Worms – Sechs PKW bei Auffahrunfällen auf L395 beschädigt

Worms (ots) – Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr krachten auf der

Landstraße zwischen Worms-Heppenheim und Worms-Horchheim insgesamt sechs PKW

aufeinander. Ein Traktorfahrer war in Richtung Horchheim unterwegs und bog nach

rechts auf ein angrenzendes Ackergrundstück ab. Hierzu setzte er den Blinker und

verlangsamte seine Fahrt. Zwei nachfolgende PKW verringern hierdurch

verkehrsbedingt ihr Tempo. Eine 20-Jährige Autofahrerin, die ebenfalls in

gleicher Richtung fuhr, prallte offenbar in Folge zu geringem

Sicherheitsabstands auf den Vorrausfahrenden und schob diesen auf den PKW davor.

Die 53-jährige Fahrerin des mittleren PKW wurde durch den Aufprall leicht

verletzt. Ein 61-jähriger Autofahrer erkannte nachfolgend die Unfallsituation

und hielt hinter der Unfallstelle an. Der 19-Jährige, der hinterherfuhr, konnte

nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug vor

ihm, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Ihm folgenden gelang es einer

19-jährigen Fahrzeugführerin ebenso nicht mehr hinter der Unfallstelle zu

stoppen. Sie fuhr auf den PKW des 19-Jährigen auf und schob diesen nach rechts

von der Fahrbahn. Es entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Die Fahrbahn

war für die Zeit der Unfallaufnahme und Abtransport unfallbeschädigter PKW

einspurig gesperrt.

Worms/Mettenheim – Vorsicht bei der Unkrautbekämpfung! Erhöhte Brandgefahr beim Umgang mit Gasbrennern

Worms (ots) – Am gestrigen Tag fingen in Mettenheim und Worms Hecken bei

gärtnerischen Aktionen Feuer. Im Mettenheim hat um 10:30 Uhr ein 62-Jähriger das

Unkraut vor einer Hecke mit einem Gasbrenner abflammen wollen, wodurch die Hecke

in Brand geriet. Die Feuerwehr musste ausrücken und löschen. Gegen 11:15 Uhr

fing dann in Worms, Ludwigstraße ebenso eine Hecke Feuer, als ein 69-Jähriger

zur Bekämpfung von Unkraut einen Gasbrenner einsetzte. Hier hatte der

Verantwortliche das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Fremdschaden entstand jeweils nicht. Die Polizei Worms mahnt ausdrücklich zur

Vorsicht beim Umgang mit Gasbrennern.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Worms (ots) – Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Eich befuhr am 24.08.2020 die

L440 aus Richtung Gernsheimer Fahrt in Richtung Eich. Aufgrund der Spurenlage

vor Ort kam es vermutlich zu einer Kollision mit einem Grau- oder Fischreiher,

welcher die Fahrbahn querte. In der Folge der Kollision stürzte der

Motorradfahrer, verletzte sich schwer und wurde in die BGU nach Ludwigshafen

verbracht. Durch die Polizeihubschrauberstaffel wurden Luftaufnahmen von der

Unfallstelle gefertigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L440 im

Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.