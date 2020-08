Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch auf Tennisgelände / Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Sonntag 20 Uhr bis Montag 8

Uhr brachen Unbekannte in das Vereinsgelände einer Tennisanlage in der

Jahnstraße ein und entwendeten dort eine Sitzbank.

Der oder die Täter gelangten durch einen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun im

Bereich der Tennisplätze auf das Vereinsgelände, auf welchem die Bank im Wert

von etwa 70 Euro stand. Die Umzäunung war bereits in der Nacht vom 20.08. auf

den 21.08. durch Unbekannte durchtrennt worden. Bei der Absuche des

Außengeländes um die Tennisplätze herum wurden durch eine Polizeistreife neben

der entwendeten Sitzbank noch weitere Teile einer Sitzgarnitur aufgefunden.

Zudem entdeckten die Beamten einen ausgeschlachteten Roller, der im April 2020

gestohlen worden ist.

Der Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer

06224/1749-0 oder 06222/5709-0 entgegengenommen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Dreiste Verkehrsunfallflucht aufgeklärt – Führerschein beschlagnahmt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 14:30 Uhr zu

einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der Bammentaler

Straße, kurz vor dem Hollmuthtunnel in Fahrtrichtung Neckargemünd. Eine

83-jährige Frau, die mit ihrem BMW auf der linken der beiden Fahrspuren fuhr,

wechselte unachtsam auf die rechte Fahrspur und rammte hierbei einen dort

fahrenden 78-jährigen Mann mit seinem Opel. Dieser wich nach dem Zusammenstoß

nach rechts aus, wodurch er gegen den Bordstein fuhr und hierbei Reifen samt

Felgen seines Fahrzeugs beschädigte. Nachdem beide Fahrzeuge angehalten hatten,

entschuldigte sich die Dame und gab an, dass sie den Pkw auf der rechten Spur

übersehen habe. Beide einigten sich darauf die Polizei zur Unfallaufnahme zu

verständigen. Anschließend wollte die Dame ihr Fahrzeug an die Seite fahren und

gleichzeitig testen, ob ihr Fahrzeug noch fahrbereit ist. Dazu startete sie den

Motor und fuhr, zur Überraschung des 78-Jährigen, trotz herunterhängender

Frontstoßstange auf und davon. Der Mann merkte sich das Kennzeichen, sodass die

Dame wenig später ermittelt und zuhause angetroffen werden konnte. Sie erwartet

nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Ihr Führerschein wurde

beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt zwei Fahrzeuge / Zeugen gesucht!

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag kam es in der

Zeit zwischen 12 und 16 Uhr zu zwei Sachbeschädigungen im Bereich

Ravensburgstraße/Tiefe Gasse. An zwei dort geparkten Pkw’s, einem Fiat 500 und

einem VW T4, wurde offenbar mutwillig die komplette rechte Fahrzeugseite

zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0

entgegen.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag kam es gegen 12:10 Uhr auf der

Talstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das

Weite suchte. Der unbekannte Autofahrer fuhr auf der Talstraße in Richtung

Pfarrgartenstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 12 einen abgestellten Opel

streifte. Anschließend hielt er an der Kreuzung zur Pfarrgartenstraße kurz an,

ehe er anschließend davonfuhr.

Bei dem Auto soll sich um einen silberfarbenen Opel-Zafira mit einem

„HD“-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer war ein älterer Herr mit Hörgerät

und Hut.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Heckscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag,

04:20 Uhr, wurde in der Berliner Straße die Heckscheibe eines Audi, der zwischen

den Hausnummern 45 und 47 geparkt war, eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen

könnte dies mittels eines Nothammers geschehen sein. Der Sachschaden beträgt

mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Eingangstür von Brautmodengeschäft beschädigt – Zeugen gesucht

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag beschädigte ein bislang

unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr

die Ladeneingangstüre eines Brautmodengeschäftes in der Schloßstraße im Ortsteil

Eichtersheim, wodurch das Glas zersplitterte. Der Sachschaden beträgt rund

2.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend kam es kurz nach 19:00 Uhr

in der Schlossstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Hund.

Das bisher nicht näher bekannte Fahrzeug fuhr in der Schlosstraße in Richtung

Ladenburg, als es kurz nach dem Kreisverkehr mit einem Hund kollidierte, welcher

auf die Fahrbahn rannte. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer einfach weiter,

ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Hund erlitt durch den

Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer geben können, werden

gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer

0621-174-4111, zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen zwei Radfahrern – eine Frau schwer verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Unfall zwischen zwei

Fahrradfahrern kam es am Montag gegen 07:25 Uhr auf dem Weidenweg. Ein

30-jähriger Radfahrer war auf dem Weidenweg in Richtung Feld unterwegs und bog

anschließend unachtsam auf den dortigen Radweg ab. Hierbei kollidierte er mit

einer 41-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau verletzte sich dabei schwer, der

Mann leicht. Beide Beteiligten wurden mit einem Rettungswagen in die Klinik

gefahren. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Weinheim: „Planenschlitzer“ am Werk; eine Palette Staubsauger von Lkw entwendet; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Eine Palette, bestückt mit insgesamt 14 hochwertigen

Staubsaugern, entwendeten bislang unbekannte Täter von der Ladefläche eines Lkw,

der in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Parkplatz „Wachenburg“ an der A

5, zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim

abgestellt war. Zum Zeitpunkt der Tat schlief der Lkw-Fahrer in seiner

Schlafkabine und bemerkte sowohl vom Planenschlitzen als auch vom Diebstahl

nichts. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Hinweise

nimmt das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, Tel.: 0621/47093-0

entgegen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer stürzt mit über zwei Promille

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit über zwei Promille Alkohol war ein

48-jähriger Fahrradfahrer am Montagabend kurz nach 22 Uhr in der Händelstraße

unterwegs. Dies hatte zur Folge, dass er stürzte. Anschließend setzte er sich

wieder auf sein Rad und radelte weiter, bis er von einer Polizeistreife

angehalten wurde. Sein Fahrrad wurde auf das Revier gebracht, gegen den

48-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

eingeleitet.