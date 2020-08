Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 24.08., Espenschiedstraße, 07:20 Uhr. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem VW Arteon die Mainzer Straße in Richtung Bingerbrück, als ihm in Höhe des Stadtbahnhofs plötzlich eine Fußgängerin in die rechte Fahrzeugseite lief. Die 21-Jährige brach sich einen Zeh des rechten Fußes; außerdem erlitt sie mehrere Prellungen am Bein. An dem Fahrzeug kam es zu leichten Sachbeschädigungen. Aufgrund der großen Schmerzen wurde die junge Frau am Unfallort erstversorgt. Sie hatte beim Überqueren der Straße nicht gründlich genug geschaut.

shoulder-surfing

Bingen (ots)

Bingen a. Rhein, 23.08., Salzstraße, 15:31-15:45 Uhr. Ein 78-Jähriger hob am Sonntag in einer Filiale der Sparda-Bank einen höheren Geldbetrag ab. Ein englischsprechender Mann verwickelte ihn noch während des Vorgangs in ein Gespräch, das der Rentner aber abbrach. Anschließend schob er die EC-Karte in den benachbarten Kontoauszugsdrucker, woraufhin das Gerät einen Fehler meldete und die Karte einbehielt. Telefonisch war die Bank nicht zu erreichen, daher verließ er den Schalterraum. Am Montagmorgen erfuhr er dann, dass die EC-Karte nicht mehr im Drucker steckte, und dass am Vortag mittels der Karte und mit korrekter PIN-Nummer ein hoher Geldbetrag abgehoben wurde. Der Täter hatte die PIN-Eingabe beim Geldabheben eindeutig ausgespäht. Er wird beschrieben wie folgt: dunkle Hautfarbe, 180-190 cm groß, kräftig, Basecap, weiße Turnschuhe, weiße Kopfhörer. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Täter.

Bitte seien Sie wachsam beim Geldabheben am Automaten. Lassen Sie sich nicht ablenken und fordern Sie einen angemessenen Abstand von Ihrem Hintermann ein!

Vorsicht vor „Shoulder Surfing“

Nieder-Olm (ots) – Samstag, 22.08.2020 18:42 – 18:53 Uhr

Ein 83-Jähriger hebt am Samstagabend Bargeld an einem Geldautomaten in

Nieder-Olm ab. Als das Geld ausgegeben wird bemerkt er einen unbekannten Mann,

der sich geräuschlos sehr dicht hinter ihn stellt. Der unbekannte Mann lenkt den

Geschädigten durch Fragen ab und drängt sich hierbei zum Geldautomaten vor. In

einem unbemerkten Augenblick entwendet der Täter die EC-Karte und gaukelt dem

83-Jährigen in gebrochenem Deutsch und Englisch vor, dass seine Karte durch den

Automaten eingezogen wurde.

Der Geschädigte entnimmt sein abgehobenes Bargeld aus dem Automaten und verlässt

die Bankfiliale. Kurze Zeit darauf überprüft er seine Kontoauszüge und muss

hierbei unberechtigte Abbuchungen in einer Gesamthöhe von knapp 5000EUR

feststellen.

Bei der Anzeigenerstattung beschreibt er den Täter wie folgt: jugendliches

Aussehen, ca. 180cm groß, sehr schlank, schwarze kurze Haare, dunkler Teint,

schwarze Basecap, beiges oder graues Langarmshirt, dunkle blaugraue Jeanshose,

weißer MNS.

Durch „Shoulder Surfing“ stehlen die Täter vertrauliche Informationen, wie

beispielsweise Passwörter, indem sie ihren Opfern buchstäblich „über die

Schulter schauen“. Um sich vor einem solchen Datenklau in der Öffentlichkeit zu

schützen, sollte darauf geachtet werden, dass die Eingabe der PIN nicht von

anderen beobachtet werden kann. Hier bietet es sich an, für genügend

Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden zu sorgen und während der PIN-Eingabe das

Tastaturfeld mit der freien Hand abzudecken.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Jugendliche durch Feuerwerkskörper verletzt

Mainz (ots) – Montag, 24.08.2020 16:49 Uhr

Gerade noch einmal glimpflich ausgegangen ist eine Situation, die sich am

vergangenen Montagnachmittag am Mainzer Rheinufer abspielte.

Bei einem Treffen von zwei Jugendlichen in Höhe des Hilton Hotels zündet ein

14-Jähriger einen bei einem Discounter erworbenen Feuerwerkskörper an und steckt

diesen in eine zuvor gefundene Glasflasche.

Durch die Detonation werden Glasscherben der Flasche zerstreut und treffen den

Jugendlichen, sowie seinen 15-jährigen Begleiter, sodass beide teilweise tiefe

Schnittwunden erleiden. Die Verletzungen der beiden Jugendlichen müssen

anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere Personen kommen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Alzey/Gau-Bickelheim (ots) – Weil er in Schlangenlinien fuhr meldeten

Verkehrsteilnehmer am 24.8.2020 kurz vor 8 Uhr der Polizeiautobahnstation einen

auffälligen Sattelzug auf der A 61 bei Alzey. Die Beamten der Autobahnpolizei

konnten den LKW dann auch aufnehmen und auf dem Parkplatz Hauxberg

kontrollieren. Dabei stellten sie bei dem 35-jährigen Fahrer aus Belarus

Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Der Fahrer gab daraufhin

zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Im Führerhaus fanden die Beamten dann

auch eine kleine Menge davon. Die Fahrt für den 35-Jährigen war beendet. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der

Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen und damit, in Deutschland keine

Kraftfahrzeuge mehr führen zu dürfen. Eine Sicherheitsleistung wurde

einbehalten.