um einen gelben oder weißen Ford Pritschenwagen

mit „NW“-Kennzeichen handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montag kam es gegen 07:00 Uhr an der Kreuzung

Steubenstraße/Hans-Sachs-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einer

Seat-Fahrerin und einer 55-jährigen Radfahrerin. Die 29-jährige Autofahrerin

befuhr den Hans-Sachs-Ring in Richtung Steubenstraße, missachtete an der

Kreuzung die Vorfahrt der Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die

Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen

in die Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt über 1.000EUR.

Mannheim-Innenstadt: Schwerpunktkontrollen „Shisha-Bars“ und Geldspielautomaten

Mannheim (ots) – Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt führte am Montag, in der

Zeit zwischen 16 und 22 Uhr eine Kontrollaktion mit den Schwerpunkten

Geldspielautomaten und Shisha-Bars durch. Mit insgesamt 9 Beamtinnen und Beamten

wurden dabei drei Lokale einer intensiven Überprüfung unterzogen. Dabei konnten

zahlreiche Verstöße gegen verschiedene Rechtsnormen festgestellt werden:

Illegales Glücksspiel aufgrund nicht zulassungsfähiger

Geldspielautomaten

Geldspielautomaten Verdacht der Schwarzarbeit

Steuerrechtliche Verstöße im Zusammenhang mit dem

Tabaksteuergesetz

Tabaksteuergesetz Verstöße gegen jugendschutzrechtliche Vorschriften

Verstöße gegen Auflagen zum Betrieb von Shisha-Bars wegen

unzureichender Lüftung, fehlende oder mangelhafter Feuerlöscher,

etc.

unzureichender Lüftung, fehlende oder mangelhafter Feuerlöscher, etc. Verstöße gegen Vorschriften der CoronaVO, insbesondere nicht

ausgefüllte Gästelisten.

ausgefüllte Gästelisten. Insgesamt wurden 60 kg Tabak wegen steuerrechtlichen Verstößen

sichergestellt.

Die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen

Raum und der Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhand mit dem

Betrieb von Shisha-Bars werden regelmäßig fortgesetzt.

Mannheim-Neckarstadt: 29-Jähriger nimmt Taxi unbefugt in Gebrauch

Mannheim (ots) – Am frühen Montagmorgen nahm ein 29-jähriger Mann im Stadtteil

Neckarstadt-West das Taxi eines 79-Jährigen in Gebrauch. Der 29-Jährige war

gegen 2 Uhr mit zwei weiteren männlichen Personen in das Taxi gestiegen, um sich

vom Klinikum in die Fröhlichstraße fahren zu lassen. Dort angelangt verließ der

29-Jährige zunächst das Fahrzeug, um aus der Wohnung Geld zu holen. Er kehrte

jedoch rasch wieder zurück. Der Taxifahrer stand in einem nahegelegenen

Hauseingang und der 29-Jährige setzte sich unbemerkt in das Taxi und fuhr mit

diesem davon. Der Geschädigte verständigte umgehend die Polizei. Mit zahlreichen

Polizeistreifen wurde daraufhin sofort nach dem Taxi gefahndet. Es konnte

schließlich kurz darauf auf dem Parkplatz des Herzogenriedbades in der

Max-Joseph-Straße festgestellt werden. Der Motor lief und das Licht war

eingeschaltet. Auf dem Fahrersitz saß der 29-jährige Mann. Er konnte

festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Bei der

Durchsuchung des Mannes wurden drei Mobiltelefone des geschädigten Taxifahrers

gefunden. Einen Drogentest wollte der Mann nicht durchführen. Ihm wurde

daraufhin eine Blutprobe entnommen, da er Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs,

Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss, Verdacht des Drogenbesitzes sowie

Betrugs ermittelt. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Mannheim-Neckarau: 32-jähriger Mann greift Polizeibeamte an.

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein 32-jähriger Mann griff am frühen Dienstagmorgen im

Stadtteil Neckarau Polizeibeamte an. Ein Zeuge hatte gegen 1 Uhr die Polizei

verständigt, da in der Strahlenburgstraße ein Mann unterwegs sein, der gegen

geparkte Autos treten solle. Eine Polizeistreife konnte zunächst keine

Feststellungen diesbezüglich treffen, als plötzlich der 32-Jährige aus dem

nahegelegenen Waldgebiet auf die Straße sprang. Er machte den Eindruck, unter

Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen und schrie lautstark umher. Er wurde in

Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht. Dabei

wurden ihm Handschließen angelegt. Ein in der Dienststelle durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. In der Notarrestzelle griff

er einen Beamten mit einem Kopfstoß in Richtung dessen Kopf an. Zudem beleidigte

er die Beamten mit unflätigen Worten der Gossensprache. Er konnte schließlich

überwältigt werden und schlief anschließend seinen Rausch in der Zelle aus.

Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Beleidigung

ermittelt. Er wurde nach erlangter Nüchternheit wieder auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Oststadt: E-Scooter-Fahrer versucht von Polizeikontrolle zu flüchten

Mannheim (ots) – Ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer versuchte am Montagabend im

Stadtteil Oststadt vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Einer Polizeistreife

fiel der 38-Jährige in der Straße „Am Oberen Luisenpark“ auf, da er mit einem

E-Scooter auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Er fuhr

unruhig und in starken Schlangenlinien. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten,

kehrte er ebenfalls um und fuhr in Richtung Otto-Beck-Straße weiter. Die Beamten

folgten dem 38-Jährigen, bis er schließlich in der Spinoza-Straße gestoppt

werden konnte. Bei der Kontrolle war er den Roller schließlich zu Boden und

flüchtete zu Fuß. Eine Polizeibeamtin nahm ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf.

Nachdem sie ihn kurzfristig aus den Augen verloren hatte, konnte er schließlich

im Vorgarten eines Anwesens im Gebüsch ausfindig gemacht werden. Er wurde zum

Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht, wo zunächst ein Drogentest

durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Haschisch und Kokain. Daraufhin

wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss

sowie des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall mit verletzter Person

Mannheim (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein nicht mehr fahrfähiges Auto

sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag im Stadtteil Oststadt.

Ein 35-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Ford Ka auf der

Collinistraße in Richtung Mozart-Straße unterwegs. An der Fußgängerampel an der

Einmündung zur Mozart-Straße fuhr er einem 60-jährigen Hyundai-Fahrer auf, der

an der roten Ampel wartete. Der 60-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im

Kopfbereich und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ford

des 35-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Es war Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden.

Mannheim: Fahrraddieb Dank einer Zeugin vorläufig festgenommen

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag wurde ein 50-jähriger Mann vorläufig

festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, aus einem Hinterhof in der

Schwetzinger Straße ein Fahrrad entwendet zu haben.

Darüber hinaus soll er kurz danach versucht haben, das Schloss eines Fahrrades,

das am Fahrbahnrand abgestellt war, zu „knacken“.

Eine Zeugin hatte das Treiben des Verdächtigen beobachtet und die Polizei

informiert. Dieser konnte in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen

werden.

Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahme wurde der Mann, der bereits wegen

Eigentumsdelikten in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war,

wieder auf freien Fuß gesetzt.